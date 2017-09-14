budivelnik написав:1 Те що ті хто в працездатному віці не працює взагалі або не платить податки - є нахлєбніком тих хто податки платить - я думаю навіть обговорювати не варто , це ОЧЕВИДНО 2 Те що згідно статистики в працездатному віці 18-60 років - знаходиться 25 млн осіб з 40 млн всього населення, а ОФІЦІЙНО платить податки тільки 12 млн ( тобто 12-13 млн ТОЧНО не платить) - це також ОЧЕВИДНО і є статистичними данними Ясно що 12 млн офіційно не працюючих, які очевидно є нахлєбніками і які становлять 30% від загальної кількості населення - ще комусь треба пояснювати ?
на що я вам відповів що згідно Конституції навіть грудничок володіє часткою спільного що прописано в Конституції. і той хто його спільне експлуатує повинен йому сплачувати. так що про нахлєбніків засуньте собі в одне місце.
Я хіба проти щоб ти володів 300 000 доларів твоєї частки надр , закопаних в землі? Володій ради Бога... Народився володіючи 300 000 доларів надр Помреш володіючи 300 000 доларів надр А еквівалент 300 000 доларів в надрах так і буде лежати. Які проблеми?
ти читати вмієш? я ж написав як для людей - той хто експлуатує спільне той і повинен сплатити. чи ти не людина і читати не вмієш?
tester7336 написав:в державі є навіть податок який сплачують ті хто експлуатують надра спільні. а ти так далі й розказуй про нахлєбніків.
А сказати що хотів? 1 Розшифруй як існування якогось виду податку, який не платять нахлєбніки - впливає на те нахлєбніки вони чи ні? 2 Уяви собі ситуацію Ти вирішив вийняти з НАДР тих середньостатистичних 300 000 доларів які як ти вважаєш належать тобі А з другого боку карєру стоїть підприємство яке робить те саме і платить 30% від видобутих 300 000 надр...
tester7336 написав:ти так і не відповів по Норвегію та Емірати
А що ти хочеш щоб я відповів? 1 Є видобуток, який дає прибуток 2 Частину цього прибутку ЗАБОРОНЕНО витрачати і він йде в Державний Фонд Жоден з груднічків чи громадян НОРВЕГІЇ не має права на отримання хоч копійки з цього фонду. Всі гроші зарезервовані виключно на вирішення МАЙБУТНІХ негараздів , якщо вони настануть
tester7336 написав:в державі є навіть податок який сплачують ті хто експлуатують надра спільні. а ти так далі й розказуй про нахлєбніків.
А сказати що хотів? 1 Розшифруй як існування якогось виду податку, який не платять нахлєбніки - впливає на те нахлєбніки вони чи ні? 2 Уяви собі ситуацію Ти вирішив вийняти з НАДР тих середньостатистичних 300 000 доларів які як ти вважаєш належать тобі А з другого боку карєру стоїть підприємство яке робить те саме і платить 30% від видобутих 300 000 надр...
Питання на засипу Ти також підеш платити 30% ?
про що я і кажу - ти навіть не в змозі згадати про що було з початку. а з початку була твоя теза про те що казнокради крадуть не у всіх бо більша половина й так нахлєбнікі і в казну не сплачують. а по факту в казні навіть у груднічків є.
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 20 жов, 2024 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Никогда северная корея не отправит солдат в Украину. Там хоть дивизию шли - все сдадутся, потому что мечтают смыться оттуда. Мы с вами это знаем, сами в такой же шкуре)) Все это прекрасно понимают и не переживут такого позора.
tester7336 написав:з початку була твоя теза про те що казнокради крадуть не у всіх бо більша половина й так нахлєбнікі.
Кожен дурень задасть стільки запитань , що й сотня мудреців не дасть на них відповідей... ТМ(с)Східна народна мудрість Нахлєбнік такий самий казнокрад. Все просто Яка різниця Ти незаконно приписав виплату собі грошей Чи ти не заплатив податки на таку ж суму? і в першому і в другому випадку втрати казни однакові.
tester7336 написав:ти так і не відповів по Норвегію та Емірати
А що ти хочеш щоб я відповів? 1 Є видобуток, який дає прибуток 2 Частину цього прибутку ЗАБОРОНЕНО витрачати і він йде в Державний Фонд Жоден з груднічків чи громадян НОРВЕГІЇ не має права на отримання хоч копійки з цього фонду. Всі гроші зарезервовані виключно на вирішення МАЙБУТНІХ негараздів , якщо вони настануть
з тобою як мінімум не цікаво. тебе навіть тролити облом. на ось почитай найвеличнішого. можеш з ним поїхати подискутувати про його передвиборчі накидки та розказати про нахлєбніков. Зеленський пообіцяв впровадити економічний паспорт українця 30 січня 2019 року кандидат на посаду Президента України Володимир Зеленський у своїй передвиборчій програмі пообіцяв впровадити економічний паспорт українця. Кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ (надра, землі тощо). https://www.slovoidilo.ua/promise/51900.html