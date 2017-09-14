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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1053210533105341053510536>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:14

Wirująświatła

там еще хуже и на порядок. расслоение на чиновников и 2 сорт, масштабы коррупции и беспредела ментов намного больше. это со свободной Украины кажется что везде так. попробуй там побыковать на мента или военкома как у нас))
в рашке полномасштабно существует рабство и с этим ничего не делают, целые регионы на этом живут
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:18

  _hunter написав:
  Бетон написав:Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.

Вы забываете про семьи...

Они могут "героически погибнуть" подложив вместо себя тело "бурята" и немного его исказив для опознания парой кг тротила :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сколько в том КНДР средняя зарплата по коммерческому курсу(если всех менял ещё не расстреляли)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:19

барабашов

то пенсии то богам нашим неподтёртым некому платить будет,


Я справлюсь без пенсії)) Я здатний (ще сподіваюсь років 10+) заробляти 40 своїх пенсій за місяць)
А от за Збруч шуби як перепливати будуть?)
Контейнер теж не плаває))
Каввлірки?
Ірпінська неоподаткована недвижка?
Може краще позахищаємо все ж таки своє, га?
:D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:21

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:успішним чесно стати не можна

Чесно стати успішним значно важче ніж нечесно.

я б сказав не успішним, а багатшим. й питання, як довго ти втримаєшся. ми бачимо приклади, що навіть у нас можуть бути наслідки, а на Заході - так майже 100%.

у нас під час розмови виникло питання - а чому до цих Круп ніхто ніколи не завітав з тих, хто не надто звертає увагу на закони?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:21

  Hotab написав:270+ тис за рік. З усіма можливо надбавками за участь в усіх куліковських битвах)) Відчуваю себе злиднями 😀


такое впечатление что вы жили в стране розовых пони когда вам рассказывали про то что население поделено на сорта. и если защищать страну - то все а не только третий сорт.
и по факту - подобные вот этим на фронт не пойдут. а будут из всех сил гнать на фронт других что бы их кормушки защищали.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:23

  tester7336 написав:
  Hotab написав:270+ тис за рік. З усіма можливо надбавками за участь в усіх куліковських битвах)) Відчуваю себе злиднями 😀


такое впечатление что вы жили в стране розовых пони когда вам рассказывали про то что население поделено на сорта. и если защищать страну - то все а не только третий сорт.
и по факту - подобные вот этим на фронт не пойдут. а будут из всех сил гнать на фронт других что бы их кормушки защищали.

Я все це добре знав.
Але як вище зауважили, руський мір нам несе ще гірше
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:28

  tester7336 написав:
  Hotab написав:270+ тис за рік. З усіма можливо надбавками за участь в усіх куліковських битвах)) Відчуваю себе злиднями 😀


такое впечатление что вы жили в стране розовых пони когда вам рассказывали про то что население поделено на сорта. и если защищать страну - то все а не только третий сорт.
и по факту - подобные вот этим на фронт не пойдут. а будут из всех сил гнать на фронт других что бы их кормушки защищали.

вони якраз статки зробили на тому, що допомагали іншим УНИКНУТИ фронту. такий собі оксюморон...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 20 жов, 2024 13:39, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:33

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:успішним чесно стати не можна

Чесно стати успішним значно важче ніж нечесно.

я б сказав не успішним, а багатшим. й питання, як довго ти втримаєшся. ми бачимо приклади, що навіть у нас можуть бути наслідки, а на Заході - так майже 100%.

у нас під час розмови виникло питання - а чому до цих Круп ніхто ніколи не завітав з тих, хто не надто звертає увагу на закони?

Вона робила інвалідності прокурорам тощо. Тобто в одній компанії...
Хто до них з криміналу завітає?)))
Син в пенсійному.
Кум, сват, брат, друзі.

То один інший світ. Паралельний.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 20 жов, 2024 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:36

  Shaman написав:у нас під час розмови виникло питання - а чому до цих Круп ніхто ніколи не завітав з тих, хто не надто звертає увагу на закони?

А хто до них повинен був завітать? Там один дзвінок з прокуратури і вже ніхто нікуди не йде.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:38

  Shaman написав:вони якраз статки зробили на тому, що допомагали іншим УНИКНУТИ фронту. такий осб оксюморон...

Не тільки це, там ще можна було "занести" шоб визнали придатним до служби у певному роді військ.
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