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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:16
Бетон написав: _hunter написав: Бетон написав:
Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
Вы забываете про семьи...
Напишут погибший
Нет: напишут пропавший безвести, на територии противника. - вспомните во что это в WWII выливалось...
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:17
Бетон написав:Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
Армія Північної Кореї - консервована совкова. Тому і будь кого вони не відправлять, а тільки тих, в кого сім'ї залишать в заручниках, і заградзагони будуть. Тож не надто сподівайтеся
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:19
Бетон написав: _hunter написав: Бетон написав:
Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
Вы забываете про семьи...
Напишут погибший
Та ні, сім'ю стратять
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:20
Water написав: Velz написав:
постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.
Обмін яким чином, у циган? IMHO, якщо гроші регулярно будуть заходить на якійсь місцевий банк, то у банка виникнуть питання шо це за гроші. Звісно попередньо рахунок буде заблокований.
До серпня проблем не було. Кидав з Європи нормально. Зараз нее знаю.
Пару тис відправлялв цього тижня. Проблем не виявлено.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:38
Faceless написав:
Бетон написав:Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
Армія Північної Кореї - консервована совкова. Тому і будь кого вони не відправлять, а тільки тих, в кого сім'ї залишать в заручниках, і заградзагони будуть. Тож не надто сподівайтеся
Арестович дає дані -- за совка в Афганістан було 1,2 млн. рапортів. Добровольців.
Так це чи ні хз, але те, що ПКорея запросто може наскрести кілька десятків тисяч вояків, які з різних причин будуть згодні десь повоювати, вважаю цілком реальним.
Де почесна місія боротьби з клятим НАТО буде на першому місці.
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detroytred
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:44
detroytred написав: tester7336 написав:
_hunter написав:
Так мы, вроде, про инвесторов говорили? - при чем тут люмпмены?
просто он уже и не помнит с какой точки стартовал.
а началось все с того что он написал что казнокрады воруют не у всех.
у него же лейт мотив что бюджет наполняет 30-40% населения а остальные нахлебники.
типа остальным 60-70% нехрен и заикаться про казнокрадство так как воруют не у них.
можно было бы тот его пост поискать так как в принципе было не давно но в лом.
Зато завжди закінчує одним і тим же, брехнею: Детройт і ЛАД зазіхають на його статки (статки бохатих), щоб взятьіпадєліть.
Страх за нажите непосильною працею захмарив розум...
Хоча... патологічним брехуном він був і є також і по іншим питанням.
1 Те що ті хто в працездатному віці не працює взагалі або не платить податки - є нахлєбніком тих хто податки платить - я думаю навіть обговорювати не варто , це ОЧЕВИДНО
2 Те що згідно статистики в працездатному віці 18-60 років - знаходиться 25 млн осіб з 40 млн всього населення, а ОФІЦІЙНО платить податки тільки 12 млн ( тобто 12-13 млн ТОЧНО не платить) - це також ОЧЕВИДНО і є статистичними данними
Ясно що 12 млн офіційно не працюючих, які очевидно є нахлєбніками і які становлять 30% від загальної кількості населення - ще комусь треба пояснювати ?
3 Те що лад це людина яка не переварює нутром капіталізм - ще комусь не очевидно?
4 Те що дейтрой з одного боку
боїться щоб ми не відстали від інших країн , а з другого пропонує тормозити розвиток багатих( чим більше забереш-тим менше залишиться-тим менше буде виділено на розвиток-тим повільніше буде йти розвиток)а з другого боку
хоче сподобатись більшості , тому пропонує забравши від багатих - передати бідним , щоб зменшувалась різниця між багатими і бідними..
То я пропоную йому або труси вдягнути , або хрестик зняти
Або доганяємо розвинуті країни ( а локомотивом розвитку є БАГАТІ) , і попереджаємо мешканців останнього вагону що на наступній станції він буде відчеплений, тому ті люмпени які зможуть/захочуть перебратись ближче до локомотива - ті поїдуть далі, ті ж хто залишаться мають право жити в картонних коробках , але не мають права заторможувати локомотив вимагаючи для себе пільг
Або , тормозимо багатих , і цим зменшуємо відстань між багатими і бідними, при цьому КАТАСТРОФІЧНО відстаємо всім потягом від розвинутих країн(це ми вже проходили , експеримент називався совок і закінчився погано)
Тому
Спробуй зрозуміти і визначитись
Дейтройт тобі до Ладів в совок
чи до Будівельників в капіталізм ?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:48
detroytred написав: Faceless написав:
Бетон написав:Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
Армія Північної Кореї - консервована совкова. Тому і будь кого вони не відправлять, а тільки тих, в кого сім'ї залишать в заручниках, і заградзагони будуть. Тож не надто сподівайтеся
Арестович дає дані -- за совка в Афганістан було 1,2 млн. рапортів. Добровольців.
Так це чи ні хз, але те, що ПКорея запросто може наскрести кілька десятків тисяч вояків, які з різних причин будуть згодні десь повоювати, вважаю цілком реальним.
