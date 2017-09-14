RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10535105361053710538>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:02

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:1 Те що ті хто в працездатному віці не працює взагалі або не платить податки - є нахлєбніком тих хто податки платить - я думаю навіть обговорювати не варто , це ОЧЕВИДНО
2 Те що згідно статистики в працездатному віці 18-60 років - знаходиться 25 млн осіб з 40 млн всього населення, а ОФІЦІЙНО платить податки тільки 12 млн ( тобто 12-13 млн ТОЧНО не платить) - це також ОЧЕВИДНО і є статистичними данними
Ясно що 12 млн офіційно не працюючих, які очевидно є нахлєбніками і які становлять 30% від загальної кількості населення - ще комусь треба пояснювати ?
на що я вам відповів що згідно Конституції навіть грудничок володіє часткою спільного що прописано в Конституції. і той хто його спільне експлуатує повинен йому сплачувати.
так що про нахлєбніків засуньте собі в одне місце.
Я хіба проти щоб ти володів 300 000 доларів твоєї частки надр , закопаних в землі?
Володій ради Бога...
Народився володіючи 300 000 доларів надр
Помреш володіючи 300 000 доларів надр
А еквівалент 300 000 доларів в надрах так і буде лежати.
Які проблеми?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28131
З нами з: 15.01.09
Подякував: 285 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:03

  Дюрі-бачі написав:Бетон Дивне очікування. Якщо з чМобиків-алкашів зробили солдат, які зупинили ЗСУ то страшно уявити що зроблять з корейців, яким вся голова промита ідеологією і зразковий фізичний стан. Ну а мотивацією буде надія витягнути свою родину...

Там чмобиків мізерний процент, вони воюють добровольцями і платять нормальні гроші
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1399
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:04

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:
  budivelnik написав:1 Те що ті хто в працездатному віці не працює взагалі або не платить податки - є нахлєбніком тих хто податки платить - я думаю навіть обговорювати не варто , це ОЧЕВИДНО
2 Те що згідно статистики в працездатному віці 18-60 років - знаходиться 25 млн осіб з 40 млн всього населення, а ОФІЦІЙНО платить податки тільки 12 млн ( тобто 12-13 млн ТОЧНО не платить) - це також ОЧЕВИДНО і є статистичними данними
Ясно що 12 млн офіційно не працюючих, які очевидно є нахлєбніками і які становлять 30% від загальної кількості населення - ще комусь треба пояснювати ?
на що я вам відповів що згідно Конституції навіть грудничок володіє часткою спільного що прописано в Конституції. і той хто його спільне експлуатує повинен йому сплачувати.
так що про нахлєбніків засуньте собі в одне місце.
Я хіба проти щоб ти володів 300 000 доларів твоєї частки надр , закопаних в землі?
Володій ради Бога...
Народився володіючи 300 000 доларів надр
Помреш володіючи 300 000 доларів надр
А еквівалент 300 000 доларів в надрах так і буде лежати.
Які проблеми?


ти читати вмієш?
я ж написав як для людей - той хто експлуатує спільне той і повинен сплатити.
чи ти не людина і читати не вмієш?
tester7336
 
Повідомлень: 452
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:той хто експлуатує спільне той і повинен сплатити
А що зараз не так?
Працюєш-заробляєш=платиш 30% податків ( в середньому по Державі співвідношення
Бюджет(податки_збори всіх мастей і виглядів) /ВВП(створив)=30%

А далі ти що ще хочеш?Той хто хоч щось зробив - віддав 30% від зробленого.
Ти хочеш щоб той хто працює віддавав 80% чи як?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28131
З нами з: 15.01.09
Подякував: 285 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:17

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:той хто експлуатує спільне той і повинен сплатити
А що зараз не так?
Працюєш-заробляєш=платиш 30% податків ( в середньому по Державі співвідношення
Бюджет(податки_збори всіх мастей і виглядів) /ВВП(створив)=30%

А далі ти що ще хочеш?Той хто хоч щось зробив - віддав 30% від зробленого.
Ти хочеш щоб той хто працює віддавав 80% чи як?


в державі є навіть податок який сплачують ті хто експлуатують надра спільні.
а ти так далі й розказуй про нахлєбніків.
госпаді яке ж ти обмежене.

ЗІ
і ти так і не відповів по Норвегію та Емірати. Про їх груднічків. Та наскільки вони відсталі.
tester7336
 
Повідомлень: 452
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:21

  tester7336 написав:в державі є навіть податок який сплачують ті хто експлуатують надра спільні.
а ти так далі й розказуй про нахлєбніків.
А сказати що хотів?
1 Розшифруй
як існування якогось виду податку, який не платять нахлєбніки - впливає на те нахлєбніки вони чи ні?
2 Уяви собі ситуацію
Ти вирішив вийняти з НАДР тих середньостатистичних 300 000 доларів які як ти вважаєш належать тобі
А з другого боку карєру стоїть підприємство яке робить те саме і платить 30% від видобутих 300 000 надр...

Питання на засипу
Ти також підеш платити 30% ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28131
З нами з: 15.01.09
Подякував: 285 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:23

  tester7336 написав:ти так і не відповів по Норвегію та Емірати
А що ти хочеш щоб я відповів?
1 Є видобуток, який дає прибуток
2 Частину цього прибутку ЗАБОРОНЕНО витрачати і він йде в Державний Фонд
Жоден з груднічків чи громадян НОРВЕГІЇ не має права на отримання хоч копійки з цього фонду.
Всі гроші зарезервовані виключно на вирішення МАЙБУТНІХ негараздів , якщо вони настануть
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28131
З нами з: 15.01.09
Подякував: 285 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:24

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:в державі є навіть податок який сплачують ті хто експлуатують надра спільні.
а ти так далі й розказуй про нахлєбніків.
А сказати що хотів?
1 Розшифруй
як існування якогось виду податку, який не платять нахлєбніки - впливає на те нахлєбніки вони чи ні?
2 Уяви собі ситуацію
Ти вирішив вийняти з НАДР тих середньостатистичних 300 000 доларів які як ти вважаєш належать тобі
А з другого боку карєру стоїть підприємство яке робить те саме і платить 30% від видобутих 300 000 надр...

Питання на засипу
Ти також підеш платити 30% ?


:lol: :lol: :lol:
про що я і кажу - ти навіть не в змозі згадати про що було з початку.
а з початку була твоя теза про те що казнокради крадуть не у всіх бо більша половина й так нахлєбнікі і в казну не сплачують.
а по факту в казні навіть у груднічків є.
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 20 жов, 2024 15:28, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
Повідомлень: 452
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:27

  Бетон написав:Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре))
Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.

Виходить у РФ вже нема кому воювати?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36898
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:28

  tester7336 написав:з початку була твоя теза про те що казнокради крадуть не у всіх бо більша половина й так нахлєбнікі.
Кожен дурень задасть стільки запитань , що й сотня мудреців не дасть на них відповідей... ТМ(с)Східна народна мудрість
Нахлєбнік такий самий казнокрад.
Все просто
Яка різниця
Ти незаконно приписав виплату собі грошей
Чи ти не заплатив податки на таку ж суму?
і в першому і в другому випадку втрати казни однакові.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28131
З нами з: 15.01.09
Подякував: 285 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 10535105361053710538>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71249
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237706
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 867580
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12927)
20.10.2024 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.