Додано: Нед 20 жов, 2024 14:44

detroytred написав: tester7336 написав: _hunter написав: Так мы, вроде, про инвесторов говорили? - при чем тут люмпмены? Так мы, вроде, про инвесторов говорили? - при чем тут люмпмены?



просто он уже и не помнит с какой точки стартовал.

а началось все с того что он написал что казнокрады воруют не у всех.

у него же лейт мотив что бюджет наполняет 30-40% населения а остальные нахлебники.

типа остальным 60-70% нехрен и заикаться про казнокрадство так как воруют не у них.



можно было бы тот его пост поискать так как в принципе было не давно но в лом. просто он уже и не помнит с какой точки стартовал.а началось все с того что он написал что казнокрады воруют не у всех.у него же лейт мотив что бюджет наполняет 30-40% населения а остальные нахлебники.типа остальным 60-70% нехрен и заикаться про казнокрадство так как воруют не у них.можно было бы тот его пост поискать так как в принципе было не давно но в лом. Зато завжди закінчує одним і тим же, брехнею: Детройт і ЛАД зазіхають на його статки (статки бохатих), щоб взятьіпадєліть.

Страх за нажите непосильною працею захмарив розум...

Хоча... патологічним брехуном він був і є також і по іншим питанням. Зато завжди закінчує одним і тим же, брехнею: Детройт і ЛАД зазіхають на його статки (статки бохатих), щоб взятьіпадєліть.Страх за нажите непосильною працею захмарив розум...Хоча... патологічним брехуном він був і є також і по іншим питанням.

1 Те що ті хто в працездатному віці не працює взагалі або не платить податки - є нахлєбніком тих хто податки платить - я думаю навіть обговорювати не варто , це ОЧЕВИДНО2 Те що згідно статистики в працездатному віці 18-60 років - знаходиться 25 млн осіб з 40 млн всього населення, а ОФІЦІЙНО платить податки тільки 12 млн ( тобто 12-13 млн ТОЧНО не платить) - це також ОЧЕВИДНО і є статистичними даннимиЯсно що 12 млн офіційно не працюючих, які очевидно є нахлєбніками і які становлять 30% від загальної кількості населення - ще комусь треба пояснювати ?3 Те що лад це людина яка не переварює нутром капіталізм - ще комусь не очевидно?4 Те що дейтройбоїться щоб ми не відстали від інших країн , а з другого пропонує тормозити розвиток багатих( чим більше забереш-тим менше залишиться-тим менше буде виділено на розвиток-тим повільніше буде йти розвиток)хоче сподобатись більшості , тому пропонує забравши від багатих - передати бідним , щоб зменшувалась різниця між багатими і бідними..То я пропоную йому або труси вдягнути , або хрестик знятиАбо доганяємо розвинуті країни ( а локомотивом розвитку є БАГАТІ) , і попереджаємо мешканців останнього вагону що на наступній станції він буде відчеплений, тому ті люмпени які зможуть/захочуть перебратись ближче до локомотива - ті поїдуть далі, ті ж хто залишаться мають право жити в картонних коробках , але не мають права заторможувати локомотив вимагаючи для себе пільгАбо , тормозимо багатих , і цим зменшуємо відстань між багатими і бідними, при цьому КАТАСТРОФІЧНО відстаємо всім потягом від розвинутих країн(це ми вже проходили , експеримент називався совок і закінчився погано)ТомуСпробуй зрозуміти і визначитисьДейтройт тобі до Ладів в совокчи до Будівельників в капіталізм ?