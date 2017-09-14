jump написав:

На основі аналізу вдалося скласти перелік із 15 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільшу пенсію:Дещо поступається йому також заступник керівника прокуратури ХарківщиниВперше пенсія з’явилася у декларації Кравченка у 2021 році.Трійку замикає керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков (45 років). У 2023 році він задекларував 823 071 грн пенсії. Згідно з декларацією, почав отримувати він її у 2020 році.Четверту сходинку посідає Катерина Шевцова (42 роки) – керівниця обласної прокуратури Черкащини, яка за 2023 рік отримала 785 435 грн пенсії. Вперше пенсію вказала у декларації за 2020 рік.Володимир Лимар (47 років). Перший заступник керівника прокуратури Харківщини. 714 749 грн пенсії вказано у декларації за 2023 рік. Почав її отримувати він у 2019 році.Владислав Грюк, заступник керівника прокуратури Чернігівщини. Інформації про вік у відкритих джерелах немає, проте відомо, що в органах прокуратури працює з 2000 року. У 2023 році він отримав 526 160 грн пенсії. А вперше вказав її у декларації за 2018 рік.Останній представник прокуратури Харківщини у рейтингу – заступник керівника Олександр Сузий (41 рік). У 2023 році отримав 439 576 грн пенсії. Згідно із декларацією почав отримувати її у 2021 році.Трішки поступається у розмірі пенсії керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник (47 років), який минулого року отримав 433 713 грн пенсії. Почав отримувати її він ще у 2017 році, тобто у віці 40 років.Керівник Рівненської облпрокуратури Андрій Рудницький (51 рік) у 2023 році задекларував 424 671 грн пенсії. Вперше вона з’явилася у декларації Рудницького ще в 2017 році.Десятку замикає заступник керівника Сумської прокуратури Ігор Сидоренко (46 років). Вперше пенсію у 406 224 він вказав у декларації за 2023 рік.В.о. керівника Миколаївської прокуратури Денис Фальченко (42 роки). В органах прокуратури працює із 2004 року. Згідно із декларацією, пенсію почав отримувати у 2023 році та задекларував 393 120 грн пенсії.Заступник керівника Сумської облпрокуратури Олексій Ляшенко у свої 39 років задекларував 385 499 грн пенсії за минулий рік. А вперше вказав її у декларації за 2021 рік, тобто у 36 років.Андрій Миколайчук (46 років) – керівник прокуратури Тернопільщини. У 2023 році отримав 326 331 грн пенсії. У 2021 році, коли йому було 43 роки, Миколайчук почав вказувати пенсію у своїх деклараціях.Заступниця керівника Кіровоградської прокуратури Олена Нестерова (50 років). У 2023 році отримала 298 100 грн пенсії. Почала отримувати пенсію, згідно з декларацією, у 2017 році. В органах прокуратури працює із 1999 року.Замикає топ