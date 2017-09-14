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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10528105291053010531>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 10:33

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:вы там в обоих фразах "в стране (в гривне)" потеряли...
Не зрозумів - поясніть

В этой стране инвестировать особо не во что. Поэтому все, у кого такая необходимость возникла - уже давно инвестируют во внешние фондовые рынки. У кого капитал поменьше - покупают недвигу, хранят валютные 'матрассы"...
Все это не отображается что в депозитах что во внебанковских гривнах.

Там не поясните.
Фома-Єрьома.

Йому про оборот капіталу з прибутком, а він про покращення якості власного житла тощо.

До речі, наприклад, "об`єм коштів населення у банківській системі України до початку серпня 2011 року досяг 302,2 млрд гривень (37,5 млрд дол.).
Відносять в банк "прирощувати")))
Щоб потім ці кошти...
І це тільки в банки.

Або:
*У вітчизняній економіці катастрофічно зменшується рівень капіталу через відплив грошей за межі країни та їх вилучення зі сфери фінансових інвестицій у сферу людського споживання. На жаль, нинішня владна еліта сліпа і безсила*
https://www.epravda.com.ua/columns/2016/12/2/613088/
І навіть поправка, що 2016 рік тобто вплив війни, але суть та ж сама.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 10:39

Оприлюднено рейтинг керівників обласних прокуратур із найвищими пенсіями. 8)

На основі аналізу вдалося скласти перелік із 15 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію:

Відкриває рейтинг Станіслав Муратов (43 роки) – заступник керівника Харківської прокуратури, який за 2023 рік отримав 1 152 155 грн пенсії. Вперше пенсію він вказав у своїй декларації за 2020 рік. :shock:
Дещо поступається йому також заступник керівника прокуратури Харківщини Андрій Кравченко (39 років). У 2023 році він отримав 1 015 225 грн пенсії. :lol: Вперше пенсія з’явилася у декларації Кравченка у 2021 році.
Трійку замикає керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков (45 років). У 2023 році він задекларував 823 071 грн пенсії. Згідно з декларацією, почав отримувати він її у 2020 році.
Четверту сходинку посідає Катерина Шевцова (42 роки) – керівниця обласної прокуратури Черкащини, яка за 2023 рік отримала 785 435 грн пенсії. Вперше пенсію вказала у декларації за 2020 рік.
Володимир Лимар (47 років). Перший заступник керівника прокуратури Харківщини. 714 749 грн пенсії вказано у декларації за 2023 рік. Почав її отримувати він у 2019 році.
Владислав Грюк, заступник керівника прокуратури Чернігівщини. Інформації про вік у відкритих джерелах немає, проте відомо, що в органах прокуратури працює з 2000 року. У 2023 році він отримав 526 160 грн пенсії. А вперше вказав її у декларації за 2018 рік.
Останній представник прокуратури Харківщини у рейтингу – заступник керівника Олександр Сузий (41 рік). У 2023 році отримав 439 576 грн пенсії. Згідно із декларацією почав отримувати її у 2021 році.
Трішки поступається у розмірі пенсії керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник (47 років), який минулого року отримав 433 713 грн пенсії. Почав отримувати її він ще у 2017 році, тобто у віці 40 років.
Керівник Рівненської облпрокуратури Андрій Рудницький (51 рік) у 2023 році задекларував 424 671 грн пенсії. Вперше вона з’явилася у декларації Рудницького ще в 2017 році.
Десятку замикає заступник керівника Сумської прокуратури Ігор Сидоренко (46 років). Вперше пенсію у 406 224 він вказав у декларації за 2023 рік.
В.о. керівника Миколаївської прокуратури Денис Фальченко (42 роки). В органах прокуратури працює із 2004 року. Згідно із декларацією, пенсію почав отримувати у 2023 році та задекларував 393 120 грн пенсії.
Заступник керівника Сумської облпрокуратури Олексій Ляшенко у свої 39 років задекларував 385 499 грн пенсії за минулий рік. А вперше вказав її у декларації за 2021 рік, тобто у 36 років.
Андрій Миколайчук (46 років) – керівник прокуратури Тернопільщини. У 2023 році отримав 326 331 грн пенсії. У 2021 році, коли йому було 43 роки, Миколайчук почав вказувати пенсію у своїх деклараціях.
Заступниця керівника Кіровоградської прокуратури Олена Нестерова (50 років). У 2023 році отримала 298 100 грн пенсії. Почала отримувати пенсію, згідно з декларацією, у 2017 році. В органах прокуратури працює із 1999 року.
Замикає топ наймолодший представник цього рейтингу – заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури Іса Танривердієв (36 років). У 2023 році задекларував 251 160 грн пенсії. Вперше почав вказувати її у декларації за 2022 рік, тобто у 34 роки. Трудову діяльність в органах прокуратури він почав у 2011 році. 8) :lol:
https://censor.net/ua/resonance/3515748 ... prokuroriv
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 10:46

