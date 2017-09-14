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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 105311053210533105341053510536>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 12:54

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
они как-то заговорили и о пенсиях - у одной 3600, у другой 4300 - "как жить за такие деньги? А вот депутаты..." Мне прямо стало интересно, такое было ощущение, что от переименования улиц этой бабке стало легче жить на её 4300. :) Это к вопросу, как людям пудрят мозги.
в 40 річних пенсії не буде, ні при яких варіантах

Чому не буде? Буде. Років в 80.
А якщо інтенсивно повоюємо, то може і раніше - мало залишиться.

До 80ти я мож і доживу, но всі решту вмруть :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 12:56

  Бетон написав:
  Hotab написав:tester7336
Я впевнений що серед полісменів нема і близько такої масовості. Там лише перші особи обласних главків МВС можуть таке дозволити,
Інша справа судді і прокурори. Вони вершина влади , вони не бояться нікого. Зараз може ДБР над ними, і то не факт. А так в принципі їх боялись (або як мінімум остерігались) і депутати. Тобто всі необхідні для них закони проводились. У випадку їх порушень (липові інвалідності) - спитати з них нема кому. Клондайк!

Так може дійсно Україна не здатна створити державність? Може в цьому головна причина?
Бо будь-якій нормальній людині гидко жити поряд з такою мразотой навкруги

даже обезьяны себе такого не позволяют. В стае что вожак что низкостатусная самка сами себе ищут корм, никто не живёт за счёт другого.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ты просто вообрази уровень цинизма, когда судья с 5 квартирами на Х5 обвиняет тебя в каком-то там ухилянстве.
Может кацапы и правы
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:01

  Бетон написав:Может кацапы и правы
у них то же самое. мы ветки одного дерева (К СОЖАЛЕНИЮ).
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:06

  Бетон написав:Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.

Вы забываете про семьи...
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:08

  Hotab написав:
  Water написав:
  Hotab написав:Хтось вирішив рубати цю систему?)

Та щаз, вже порубали, судді, прокурори. І це тільки пенсії.
270+ тис за рік. З усіма можливо надбавками за участь в усіх куліковських битвах)) Відчуваю себе злиднями 😀

На пенсію з яких податків беруть, ЄСВ? По ЄСВ я трішки не дотягую шоб тобі одному пенсію сплатить.

Да, з ЄСВ.
Отож, я чому і ставлю в неприлічну позицію тут віталіка з мухою. Хочу щоб вони мені більше платили! Але ж невдячні. :lol:

Сходу важко шось сказать, гадаю потрібен Західний досвід у цьому питанні, плюс незалежний аудіт.
PS: Мій знайомий інвалід I групи отримує пенсію шось біля 2800 гривень на місяць.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:10

Бетон Дивне очікування. Якщо з чМобиків-алкашів зробили солдат, які зупинили ЗСУ то страшно уявити що зроблять з корейців, яким вся голова промита ідеологією і зразковий фізичний стан. Ну а мотивацією буде надія витягнути свою родину...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:11

  Water написав:PS: Мій знайомий інвалід I групи отримує пенсію шось біля 2800 гривень на місяць.


він отримує цивільну ж пенсію по інвалідності?
такі пенсії коли отримують службову інвалідність.
а це дві великі різниці

ЗІ
та й в інеті вже про це пишуть. витаскали на світло те що існує вже дуже давно. точно ще з часів яника.
Скандал довкола Хмельницької МСЕК: обласний прокурор став інвалідом через травму на роботі
https://www.unian.ua/society/skandal-dovkola-hmelnickoji-msek-oblasniy-prokuror-stav-invalidom-cherez-travmu-na-roboti-12790812.html
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 20 жов, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:13

  Hotab написав:tester7336
Я впевнений що серед полісменів нема і близько такої масовості. Там лише перші особи обласних главків МВС можуть таке дозволити,
Інша справа судді і прокурори. Вони вершина влади , вони не бояться нікого. Зараз може ДБР над ними, і то не факт. А так в принципі їх боялись (або як мінімум остерігались) і депутати. Тобто всі необхідні для них закони проводились. У випадку їх порушень (липові інвалідності) - спитати з них нема кому. Клондайк!

Так шо меня, Флуя, Веталя, Хунтера с 55ти летним Антеем и прочих Тестеров/Андреев-пианистов всех скопом мордой в пол и в учебку шоб в теплик отсвечивать(ну со мной это не проканает правда) подольше, потомушо когда за Збруч непобедимо отойдём то пенсии то богам нашим неподтёртым некому платить будет, да и зарплаты и взятки мадьяры с румынами хер принесут на блюйдейчке с зелёной каёмочкой?
У тебя скоко пенсия?
барабашов
 
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