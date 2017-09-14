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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:02
tester7336 написав: budivelnik написав:
1 Те що ті хто в працездатному віці не працює взагалі або не платить податки - є нахлєбніком тих хто податки платить - я думаю навіть обговорювати не варто , це ОЧЕВИДНО
2 Те що згідно статистики в працездатному віці 18-60 років - знаходиться 25 млн осіб з 40 млн всього населення, а ОФІЦІЙНО платить податки тільки 12 млн ( тобто 12-13 млн ТОЧНО не платить) - це також ОЧЕВИДНО і є статистичними данними
Ясно що 12 млн офіційно не працюючих, які очевидно є нахлєбніками і які становлять 30% від загальної кількості населення - ще комусь треба пояснювати ?
на що я вам відповів що згідно Конституції навіть грудничок володіє часткою спільного що прописано в Конституції. і той хто його спільне експлуатує повинен йому сплачувати.
так що про нахлєбніків засуньте собі в одне місце.
Я хіба проти щоб ти володів 300 000 доларів твоєї частки надр , закопаних в землі?
Володій ради Бога...
Народився володіючи 300 000 доларів надр
Помреш володіючи 300 000 доларів надр
А еквівалент 300 000 доларів в надрах так і буде лежати.
Які проблеми?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:03
Дюрі-бачі написав:Бетон
Дивне очікування. Якщо з чМобиків-алкашів зробили солдат, які зупинили ЗСУ то страшно уявити що зроблять з корейців, яким вся голова промита ідеологією і зразковий фізичний стан. Ну а мотивацією буде надія витягнути свою родину...
Там чмобиків мізерний процент, вони воюють добровольцями і платять нормальні гроші
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:04
budivelnik написав: tester7336 написав: budivelnik написав:
1 Те що ті хто в працездатному віці не працює взагалі або не платить податки - є нахлєбніком тих хто податки платить - я думаю навіть обговорювати не варто , це ОЧЕВИДНО
2 Те що згідно статистики в працездатному віці 18-60 років - знаходиться 25 млн осіб з 40 млн всього населення, а ОФІЦІЙНО платить податки тільки 12 млн ( тобто 12-13 млн ТОЧНО не платить) - це також ОЧЕВИДНО і є статистичними данними
Ясно що 12 млн офіційно не працюючих, які очевидно є нахлєбніками і які становлять 30% від загальної кількості населення - ще комусь треба пояснювати ?
на що я вам відповів що згідно Конституції навіть грудничок володіє часткою спільного що прописано в Конституції. і той хто його спільне експлуатує повинен йому сплачувати.
так що про нахлєбніків засуньте собі в одне місце.
Я хіба проти щоб ти володів 300 000 доларів твоєї частки надр , закопаних в землі?
Володій ради Бога...
Народився володіючи 300 000 доларів надр
Помреш володіючи 300 000 доларів надр
А еквівалент 300 000 доларів в надрах так і буде лежати.
Які проблеми?
ти читати вмієш?
я ж написав як для людей - той хто експлуатує спільне той і повинен сплатити.
чи ти не людина і читати не вмієш?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:12
tester7336 написав:
той хто експлуатує спільне той і повинен сплатити
А що зараз не так?
Працюєш-заробляєш=платиш 30% податків ( в середньому по Державі співвідношення Бюджет(податки_збори всіх мастей і виглядів) /ВВП(створив)=30%
А далі ти що ще хочеш?Той хто хоч щось зробив - віддав 30% від зробленого.
Ти хочеш щоб той хто працює віддавав 80% чи як?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:17
budivelnik написав: tester7336 написав:
той хто експлуатує спільне той і повинен сплатити
А що зараз не так?
Працюєш-заробляєш=платиш 30% податків ( в середньому по Державі співвідношення Бюджет(податки_збори всіх мастей і виглядів) /ВВП(створив)=30%
А далі ти що ще хочеш?Той хто хоч щось зробив - віддав 30% від зробленого.
Ти хочеш щоб той хто працює віддавав 80% чи як?
в державі є навіть податок який сплачують ті хто експлуатують надра спільні.
а ти так далі й розказуй про нахлєбніків.
госпаді яке ж ти обмежене.
ЗІ
і ти так і не відповів по Норвегію та Емірати. Про їх груднічків. Та наскільки вони відсталі.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:21
tester7336 написав:
в державі є навіть податок який сплачують ті хто експлуатують надра спільні.
а ти так далі й розказуй про нахлєбніків.
А сказати що хотів?
1 Розшифруй
як існування якогось виду податку, який не платять нахлєбніки - впливає на те нахлєбніки вони чи ні?
2 Уяви собі ситуацію
Ти вирішив вийняти з НАДР тих середньостатистичних 300 000 доларів які як ти вважаєш належать тобі
А з другого боку карєру стоїть підприємство яке робить те саме і платить 30% від видобутих 300 000 надр...
Питання на засипу
Ти також підеш платити 30% ?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:23
tester7336 написав:
ти так і не відповів по Норвегію та Емірати
А що ти хочеш щоб я відповів?
1 Є видобуток, який дає прибуток
2 Частину цього прибутку ЗАБОРОНЕНО витрачати і він йде в Державний Фонд
Жоден з груднічків чи громадян НОРВЕГІЇ не має права на отримання хоч копійки з цього фонду.
Всі гроші зарезервовані виключно на вирішення МАЙБУТНІХ негараздів , якщо вони настануть
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:24
budivelnik написав: tester7336 написав:
в державі є навіть податок який сплачують ті хто експлуатують надра спільні.
а ти так далі й розказуй про нахлєбніків.
А сказати що хотів?
1 Розшифруй
як існування якогось виду податку, який не платять нахлєбніки - впливає на те нахлєбніки вони чи ні?
2 Уяви собі ситуацію
Ти вирішив вийняти з НАДР тих середньостатистичних 300 000 доларів які як ти вважаєш належать тобі
А з другого боку карєру стоїть підприємство яке робить те саме і платить 30% від видобутих 300 000 надр...
Питання на засипу
Ти також підеш платити 30% ?
про що я і кажу - ти навіть не в змозі згадати про що було з початку.
а з початку була твоя теза про те що казнокради крадуть не у всіх бо більша половина й так нахлєбнікі і в казну не сплачують.
а по факту в казні навіть у груднічків є.
Востаннє редагувалось tester7336
в Нед 20 жов, 2024 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:27
Бетон написав:
Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
Виходить у РФ вже нема кому воювати?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:28
Кожен дурень задасть стільки запитань , що й сотня мудреців не дасть на них відповідей.
tester7336 написав:
з початку була твоя теза про те що казнокради крадуть не у всіх бо більша половина й так нахлєбнікі.
.. ТМ(с)Східна народна мудрість
Нахлєбнік такий самий казнокрад.
Все просто
Яка різниця
Ти незаконно приписав виплату собі грошей
Чи ти не заплатив податки на таку ж суму?
і в першому і в другому випадку втрати казни однакові.
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