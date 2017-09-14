Додано: Нед 20 жов, 2024 13:47

"Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів. А інвалідність мають лише 48, тому стверджувати що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним. Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки", - розповів прокурор.

з тієї ж статтітобто схема давно. і відкриті декларації теж давно. тобто там можна було побачити і до того як взяли мсек. але ніхто не хотів бачити.