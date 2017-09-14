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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1053410535105361053710538>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:16

  Бетон написав:
  _hunter написав:
  Бетон написав:Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.

Вы забываете про семьи...

Напишут погибший

Нет: напишут пропавший безвести, на територии противника. - вспомните во что это в WWII выливалось...
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
Армія Північної Кореї - консервована совкова. Тому і будь кого вони не відправлять, а тільки тих, в кого сім'ї залишать в заручниках, і заградзагони будуть. Тож не надто сподівайтеся
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон написав:
  _hunter написав:
  Бетон написав:Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.

Вы забываете про семьи...

Напишут погибший
Та ні, сім'ю стратять
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:20

  Water написав:
  Velz написав:постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.

Обмін яким чином, у циган? IMHO, якщо гроші регулярно будуть заходить на якійсь місцевий банк, то у банка виникнуть питання шо це за гроші. Звісно попередньо рахунок буде заблокований.


До серпня проблем не було. Кидав з Європи нормально. Зараз нее знаю.
Пару тис відправлялв цього тижня. Проблем не виявлено.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:38

  Faceless написав:
Бетон написав:Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
Армія Північної Кореї - консервована совкова. Тому і будь кого вони не відправлять, а тільки тих, в кого сім'ї залишать в заручниках, і заградзагони будуть. Тож не надто сподівайтеся

Арестович дає дані -- за совка в Афганістан було 1,2 млн. рапортів. Добровольців.
Так це чи ні хз, але те, що ПКорея запросто може наскрести кілька десятків тисяч вояків, які з різних причин будуть згодні десь повоювати, вважаю цілком реальним.
Де почесна місія боротьби з клятим НАТО буде на першому місці.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:44

  detroytred написав:
  tester7336 написав:
  _hunter написав:Так мы, вроде, про инвесторов говорили? - при чем тут люмпмены?

:lol: :lol: :lol:
просто он уже и не помнит с какой точки стартовал.
а началось все с того что он написал что казнокрады воруют не у всех.
у него же лейт мотив что бюджет наполняет 30-40% населения а остальные нахлебники.
типа остальным 60-70% нехрен и заикаться про казнокрадство так как воруют не у них.

можно было бы тот его пост поискать так как в принципе было не давно но в лом.
Зато завжди закінчує одним і тим же, брехнею: Детройт і ЛАД зазіхають на його статки (статки бохатих), щоб взятьіпадєліть.
Страх за нажите непосильною працею захмарив розум...
Хоча... патологічним брехуном він був і є також і по іншим питанням.
1 Те що ті хто в працездатному віці не працює взагалі або не платить податки - є нахлєбніком тих хто податки платить - я думаю навіть обговорювати не варто , це ОЧЕВИДНО
2 Те що згідно статистики в працездатному віці 18-60 років - знаходиться 25 млн осіб з 40 млн всього населення, а ОФІЦІЙНО платить податки тільки 12 млн ( тобто 12-13 млн ТОЧНО не платить) - це також ОЧЕВИДНО і є статистичними данними
Ясно що 12 млн офіційно не працюючих, які очевидно є нахлєбніками і які становлять 30% від загальної кількості населення - ще комусь треба пояснювати ?
3 Те що лад це людина яка не переварює нутром капіталізм - ще комусь не очевидно?
4 Те що дейтрой
з одного боку боїться щоб ми не відстали від інших країн , а з другого пропонує тормозити розвиток багатих( чим більше забереш-тим менше залишиться-тим менше буде виділено на розвиток-тим повільніше буде йти розвиток)
а з другого боку хоче сподобатись більшості , тому пропонує забравши від багатих - передати бідним , щоб зменшувалась різниця між багатими і бідними..
То я пропоную йому або труси вдягнути , або хрестик зняти

Або доганяємо розвинуті країни ( а локомотивом розвитку є БАГАТІ) , і попереджаємо мешканців останнього вагону що на наступній станції він буде відчеплений, тому ті люмпени які зможуть/захочуть перебратись ближче до локомотива - ті поїдуть далі, ті ж хто залишаться мають право жити в картонних коробках , але не мають права заторможувати локомотив вимагаючи для себе пільг

Або , тормозимо багатих , і цим зменшуємо відстань між багатими і бідними, при цьому КАТАСТРОФІЧНО відстаємо всім потягом від розвинутих країн(це ми вже проходили , експеримент називався совок і закінчився погано)

Тому
Спробуй зрозуміти і визначитись
Дейтройт тобі до Ладів в совок
чи до Будівельників в капіталізм ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:48

  detroytred написав:
  Faceless написав:
Бетон написав:Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
Армія Північної Кореї - консервована совкова. Тому і будь кого вони не відправлять, а тільки тих, в кого сім'ї залишать в заручниках, і заградзагони будуть. Тож не надто сподівайтеся

Арестович дає дані -- за совка в Афганістан було 1,2 млн. рапортів. Добровольців.
Так це чи ні хз, але те, що ПКорея запросто може наскрести кілька десятків тисяч вояків, які з різних причин будуть згодні десь повоювати, вважаю цілком реальним.
Де почесна місія боротьби з клятим НАТО буде на першому місці.


