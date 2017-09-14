Hotab написав:tester7336 Я впевнений що серед полісменів нема і близько такої масовості. Там лише перші особи обласних главків МВС можуть таке дозволити, Інша справа судді і прокурори. Вони вершина влади , вони не бояться нікого. Зараз може ДБР над ними, і то не факт. А так в принципі їх боялись (або як мінімум остерігались) і депутати. Тобто всі необхідні для них закони проводились. У випадку їх порушень (липові інвалідності) - спитати з них нема кому. Клондайк!
ну не знаю як щодо масовості але точно не перші особи областного главка собі можуть таке дозволити хоча згодний що не рядові.
budivelnik написав:................. Я про те що ВЛАСНИХ КАПІТАЛІВ МАЛО він мені що НІКУДИ ВКЛАДАТИ
Верно и первое, и второе.
1 Надіятись на когось -це втрачати власне життя. ( це про твій пасаж що я пропоную ЧЕКАТИ покоління) 2 Я пропоную РУХАТИ ВЛАСНОЮ ДУПОЮ покоління... і тоді МОЖЕ щось вийде. Ти пропонуєш ПОЧАТИ ПІСЛЯ ТОГО як ХТОСЬ СТВОРИТЬ Умови... різницю між пропозиціями - усвідомлюєш? 3 Я кажу , що кожен ХТО сьогодні ПОЧАВ для себе щось робити - той і є рушійною силою розвитку Держави.
"РУХАТИ ВЛАСНОЮ ДУПОЮ" надо. Для обеспечения собственного благополучия. Для "розвитку Держави" это слабоэффективно.
Політики-це флюгери , які повертаються в той бік, в який дує населення... І якщо населення дує в протилежну сторону ( або має збочені дороговкази) то вся ідеальна конструкція йде коту під хвіст. Любой политик в демократической стране отчасти флюгер. Но хороший полити ещё и формирует общественное мнение и меняет (или хотя бы пытается) направление, в котором "дує населення".У нас, к сожалению, такого нет.
Але як же тоді трапляються випадки , коли з населенням без мети , продажними політиками і високопрофесіоналами які сплять і бачать як чкурнути за кордон - країни вилазять з дупи?
Все просто Є приватна ініціатива, де БАГАТО маленьких , починають створювати навколо себе оази хорошого життя...і населення яке бачить що можна жити краще- приймає правила гри тих хто створив, в якийсь момент ці розрізненні оази змикаються і в світі зявляється НОВА Держава з хорошою якістю життя для своїх громадян Потім проходить ще 2-3 покоління і ця Держава індивідуалів, починає роздавати ложки, бо казан настільки повний, що якщо не роздати то все одно розхлюпається через вінця.
США стали богатыми не благодаря индивидуалам, а благодаря 2 МВ. Разбогатели они именно тогда за несколько лет, а не за "2-3 покоління". До войны у них было совсем иначе, несмотря на то же самое население.
те що перша приватна ініціатива - це ДОБРОВОЛЬЦІ в воєнкоматах 24-02-2022 року, а до цього загони Майданівців в 2014. Це ж не можновладці все організували Це НАСЕЛЕННЯ яке РОЗУМІЛО Для нас ніхто крім нас , краще не зробить.
Не стоит так уверенно говорить о Майдане, что "Це НАСЕЛЕННЯ яке РОЗУМІЛО".
ЛАД написав:Faceless Вы как-то удивлялись по поводу моих впечатлений от Черкасс. Маленькая зарисовка. Вчера покатался на метро. Раньше в переходах метро была куча всяких ларёчков, где торговали массой вещей. На всех станциях. Сейчас даже на центральных - "Исторический музей" и "Ярослава Мудрого" тишина и спокойствие - почти все ларьки закрыты железными жалюзями. Кое-где изредка попадаются торгующие кофе, электроникой и колбасой. Давно (практически с начала войны) не был около торг. центра "Аве Плаза" - это в центре города. Решил заглянуть. На дверях табличка: "Торговый центр временно закрыт". Не буду врать, сколько это "временно", но, думаю, очень давно.