Де почесна місія боротьби з клятим НАТО буде на першому місці.
совершенно верно, в КНДР платят взятки и ищут связи, чтоб поехать в рашку валить тайгу, ибо там заплатят немало по местным меркам. а тут, деньги нормальные, да еще дефицита привезти можно на родину, перепродать. там очередь будет стоять
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:49
Velz написав: Hotab написав:
Може краще позахищаємо все ж таки своє, га?
смысл? ну будет одним трупом больше,что это изменит. Рецепт спасения другой,и так как о нем лицемерно умалчивают- напишу.
Выход в нал,с нала да хоть в ЮСДТ+доки на выезд. Последующие оседание в стране,которая не будет выдавать беженцев ни при каких условиях, постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.Если есть час и натхнення-можно и дворником каким поработать, всяко условия лучше, и прав больше,чем копать окопы. Вкладываться в недвигу не советую, если пыхнет 3-я мировая, возможно придется валить в какую-то Австралию или Новую Зеландию.
Вот это-годный рецепт выживания для отдельной личности.
"солдатами не рождаются-солдатами умирают" (с)
Трохі краще про вас думав ...
Таке ж ......як й більша частка форуму .
Востаннє редагувалось холява
в Нед 20 жов, 2024 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:52
budivelnik написав:
1 Те що ті хто в працездатному віці не працює взагалі або не платить податки - є нахлєбніком тих хто податки платить - я думаю навіть обговорювати не варто , це ОЧЕВИДНО
2 Те що згідно статистики в працездатному віці 18-60 років - знаходиться 25 млн осіб з 40 млн всього населення, а ОФІЦІЙНО платить податки тільки 12 млн ( тобто 12-13 млн ТОЧНО не платить) - це також ОЧЕВИДНО і є статистичними данними
Ясно що 12 млн офіційно не працюючих, які очевидно є нахлєбніками і які становлять 30% від загальної кількості населення - ще комусь треба пояснювати ?
на що я вам відповів що згідно Конституції навіть грудничок володіє часткою спільного що прописано в Конституції. і той хто його спільне експлуатує повинен йому сплачувати.
так що про нахлєбніків засуньте собі в одне місце.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 14:59
Shaman написав: budivelnik написав:
...
Ще раз для теоретика-фантазера
Вся промисловість України - 129 млрд доларів
Вся готівка за межами банків - 19 млрд доларів...
Всі депозити населення на термін більше 1 року - 3 млрд доларів
Дятел , ти якими суммами збираєшся фондовий ринок наповнювати?
І що за ті суми купиш?
ПСЗастав Дурня Богу молитись - він і голову розібє...
ТМ(с) Народна Мудрість
трохи не погоджусь. фондовий ринок в Україні потрібен. бо це основний канал інвестування в розвинених країнах, а відповідно й залучення коштів для підприємств.
оцінка вартості промисловості - це умовна цифра, у будь якому разі зараз набагато більше, ніж в 2007 році
коштів в Україні теж набагато більше - про валютну готівку достовірної інфо немає, але гадаю не менше 50 ярдів дол (а є оцінки, що й 100 ярдів). щомісяця населення по 1 ярду купує лише в банків, а скільки тих місяців пройшло?
на рахунках теж чимало коштів - там сотні ярдів грн, сумарно дест 1.5 трлн грн.
й головне, при наявному фондовому ринку можуть зайти й іноземні інвестори - а там взагалі інший порядок наявних коштів.
а відсутність фондового ринку гальмує розвиток накопичувальної пенсійної системи - а це просто необхідний елемент розвиненого суспільства.
Я трошки про інше
1 Всі інструменти які існують в розвинутих країнах( в тому числі і фінансові) в тій чи іншій мірі ТРЕБА впроваджувати в Україні.
Не треба в черговий раз шукати свій скрєпний шлях як педерація. Вже все знайшли і на майбутніх 2-3 покоління показали ( я маю на увазі ту ж Швецію, нам років 50 треба буде йти туди де вони вжє є)
2 Основний посил це ЩО/ХТО заважає.
В моїх опонентів винуваті Закони/чиновники /сонце не з того боку/ділим мало і не тим....
А раз так , то треба прийняти ще один закон , потім створити ще один орган, який буде наглядати як закон виконується, потім створити ще орган який буде наглядати за органом який наглядає... і так до безкінечності.
А насправді - заїдьте в будь-яке село....
Що бачите - 10% хат хороших(навіть я б сказав ПА БАГАТОМУ) , 30% хат нормальних... і 60% а-ля собачі будки які є в перших 10% хат.
Хто винуватий? Адже стартові умови у всіх були однакові, ба більше , коло всіх хат по 2га поля.. тільки от в багатих їздить трактор/комбайн+ ще й зааредовано половина всіх наділів бідних
а в бідних бабця з лопатою бульбу копає....
Тому
Підганяти(модифікувати) треба тих хто відстав(поки що не безнадійно) , або не звертати уваги на тих хто повністю люмпенізувався....
Пройде два поколінні і люмпенізовані зникнуть природнім шляхом
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