совершенно верно, в КНДР платят взятки и ищут связи, чтоб поехать в рашку валить тайгу, ибо там заплатят немало по местным меркам. а тут, деньги нормальные, да еще дефицита привезти можно на родину, перепродать. там очередь будет стоять
smdtranz
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:49

  Velz написав:
  Hotab написав:Може краще позахищаємо все ж таки своє, га?
:D


смысл? ну будет одним трупом больше,что это изменит. Рецепт спасения другой,и так как о нем лицемерно умалчивают- напишу.
Выход в нал,с нала да хоть в ЮСДТ+доки на выезд. Последующие оседание в стране,которая не будет выдавать беженцев ни при каких условиях, постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.Если есть час и натхнення-можно и дворником каким поработать, всяко условия лучше, и прав больше,чем копать окопы. Вкладываться в недвигу не советую, если пыхнет 3-я мировая, возможно придется валить в какую-то Австралию или Новую Зеландию.
Вот это-годный рецепт выживания для отдельной личности.
"солдатами не рождаются-солдатами умирают" (с)


Трохі краще про вас думав ...
Таке ж ......як й більша частка форуму .
Востаннє редагувалось холява в Нед 20 жов, 2024 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:52

  budivelnik написав:1 Те що ті хто в працездатному віці не працює взагалі або не платить податки - є нахлєбніком тих хто податки платить - я думаю навіть обговорювати не варто , це ОЧЕВИДНО
2 Те що згідно статистики в працездатному віці 18-60 років - знаходиться 25 млн осіб з 40 млн всього населення, а ОФІЦІЙНО платить податки тільки 12 млн ( тобто 12-13 млн ТОЧНО не платить) - це також ОЧЕВИДНО і є статистичними данними
Ясно що 12 млн офіційно не працюючих, які очевидно є нахлєбніками і які становлять 30% від загальної кількості населення - ще комусь треба пояснювати ?


на що я вам відповів що згідно Конституції навіть грудничок володіє часткою спільного що прописано в Конституції. і той хто його спільне експлуатує повинен йому сплачувати.
так що про нахлєбніків засуньте собі в одне місце.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:59

  Shaman написав:
  budivelnik написав:...
Ще раз для теоретика-фантазера
Вся промисловість України - 129 млрд доларів
Вся готівка за межами банків - 19 млрд доларів...
Всі депозити населення на термін більше 1 року - 3 млрд доларів

Дятел , ти якими суммами збираєшся фондовий ринок наповнювати?
І що за ті суми купиш?
ПС
Застав Дурня Богу молитись - він і голову розібє...
ТМ(с) Народна Мудрість
трохи не погоджусь. фондовий ринок в Україні потрібен. бо це основний канал інвестування в розвинених країнах, а відповідно й залучення коштів для підприємств.
оцінка вартості промисловості - це умовна цифра, у будь якому разі зараз набагато більше, ніж в 2007 році
коштів в Україні теж набагато більше - про валютну готівку достовірної інфо немає, але гадаю не менше 50 ярдів дол (а є оцінки, що й 100 ярдів). щомісяця населення по 1 ярду купує лише в банків, а скільки тих місяців пройшло?
на рахунках теж чимало коштів - там сотні ярдів грн, сумарно дест 1.5 трлн грн.
й головне, при наявному фондовому ринку можуть зайти й іноземні інвестори - а там взагалі інший порядок наявних коштів.
а відсутність фондового ринку гальмує розвиток накопичувальної пенсійної системи - а це просто необхідний елемент розвиненого суспільства.
Я трошки про інше
1 Всі інструменти які існують в розвинутих країнах( в тому числі і фінансові) в тій чи іншій мірі ТРЕБА впроваджувати в Україні.
Не треба в черговий раз шукати свій скрєпний шлях як педерація. Вже все знайшли і на майбутніх 2-3 покоління показали ( я маю на увазі ту ж Швецію, нам років 50 треба буде йти туди де вони вжє є)
2 Основний посил це ЩО/ХТО заважає.
В моїх опонентів винуваті Закони/чиновники /сонце не з того боку/ділим мало і не тим....
А раз так , то треба прийняти ще один закон , потім створити ще один орган, який буде наглядати як закон виконується, потім створити ще орган який буде наглядати за органом який наглядає... і так до безкінечності.

А насправді - заїдьте в будь-яке село....
Що бачите - 10% хат хороших(навіть я б сказав ПА БАГАТОМУ) , 30% хат нормальних... і 60% а-ля собачі будки які є в перших 10% хат.
Хто винуватий? Адже стартові умови у всіх були однакові, ба більше , коло всіх хат по 2га поля.. тільки от в багатих їздить трактор/комбайн+ ще й зааредовано половина всіх наділів бідних
а в бідних бабця з лопатою бульбу копає....

Тому
Підганяти(модифікувати) треба тих хто відстав(поки що не безнадійно) , або не звертати уваги на тих хто повністю люмпенізувався....
Пройде два поколінні і люмпенізовані зникнуть природнім шляхом
budivelnik
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