Hotab написав:Може краще позахищаємо все ж таки своє, га?
смысл? ну будет одним трупом больше,что это изменит. Рецепт спасения другой,и так как о нем лицемерно умалчивают- напишу. Выход в нал,с нала да хоть в ЮСДТ+доки на выезд. Последующие оседание в стране,которая не будет выдавать беженцев ни при каких условиях, постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.Если есть час и натхнення-можно и дворником каким поработать, всяко условия лучше, и прав больше,чем копать окопы. Вкладываться в недвигу не советую, если пыхнет 3-я мировая, возможно придется валить в какую-то Австралию или Новую Зеландию. Вот это-годный рецепт выживания для отдельной личности. "солдатами не рождаются-солдатами умирают" (с)
"Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів. А інвалідність мають лише 48, тому стверджувати що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним. Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки", - розповів прокурор.
тобто схема давно. і відкриті декларації теж давно. тобто там можна було побачити і до того як взяли мсек. але ніхто не хотів бачити.
Hotab написав:Може краще позахищаємо все ж таки своє, га?
смысл? ну будет одним трупом больше,что это изменит. Рецепт спасения другой,и так как о нем лицемерно умалчивают- напишу. Выход в нал,с нала да хоть в ЮСДТ+доки на выезд. Последующие оседание в стране,которая не будет выдавать беженцев ни при каких условиях, постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.Если есть час и натхнення-можно и дворником каким поработать, всяко условия лучше, и прав больше,чем копать окопы. Вкладываться в недвигу не советую, если пыхнет 3-я мировая, возможно придется валить в какую-то Австралию или Новую Зеландию. Вот это-годный рецепт выживания для отдельной личности. "солдатами не рождаются-солдатами умирают" (с)
так чого ти ще тут? чекаємо звітів, про твої успіхи в клінінгу...
Бетон написав:Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре)) Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
"Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів. А інвалідність мають лише 48, тому стверджувати що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним. Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки", - розповів прокурор.
тобто схема давно. і відкриті декларації теж давно. тобто там можна було побачити і до того як взяли мсек. але ніхто не хотів бачити.
так, в країні авгієві стайні. долучайтесь до тих, хто викриває
Бетон написав:Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре)) Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
Вы забываете про семьи...
Напишут погибший
Хто напише?) Рфянські начальники. За те, що корейці сдались?
Це за умов, що 100% сдадуться. Але в реалі невже ви вважаєте, що нема, як мінімум, 10% ідейних? Апріорі не може існувати жодна країна, суспільство, в якій нема мінімум 10% ідейних активістів... Прєданих ідеі... (хоч прямого поїдання друг друга).