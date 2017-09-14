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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 жов, 2024 13:14
Wirująświatła
там еще хуже и на порядок. расслоение на чиновников и 2 сорт, масштабы коррупции и беспредела ментов намного больше. это со свободной Украины кажется что везде так. попробуй там побыковать на мента или военкома как у нас))
в рашке полномасштабно существует рабство и с этим ничего не делают, целые регионы на этом живут
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smdtranz
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Додано: Нед 20 жов, 2024 13:18
_hunter написав: Бетон написав:
Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
Вы забываете про семьи...
Они могут "героически погибнуть" подложив вместо себя тело "бурята" и немного его исказив для опознания парой кг тротила
Сколько в том КНДР средняя зарплата по коммерческому курсу(если всех менял ещё не расстреляли)?
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барабашов
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Додано: Нед 20 жов, 2024 13:19
барабашов
то пенсии то богам нашим неподтёртым некому платить будет,
Я справлюсь без пенсії)) Я здатний (ще сподіваюсь років 10+) заробляти 40 своїх пенсій за місяць)
А от за Збруч шуби як перепливати будуть?)
Контейнер теж не плаває))
Каввлірки?
Ірпінська неоподаткована недвижка?
Може краще позахищаємо все ж таки своє, га?
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Hotab
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Додано: Нед 20 жов, 2024 13:21
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
успішним чесно стати не можна
Чесно стати успішним значно важче ніж нечесно.
я б сказав не успішним, а багатшим. й питання, як довго ти втримаєшся. ми бачимо приклади, що навіть у нас можуть бути наслідки, а на Заході - так майже 100%.
у нас під час розмови виникло питання - а чому до цих Круп ніхто ніколи не завітав з тих, хто не надто звертає увагу на закони?
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Shaman
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Додано: Нед 20 жов, 2024 13:21
Hotab написав:
270+ тис за рік. З усіма можливо надбавками за участь в усіх куліковських битвах)) Відчуваю себе злиднями 😀
такое впечатление что вы жили в стране розовых пони когда вам рассказывали про то что население поделено на сорта. и если защищать страну - то все а не только третий сорт.
и по факту - подобные вот этим на фронт не пойдут. а будут из всех сил гнать на фронт других что бы их кормушки защищали.
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tester7336
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Додано: Нед 20 жов, 2024 13:23
tester7336 написав: Hotab написав:
270+ тис за рік. З усіма можливо надбавками за участь в усіх куліковських битвах)) Відчуваю себе злиднями 😀
такое впечатление что вы жили в стране розовых пони когда вам рассказывали про то что население поделено на сорта. и если защищать страну - то все а не только третий сорт.
и по факту - подобные вот этим на фронт не пойдут. а будут из всех сил гнать на фронт других что бы их кормушки защищали.
Я все це добре знав.
Але як вище зауважили, руський мір нам несе ще гірше
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Hotab
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Додано: Нед 20 жов, 2024 13:28
tester7336 написав: Hotab написав:
270+ тис за рік. З усіма можливо надбавками за участь в усіх куліковських битвах)) Відчуваю себе злиднями 😀
такое впечатление что вы жили в стране розовых пони когда вам рассказывали про то что население поделено на сорта. и если защищать страну - то все а не только третий сорт.
и по факту - подобные вот этим на фронт не пойдут. а будут из всех сил гнать на фронт
других что бы их кормушки защищали.
вони якраз статки зробили на тому, що допомагали іншим УНИКНУТИ фронту. такий собі оксюморон...
Востаннє редагувалось Shaman
в Нед 20 жов, 2024 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 13:33
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
успішним чесно стати не можна
Чесно стати успішним значно важче ніж нечесно.
я б сказав не успішним, а багатшим. й питання, як довго ти втримаєшся. ми бачимо приклади, що навіть у нас можуть бути наслідки, а на Заході - так майже 100%.
у нас під час розмови виникло питання - а чому до цих Круп ніхто ніколи не завітав з тих, хто не надто звертає увагу на закони?
Вона робила інвалідності прокурорам тощо. Тобто в одній компанії...
Хто до них з криміналу завітає?)))
Син в пенсійному.
Кум, сват, брат, друзі.
То один інший світ. Паралельний.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 20 жов, 2024 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 13:36
Shaman написав:
у нас під час розмови виникло питання - а чому до цих Круп ніхто ніколи не завітав з тих, хто не надто звертає увагу на закони?
А хто до них повинен був завітать? Там один дзвінок з прокуратури і вже ніхто нікуди не йде.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 13:38
Shaman написав:
вони якраз статки зробили на тому, що допомагали іншим УНИКНУТИ фронту. такий осб оксюморон...
Не тільки це, там ще можна було "занести" шоб визнали придатним до служби у певному роді військ.
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