И ещё. Послушал интересный разговор двух бабок. Одна спросила, где ей выходить на "Пушкинскую". Другая ей объяснила, что "Пушкинская" теперь "Ярослава Мудрого" (у нас ул. Пушкинская переименовали в Григория Сковороды, а Иванова в Ярослава Мудрого, станция на перекрёстке этих улиц, соответственно, переименовали и станцию). После этого она начала горячо рассказывать, что это правильно, так и надо, не нужна нам здесь Россия. Делала она это даже не на суржике, а на чистейшем русском. Как-то затронули вопрос об оккупированных территориях, она так же горячо продолжила доказывать, что оккупация ничего не значит, это всё равно Украина - и Донбасс, и Крым - и эти территории есть и всегда будут украинскими. Это к вопросу о том, что есть люди за границы91. Также при обсуждении переименований они как-то заговорили и о пенсиях - у одной 3600, у другой 4300 - "как жить за такие деньги? А вот депутаты..." Мне прямо стало интересно, такое было ощущение, что от переименования улиц этой бабке стало легче жить на её 4300. Это к вопросу, как людям пудрят мозги.
ЛАД пише, пише багато що логічного, а потім вставляє точкові фрази, які чітко його позиціонують. нагадаю, що при звільненні міст від німецько-фашистських загарбників під час 2СВ чомусь першою справою зривали таблички Adolf-Hitler-Straße - хоче не то що пенсій, їжі не було. але аналогій ЛАД як завжди робить вигляд, що не розуміє
торгівлі менше. але метро працює, транспорт працює - й ще безкоштовно. так що для міста, яке щоденно обстрілюють руські, - живе собі далі. а дехто не може зрозуміти, чого прибирають все руське...
budivelnik написав:... Ще раз для теоретика-фантазера Вся промисловість України - 129 млрд доларів Вся готівка за межами банків - 19 млрд доларів... Всі депозити населення на термін більше 1 року - 3 млрд доларів
Дятел , ти якими суммами збираєшся фондовий ринок наповнювати? І що за ті суми купиш?
ПС Застав Дурня Богу молитись - він і голову розібє... ТМ(с) Народна Мудрість
трохи не погоджусь. фондовий ринок в Україні потрібен. бо це основний канал інвестування в розвинених країнах, а відповідно й залучення коштів для підприємств.
оцінка вартості промисловості - це умовна цифра, у будь якому разі зараз набагато більше, ніж в 2007 році
коштів в Україні теж набагато більше - про валютну готівку достовірної інфо немає, але гадаю не менше 50 ярдів дол (а є оцінки, що й 100 ярдів). щомісяця населення по 1 ярду купує лише в банків, а скільки тих місяців пройшло?
на рахунках теж чимало коштів - там сотні ярдів грн, сумарно дест 1.5 трлн грн.
й головне, при наявному фондовому ринку можуть зайти й іноземні інвестори - а там взагалі інший порядок наявних коштів.
а відсутність фондового ринку гальмує розвиток накопичувальної пенсійної системи - а це просто необхідний елемент розвиненого суспільства.
ЛАД написав:... США стали богатыми не благодаря индивидуалам, а благодаря 2 МВ. Разбогатели они именно тогда за несколько лет, а не за "2-3 покоління". До войны у них было совсем иначе, несмотря на то же самое население. ...
я ж кажу, що щось видає в ЛАДі радянську людину. в тому числі заздрість до успішних, тому ЛАД щиро вірить, що успішним чесно стати не можна
саме організація суспільства дала змогу США перехопити титул головної держави світу від Великобританії. бо чомусь та ж Бразилія чи Мексика не збагатіли на 2СВ, а США змогли. й підвалини для цього були закладені задовго до початку 2СВ.
хоча депресія 33 року звісно сильно послабила економіку. але США впорались й з цим