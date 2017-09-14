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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 105331053410535105361053710538>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:55

  Shaman написав:
  Water написав:
  Shaman написав:у нас під час розмови виникло питання - а чому до цих Круп ніхто ніколи не завітав з тих, хто не надто звертає увагу на закони?

А хто до них повинен був завітать? Там один дзвінок з прокуратури і вже ніхто нікуди не йде.

є певна категорія людей, для яких закон - тайга, ведмідь - прокурор. там ніякі дзвінки не діють.

В нас нема тайги, такий посиде 3 доби у КПЗ, буде час на подумать.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:57

  tester7336 написав:з тієї ж статті

https://www.unian.ua/society/skandal-dovkola-hmelnickoji-msek-oblasniy-prokuror-stav-invalidom-cherez-travmu-na-roboti-12790812.html

"Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів. А інвалідність мають лише 48, тому стверджувати що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним. Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки", - розповів прокурор.

тобто схема давно. і відкриті декларації теж давно. тобто там можна було побачити і до того як взяли мсек. але ніхто не хотів бачити.

так, в країні авгієві стайні. долучайтесь до тих, хто викриває ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:58

  Velz написав:постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.

Обмін яким чином, у циган? IMHO, якщо гроші регулярно будуть заходить на якійсь місцевий банк, то у банка виникнуть питання шо це за гроші. Звісно попередньо рахунок буде заблокований.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 13:59

  Бетон написав:
  _hunter написав:
  Бетон написав:Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.

Вы забываете про семьи...

Напишут погибший

Хто напише?)
Рфянські начальники. За те, що корейці сдались?

Це за умов, що 100% сдадуться.
Але в реалі невже ви вважаєте, що нема, як мінімум, 10% ідейних?
Апріорі не може існувати жодна країна, суспільство, в якій нема мінімум 10% ідейних активістів...
Прєданих ідеі... (хоч прямого поїдання друг друга).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:00

  Water написав:
  Shaman написав:
  Water написав:Shaman
у нас під час розмови виникло питання - а чому до цих Круп ніхто ніколи не завітав з тих, хто не надто звертає увагу на закони?

А хто до них повинен був завітать? Там один дзвінок з прокуратури і вже ніхто нікуди не йде.

є певна категорія людей, для яких закон - тайга, ведмідь - прокурор. там ніякі дзвінки не діють.

В нас нема тайги, такий посиде 3 доби у КПЗ, буде час на подумать.

бандюки є всюди. й їх ні ІТТ, ні СІЗО не лякає...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:00

  Hotab написав:А от за Збруч шуби як перепливати будуть?)
Контейнер теж не плаває))

Доречі шоб потрапить на розмитнення шуб рядовим співробітником, потрібно було занести 10 штук. І це після профільного навчання.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:03

  Shaman написав:так, в країні авгієві стайні. долучайтесь до тих, хто викриває ;)


нужно не разоблачать а наказывать.
помните как масштабно разоблачали военкомов областных. как помпезно их с должностей снимали.
дальше то что?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:13

  tester7336 написав:
  Hotab написав:Маски скинуті. Віталіна більше не вдає, що платить податки :lol:


а хтось розказував шо це в них особисте. ваше особисте на весь форум :lol:

Так ви ж і казали, що я чіпляюсь)))
А людина брехала, що податки платить. Зараз зізналась нарешті))
Раніше були аргументи «не взяли в державну школу працювати, я образився на державу».
Зараз «не хочу платити пенсію Хотабу».
Відговорок буде багато різних. Але суть брехлива нікуди не ділась. Як на комерційну нерухомість заробляв в конверті доларами без оподаткування, так і зараз не сплачує з доходів здачі в оренду,
Так що не лише прокурори. Гниль від низу до верху.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:14

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:У тебя скоко пенсия
хотаб насосал пенсию а витальены должны башлять? Куй. Железо

Маски скинуті. Віталіна більше не вдає, що платить податки :lol:

То есть возражений что пенсию ты насосал нет?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:16

Wirująświatła
А треба? :lol:
Hotab
 
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