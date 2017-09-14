Hotab написав:jump гарні закони для себе написали і протягнули в ВР))
Там не зовсім протягли - є якась колізія, але через суд, який виявляється надзвичайно лояльним до прокурорських, відсуджують зняття верхнього обмеження і отримують по повній ну і досить швидко в порівнянні з пересічними. Судді також успішно судяться за утримання (не пенсію ). УБД такожж успішно оформляли, якось преса розписувала, як високопоставлені прокурори забацали ні бито за участь в охороні при розмінуванні. По вкладам:
Якщо розуміти, що одна і та ж людина може мати вклади в різних банках, а може ще і родину підпрягти, то десь 0.1 % від банківської популяції, а це десь 11-13 тис громадян якраз і володіє половиною вкладів.
ЛАД написав:... США стали богатыми не благодаря индивидуалам, а благодаря 2 МВ. Разбогатели они именно тогда за несколько лет, а не за "2-3 покоління". До войны у них было совсем иначе, несмотря на то же самое население. ...
я ж кажу, що щось видає в ЛАДі радянську людину. в тому числі заздрість до успішних, тому ЛАД щиро вірить, що успішним чесно стати не можна
саме організація суспільства дала змогу США перехопити титул головної держави світу від Великобританії. бо чомусь та ж Бразилія чи Мексика не збагатіли на 2СВ, а США змогли. й підвалини для цього були закладені задовго до початку 2СВ.
хоча депресія 33 року звісно сильно послабила економіку. але США впорались й з цим
Стоп! Що значить чесно нечесно?
Де. Там. В ЛАДа. Хоч якійсь натяк про те, що США нечесно збагатшали після 2СВ??? Чесно .... використали сприятливі умови)))
Ой+ Про те що судді і прокурори позбавили себе верхнього обмеження в 10 прожиткових непрацездатних для обчислення пенсії - це я знаю. Питання про інше, про що писав Фейслес. Достатньо 10 років стажу і ти інвалідності виходиш на таку пенсію? Серйозно?)) Навіть і воюючих військових нема таких %% від зарплати в разі інвалідності і такого малого стажу. Я ж кажу, у мене максимально можливий відсоток пенсії від зарплати (бо 26 календарних років, вислуга йшла рік за два, а часто і рік за три) , старший офіцер, непогана посада, надбавка за УБД і орден, але я якраз вигрібаю на максимальні 24к, які обрізають на 23.6 А у хлопчаків з 36 років пенсія по 60к)) Потужно)
jump написав:Оприлюднено рейтинг керівників обласних прокуратур із найвищими пенсіями.
На основі аналізу вдалося скласти перелік із 15 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію:
Відкриває рейтинг Станіслав Муратов (43 роки) – заступник керівника Харківської прокуратури, який за 2023 рік отримав 1 152 155 грн пенсії. Вперше пенсію він вказав у своїй декларації за 2020 рік. Дещо поступається йому також заступник керівника прокуратури Харківщини Андрій Кравченко (39 років). У 2023 році він отримав 1 015 225 грн пенсії. Вперше пенсія з’явилася у декларації Кравченка у 2021 році. Трійку замикає керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков (45 років). У 2023 році він задекларував 823 071 грн пенсії. Згідно з декларацією, почав отримувати він її у 2020 році. Четверту сходинку посідає Катерина Шевцова (42 роки) – керівниця обласної прокуратури Черкащини, яка за 2023 рік отримала 785 435 грн пенсії. Вперше пенсію вказала у декларації за 2020 рік. Володимир Лимар (47 років). Перший заступник керівника прокуратури Харківщини. 714 749 грн пенсії вказано у декларації за 2023 рік. Почав її отримувати він у 2019 році. Владислав Грюк, заступник керівника прокуратури Чернігівщини. Інформації про вік у відкритих джерелах немає, проте відомо, що в органах прокуратури працює з 2000 року. У 2023 році він отримав 526 160 грн пенсії. А вперше вказав її у декларації за 2018 рік. Останній представник прокуратури Харківщини у рейтингу – заступник керівника Олександр Сузий (41 рік). У 2023 році отримав 439 576 грн пенсії. Згідно із декларацією почав отримувати її у 2021 році. Трішки поступається у розмірі пенсії керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник (47 років), який минулого року отримав 433 713 грн пенсії. Почав отримувати її він ще у 2017 році, тобто у віці 40 років. Керівник Рівненської облпрокуратури Андрій Рудницький (51 рік) у 2023 році задекларував 424 671 грн пенсії. Вперше вона з’явилася у декларації Рудницького ще в 2017 році. Десятку замикає заступник керівника Сумської прокуратури Ігор Сидоренко (46 років). Вперше пенсію у 406 224 він вказав у декларації за 2023 рік. В.о. керівника Миколаївської прокуратури Денис Фальченко (42 роки). В органах прокуратури працює із 2004 року. Згідно із декларацією, пенсію почав отримувати у 2023 році та задекларував 393 120 грн пенсії. Заступник керівника Сумської облпрокуратури Олексій Ляшенко у свої 39 років задекларував 385 499 грн пенсії за минулий рік. А вперше вказав її у декларації за 2021 рік, тобто у 36 років. Андрій Миколайчук (46 років) – керівник прокуратури Тернопільщини. У 2023 році отримав 326 331 грн пенсії. У 2021 році, коли йому було 43 роки, Миколайчук почав вказувати пенсію у своїх деклараціях. Заступниця керівника Кіровоградської прокуратури Олена Нестерова (50 років). У 2023 році отримала 298 100 грн пенсії. Почала отримувати пенсію, згідно з декларацією, у 2017 році. В органах прокуратури працює із 1999 року. Замикає топ наймолодший представник цього рейтингу – заступник керівника Кіровоградської обласної прокуратури Іса Танривердієв (36 років). У 2023 році задекларував 251 160 грн пенсії.Вперше почав вказувати її у декларації за 2022 рік, тобто у 34 роки. Трудову діяльність в органах прокуратури він почав у 2011 році. https://censor.net/ua/resonance/3515748 ... prokuroriv
як писав один місцевий цицькоцмудильник бюджетної сісі: "поізносілісь"
lapay написав:........... Ще до війни Зет: Навпроти мене, в потязі, російськомовна сім'я, мати і дві донечки. Старша вже школярка, розв'язує приклади, менша щось малює. Раптом старша питає; Мама, а это правда, что скоро нам запретят говорить по русски? С чего ты это взяла? Ну как же, ведь Россия на нас напала, забрала наш Крым.
Навіть дитина зрозуміла, що до чого...
Важно выделенное.
тільки на окупованих "запрєтілі бєндєровську", а ЛАДи далі в неокуповані шварнякають на язикє і клянуть "цинічних бандєр"
Hotab написав:tester7336 Я впевнений що серед полісменів нема і близько такої масовості. Там лише перші особи обласних главків МВС можуть таке дозволити, Інша справа судді і прокурори. Вони вершина влади , вони не бояться нікого. Зараз може ДБР над ними, і то не факт. А так в принципі їх боялись (або як мінімум остерігались) і депутати. Тобто всі необхідні для них закони проводились. У випадку їх порушень (липові інвалідності) - спитати з них нема кому. Клондайк!
Так може дійсно Україна не здатна створити державність? Може в цьому головна причина? Бо будь-якій нормальній людині гидко жити поряд з такою мразотой навкруги
Боже Боже кого я годую своїми податками. Таку мразь. І вони ще мають наглість мене в чомусь стидити
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 20 жов, 2024 12:56, всього редагувалось 1 раз.