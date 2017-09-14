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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 жов, 2024 13:55
Shaman написав: Water написав: Shaman написав:
у нас під час розмови виникло питання - а чому до цих Круп ніхто ніколи не завітав з тих, хто не надто звертає увагу на закони?
А хто до них повинен був завітать? Там один дзвінок з прокуратури і вже ніхто нікуди не йде.
є певна категорія людей, для яких закон - тайга, ведмідь - прокурор. там ніякі дзвінки не діють.
В нас нема тайги, такий посиде 3 доби у КПЗ, буде час на подумать.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 13:57
так, в країні авгієві стайні. долучайтесь до тих, хто викриває
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Shaman
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Додано: Нед 20 жов, 2024 13:58
Velz написав:
постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.
Обмін яким чином, у циган? IMHO, якщо гроші регулярно будуть заходить на якійсь місцевий банк, то у банка виникнуть питання шо це за гроші. Звісно попередньо рахунок буде заблокований.
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Water
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Додано: Нед 20 жов, 2024 13:59
Бетон написав: _hunter написав: Бетон написав:
Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
Вы забываете про семьи...
Напишут погибший
Хто напише?)
Рфянські начальники. За те, що корейці сдались?
Це за умов, що 100% сдадуться.
Але в реалі невже ви вважаєте, що нема, як мінімум, 10% ідейних?
Апріорі не може існувати жодна країна, суспільство, в якій нема мінімум 10% ідейних активістів...
Прєданих ідеі... (хоч прямого поїдання друг друга).
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:00
Water написав: Shaman написав: Water написав:Shaman
у нас під час розмови виникло питання - а чому до цих Круп ніхто ніколи не завітав з тих, хто не надто звертає увагу на закони?
А хто до них повинен був завітать? Там один дзвінок з прокуратури і вже ніхто нікуди не йде.
є певна категорія людей, для яких закон - тайга, ведмідь - прокурор. там ніякі дзвінки не діють.
В нас нема тайги, такий посиде 3 доби у КПЗ, буде час на подумать.
бандюки є всюди. й їх ні ІТТ, ні СІЗО не лякає...
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Shaman
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:00
Hotab написав:
А от за Збруч шуби як перепливати будуть?)
Контейнер теж не плаває))
Доречі шоб потрапить на розмитнення шуб рядовим співробітником, потрібно було занести 10 штук. І це після профільного навчання.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:03
Shaman написав:
так, в країні авгієві стайні. долучайтесь до тих, хто викриває
нужно не разоблачать а наказывать.
помните как масштабно разоблачали военкомов областных. как помпезно их с должностей снимали.
дальше то что?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:13
Так ви ж і казали, що я чіпляюсь)))
А людина брехала, що податки платить. Зараз зізналась нарешті))
Раніше були аргументи «не взяли в державну школу працювати, я образився на державу».
Зараз «не хочу платити пенсію Хотабу».
Відговорок буде багато різних. Але суть брехлива нікуди не ділась. Як на комерційну нерухомість заробляв в конверті доларами без оподаткування, так і зараз не сплачує з доходів здачі в оренду,
Так що не лише прокурори. Гниль від низу до верху.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:14
Hotab написав: Wirująświatła написав: барабашов написав:
У тебя скоко пенсия
хотаб насосал пенсию а витальены должны башлять? Куй. Железо
Маски скинуті. Віталіна більше не вдає, що платить податки
То есть возражений что пенсию ты насосал нет?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:16
Wirująświatła
А треба?
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