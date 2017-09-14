_hunter написав:вы там в обоих фразах "в стране (в гривне)" потеряли...
Не зрозумів - поясніть
В этой стране инвестировать особо не во что. Поэтому все, у кого такая необходимость возникла - уже давно инвестируют во внешние фондовые рынки. У кого капитал поменьше - покупают недвигу, хранят валютные 'матрассы"... Все это не отображается что в депозитах что во внебанковских гривнах.
Там не поясните. Фома-Єрьома.
Йому про оборот капіталу з прибутком, а він про покращення якості власного житла тощо.
До речі, наприклад, "об`єм коштів населення у банківській системі України до початку серпня 2011 року досяг 302,2 млрд гривень (37,5 млрд дол.). Відносять в банк "прирощувати"))) Щоб потім ці кошти... І це тільки в банки.
Або: *У вітчизняній економіці катастрофічно зменшується рівень капіталу через відплив грошей за межі країни та їх вилучення зі сфери фінансових інвестицій у сферу людського споживання. На жаль, нинішня владна еліта сліпа і безсила* https://www.epravda.com.ua/columns/2016/12/2/613088/ І навіть поправка, що 2016 рік тобто вплив війни, але суть та ж сама.
Оприлюднено рейтинг керівників обласних прокуратур із найвищими пенсіями.
На основі аналізу вдалося скласти перелік із 15 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію:
Відкриває рейтинг Станіслав Муратов (43 роки) – заступник керівника Харківської прокуратури, який за 2023 рік отримав 1 152 155 грн пенсії. Вперше пенсію він вказав у своїй декларації за 2020 рік. Дещо поступається йому також заступник керівника прокуратури Харківщини Андрій Кравченко (39 років). У 2023 році він отримав 1 015 225 грн пенсії. Вперше пенсія з’явилася у декларації Кравченка у 2021 році. Трійку замикає керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков (45 років). У 2023 році він задекларував 823 071 грн пенсії. Згідно з декларацією, почав отримувати він її у 2020 році. Четверту сходинку посідає Катерина Шевцова (42 роки) – керівниця обласної прокуратури Черкащини, яка за 2023 рік отримала 785 435 грн пенсії. Вперше пенсію вказала у декларації за 2020 рік. Володимир Лимар (47 років). Перший заступник керівника прокуратури Харківщини. 714 749 грн пенсії вказано у декларації за 2023 рік. Почав її отримувати він у 2019 році. Владислав Грюк, заступник керівника прокуратури Чернігівщини. Інформації про вік у відкритих джерелах немає, проте відомо, що в органах прокуратури працює з 2000 року. У 2023 році він отримав 526 160 грн пенсії. А вперше вказав її у декларації за 2018 рік. Останній представник прокуратури Харківщини у рейтингу – заступник керівника Олександр Сузий (41 рік). У 2023 році отримав 439 576 грн пенсії. Згідно із декларацією почав отримувати її у 2021 році. Трішки поступається у розмірі пенсії керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник (47 років), який минулого року отримав 433 713 грн пенсії. Почав отримувати її він ще у 2017 році, тобто у віці 40 років. Керівник Рівненської облпрокуратури Андрій Рудницький (51 рік) у 2023 році задекларував 424 671 грн пенсії. Вперше вона з’явилася у декларації Рудницького ще в 2017 році. Десятку замикає заступник керівника Сумської прокуратури Ігор Сидоренко (46 років). Вперше пенсію у 406 224 він вказав у декларації за 2023 рік. В.о. керівника Миколаївської прокуратури Денис Фальченко (42 роки). В органах прокуратури працює із 2004 року. Згідно із декларацією, пенсію почав отримувати у 2023 році та задекларував 393 120 грн пенсії. Заступник керівника Сумської облпрокуратури Олексій Ляшенко у свої 39 років задекларував 385 499 грн пенсії за минулий рік. А вперше вказав її у декларації за 2021 рік, тобто у 36 років. Андрій Миколайчук (46 років) – керівник прокуратури Тернопільщини. У 2023 році отримав 326 331 грн пенсії. У 2021 році, коли йому було 43 роки, Миколайчук почав вказувати пенсію у своїх деклараціях. Заступниця керівника Кіровоградської прокуратури Олена Нестерова (50 років). У 2023 році отримала 298 100 грн пенсії. Почала отримувати пенсію, згідно з декларацією, у 2017 році. В органах прокуратури працює із 1999 року. Замикає топ наймолодший представник цього рейтингу – заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури Іса Танривердієв (36 років). У 2023 році задекларував 251 160 грн пенсії.Вперше почав вказувати її у декларації за 2022 рік, тобто у 34 роки. Трудову діяльність в органах прокуратури він почав у 2011 році. https://censor.net/ua/resonance/3515748 ... prokuroriv
_hunter написав:ROI такой "инвестиции" - в валюте, естественно - можете прикинуть.
Ви не зрозуміли суть моєї дискусії з такими як лад чи дейтройт.... 1 Вони заявляють що в країні є що ділити і тому треба прийняти закони які дозволять забрати в багатих на користь бідніших і це створить стимул до розвитку 2 Я противник підходу описаного в п1, по тій простій причині, що на мою думку в країні НІЧОГО ділити. В нас дуже мало СТВОРЮЄТЬСЯ, а тому спочатку треба пояснити(змусити/стимулювати) більше СТВОРЮВАТИ 3 Так як багатих пояснювати/змушувати/стимульовувати - не треба, хай самі розбираються, то вирішити проблему недостатності виробництва, можна підганяючи бідних. 4 Це підганняня бідних не повинно бути чимось типу обіцянки комуняк-працюйте і буде колись щастя... Населення такому вже не повірить , як мінімум два рази вже опеклось. Тому єдиноможливим виходом це пояснення як населення повинно почати збагачувати саме себе вже і сьогодні... А для покращення продуктивності праці(єдиний спосіб стати багатшим для бідного) є інвестиції у інструменти або навики, які ВІДРАЗУ дають віддачу..тобто покращують життя того хто зрушив дупу з місця. 5 Таких буде не багато ( в кожному поколінні 5-10% ) але якщо рух піде в потрібному напрямку то за 2 покоління зявиться прошарок середнього класу в 30% і тоді вже не треба буде пояснювати люмпенам..Тоді люмпен сам буде вибирати - підняти дупу і жити так як сусід( в теплій хаті з телевізором і холодильником і так далі ) чи жити в коробці з під холодильника яку сусід викинув
А Ваші проблеми з роє... люмпенів не цікавлять і не зрозумілі.