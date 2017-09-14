ЛАД написав: они как-то заговорили и о пенсиях - у одной 3600, у другой 4300 - "как жить за такие деньги? А вот депутаты..." Мне прямо стало интересно, такое было ощущение, что от переименования улиц этой бабке стало легче жить на её 4300. Это к вопросу, как людям пудрят мозги.
в 40 річних пенсії не буде, ні при яких варіантах
Чому не буде? Буде. Років в 80. А якщо інтенсивно повоюємо, то може і раніше - мало залишиться.
Hotab написав:tester7336 Я впевнений що серед полісменів нема і близько такої масовості. Там лише перші особи обласних главків МВС можуть таке дозволити, Інша справа судді і прокурори. Вони вершина влади , вони не бояться нікого. Зараз може ДБР над ними, і то не факт. А так в принципі їх боялись (або як мінімум остерігались) і депутати. Тобто всі необхідні для них закони проводились. У випадку їх порушень (липові інвалідності) - спитати з них нема кому. Клондайк!
Так може дійсно Україна не здатна створити державність? Може в цьому головна причина? Бо будь-якій нормальній людині гидко жити поряд з такою мразотой навкруги
даже обезьяны себе такого не позволяют. В стае что вожак что низкостатусная самка сами себе ищут корм, никто не живёт за счёт другого.
Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре)) Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
Бетон написав:Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре)) Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
Бетон Дивне очікування. Якщо з чМобиків-алкашів зробили солдат, які зупинили ЗСУ то страшно уявити що зроблять з корейців, яким вся голова промита ідеологією і зразковий фізичний стан. Ну а мотивацією буде надія витягнути свою родину...
Hotab написав:tester7336 Я впевнений що серед полісменів нема і близько такої масовості. Там лише перші особи обласних главків МВС можуть таке дозволити, Інша справа судді і прокурори. Вони вершина влади , вони не бояться нікого. Зараз може ДБР над ними, і то не факт. А так в принципі їх боялись (або як мінімум остерігались) і депутати. Тобто всі необхідні для них закони проводились. У випадку їх порушень (липові інвалідності) - спитати з них нема кому. Клондайк!
Так шо меня, Флуя, Веталя, Хунтера с 55ти летним Антеем и прочих Тестеров/Андреев-пианистов всех скопом мордой в пол и в учебку шоб в теплик отсвечивать(ну со мной это не проканает правда) подольше, потомушо когда за Збруч непобедимо отойдём то пенсии то богам нашим неподтёртым некому платить будет, да и зарплаты и взятки мадьяры с румынами хер принесут на блюйдейчке с зелёной каёмочкой? У тебя скоко пенсия?