  _hunter написав:ROI такой "инвестиции" - в валюте, естественно - можете прикинуть.
Ви не зрозуміли суть моєї дискусії з такими як лад чи дейтройт....
1 Вони заявляють що в країні є що ділити і тому треба прийняти закони які дозволять забрати в багатих на користь бідніших і це створить стимул до розвитку
2 Я противник підходу описаного в п1, по тій простій причині, що на мою думку в країні НІЧОГО ділити.
В нас дуже мало СТВОРЮЄТЬСЯ, а тому спочатку треба пояснити(змусити/стимулювати) більше СТВОРЮВАТИ
3 Так як багатих пояснювати/змушувати/стимульовувати - не треба, хай самі розбираються, то вирішити проблему недостатності виробництва, можна підганяючи бідних.
4 Це підганняня бідних не повинно бути чимось типу обіцянки комуняк-працюйте і буде колись щастя...
Населення такому вже не повірить , як мінімум два рази вже опеклось.
Тому єдиноможливим виходом це пояснення як населення повинно почати збагачувати саме себе вже і сьогодні... А для покращення продуктивності праці(єдиний спосіб стати багатшим для бідного) є інвестиції у інструменти або навики, які ВІДРАЗУ дають віддачу..тобто покращують життя того хто зрушив дупу з місця.
5 Таких буде не багато ( в кожному поколінні 5-10% ) але якщо рух піде в потрібному напрямку то за 2 покоління зявиться прошарок середнього класу в 30% і тоді вже не треба буде пояснювати люмпенам..Тоді люмпен сам буде вибирати - підняти дупу і жити так як сусід( в теплій хаті з телевізором і холодильником і так далі ) чи жити в коробці з під холодильника яку сусід викинув

А Ваші проблеми з роє... люмпенів не цікавлять і не зрозумілі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 11:11

jump гарні закони для себе написали і протягнули в ВР))
«Пронікся» і «зауважав всю сімʼю» :lol:
Пілотам значить треба літати 25 календарних років, носитись і після 40 років на 3-х метрах з «позносівшимся» зором, а якщо на пенсію - то це на пенсію. Працювати (служити) далі не можеш, щось одне. А тут в 36 років пенсія , не встаючи з крісла )) В додачу до зарплати))
Ваші ставки, що далі?)
Будуть ініціювати зміни до законів?)
Шум з цими прокурорами (спочатку 49, а тепер і далі) не міг зʼявитись випадково. Хтось вирішив рубати цю систему?)

270+ тис за рік. З усіма можливо надбавками за участь в усіх куліковських битвах)) Відчуваю себе злиднями 😀
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 11:17

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
они как-то заговорили и о пенсиях - у одной 3600, у другой 4300 - "как жить за такие деньги? А вот депутаты..." Мне прямо стало интересно, такое было ощущение, что от переименования улиц этой бабке стало легче жить на её 4300. :) Это к вопросу, как людям пудрят мозги.
в 40 річних пенсії не буде, ні при яких варіантах

Чому не буде? Буде. Років в 80.
А якщо інтенсивно повоюємо, то може і раніше - мало залишиться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 11:18

  lapay написав:...........
Ще до війни Зет:
Навпроти мене, в потязі, російськомовна сім'я, мати і дві донечки. Старша вже школярка, розв'язує приклади, менша щось малює. Раптом старша питає;
Мама, а это правда, что скоро нам запретят говорить по русски?
С чего ты это взяла?
Ну как же, ведь Россия на нас напала, забрала наш Крым.

Навіть дитина зрозуміла, що до чого...

Важно выделенное.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 11:19

  budivelnik написав:Ви не зрозуміли суть моєї дискусії з такими як лад чи дейтройт....
1 Вони заявляють що в країні є що ділити і тому треба прийняти закони які дозволять забрати в багатих на користь бідніших і це створить стимул до розвитку
2

Збрехав буйдівельник.
І на цій брехні побудував далі свої єралашики.

Нічим ти не відрізняєшся від отих савєцьких доносщиків, гб-істів, які отак брехню приписували і на цьому будували звинувачення.

Патологічний брехун...
Який мало того, що з фоми на єрьому перепригнув (стосовно прирощення коштів), так після цього хитродупо ще й на пилипа.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 20 жов, 2024 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 11:21

  Hotab написав:Ваші ставки, що далі?)
Будуть ініціювати зміни до законів?)
Шум з цими прокурорами (спочатку 49, а тепер і далі) не міг зʼявитись випадково. Хтось вирішив рубати цю систему?)


а це не тільки прокурори.
припустимо міліціянт був на завданні і переслідуючи злочинця постраждав і отримав 2 групу інвалідності. дають пенсію і убд в добавок. і це задовго до 2014 року.
це якщо по чесному то все ОК.
але думаєте у нас було все по чесному в країні всі роки? думаєте їх мало?

ЗІ
вле як відділити зерна від плевел?
всіх інвалідів прогнати заново через МСЕК? бо є хто вже на пенсії і декларації не подає. а пенсію отримує.
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 20 жов, 2024 11:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 11:27

tester7336
Я впевнений що серед полісменів нема і близько такої масовості. Там лише перші особи обласних главків МВС можуть таке дозволити,
Інша справа судді і прокурори. Вони вершина влади , вони не бояться нікого. Зараз може ДБР над ними, і то не факт. А так в принципі їх боялись (або як мінімум остерігались) і депутати. Тобто всі необхідні для них закони проводились. У випадку їх порушень (липові інвалідності) - спитати з них нема кому. Клондайк!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 11:29

  Hotab написав:
Шум з цими прокурорами (спочатку 49, а тепер і далі) не міг зʼявитись випадково. Хтось вирішив рубати цю систему?)

Штукатурка.
Хтось вирішив вкотре поновити штукатурку.
Періодично...Для заспокоєння партнерів, електорату.
Або навпаки - для притягування до себе уваги електорату.
detroytred
 
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