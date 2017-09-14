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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1053610537105381053910540>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:а оскільки в нас нафти немає, то вибачте. їдьте до Норвегії або в ОАЕ - але щось мені підказує, що вас там не чекають

В нас є і нафта і газ і літій і метали і чорноземи і чого в нас тільки нема. Дуже диверсифікована ресурсна база
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:54

  budivelnik написав:Нахлєбнік такий самий казнокрад.
Все просто
Яка різниця
Ти незаконно приписав виплату собі грошей
Чи ти не заплатив податки на таку ж суму?
і в першому і в другому випадку втрати казни однакові.


в скрижалі. 60-70% населення казнокради.
от і все що потрібно знати як він відноситься до основної маси населення.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 15:59

  Shaman написав:tester7336
але яке диво - це все про країни, де є великі залишки нафти 8)

а оскільки в нас нафти немає, то вибачте. їдьте до Норвегії або в ОАЕ - але щось мені підказує, що вас там не чекають ;)


тобто ви також як будівельник вважаєте що народу нічого не належить?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:01

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а оскільки в нас нафти немає, то вибачте. їдьте до Норвегії або в ОАЕ - але щось мені підказує, що вас там не чекають

В нас є і нафта і газ і літій і метали і чорноземи і чого в нас тільки нема. Дуже диверсифікована ресурсна база

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:05

  flyman написав:
  Hotab написав:барабашов

то пенсии то богам нашим неподтёртым некому платить будет,


Я справлюсь без пенсії)) Я здатний (ще сподіваюсь років 10+) заробляти 40 своїх пенсій за місяць)
А от за Збруч шуби як перепливати будуть?)
Контейнер теж не плаває))
Каввлірки?
Ірпінська неоподаткована недвижка?
Може краще позахищаємо все ж таки своє, га?
:D

щоби шо? щоб поізносівшимся цмудильникам була євросіся

Щоб бурят в кавалірці підвальній комусь з чобота не підклеїв сітківку. За те що погано гімн Бурятії співатимеш. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:24

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:Нахлєбнік такий самий казнокрад.
Все просто
Яка різниця
Ти незаконно приписав виплату собі грошей
Чи ти не заплатив податки на таку ж суму?
і в першому і в другому випадку втрати казни однакові.
в скрижалі. 60-70% населення казнокради.
от і все що потрібно знати як він відноситься до основної маси населення.
А звідки взялось 60-70% ?
Про таких народна мудрість каже
Дурень як не зрозуміє - то збреше...
Є 12 млн тих хто ПОВИНЕН платити податки , але не платить - це 30%
Є 2 млн Бюджетників , з яких 1,6 млн не мають доступу до розподілу ресурсів а тому по визначенню не можуть бути казнокрадами
Залишається 400 000 осіб , з яких також не всі казнокради, але якщо і всі то це 1%
Таким чином в державі
40% офіційно не працюючих(це діти і пенсіонери)
31% в тій чи іншій мірі казнокрадів
29% тих хто тягне цей візок на собі...

Питання на засипку
Хто більше (по абсолютній суммі взяв/не доплатив) в бюджет
12 млн тих хто не платить податки працездатного віку
чи 0,4 млн чиновників

Різниця між цими цифрами 30 разів
30 працездатних халявщиків, які щомісяця не платять в Бюджет мінімум 96000 грн
Чи 1 чиновник ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:27

  tester7336 написав:
  Shaman написав:tester7336
але яке диво - це все про країни, де є великі залишки нафти 8)

а оскільки в нас нафти немає, то вибачте. їдьте до Норвегії або в ОАЕ - але щось мені підказує, що вас там не чекають ;)
тобто ви також як будівельник вважаєте що народу нічого не належить?
Не треба приписувати мені - свій маразм.
1 Кожній людині віртуально належить 300 000 доларів в НАДРАХ України
2 При цьому
Якщо ці надра як були 300 років тому так є й зараз недоторканими - то виділити комусь його частку неможливо
3 Після того , як будь-яка людина щось створила(не обовязково навіть видобуваючи з надр , можна створити в голові програмку яка ЗБІЛЬШИТЬ вартість НАДР ) то все одно цей створювач забирає
СОБІ -70%
Держава бере- 30%

Все нормально
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:30

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а оскільки в нас нафти немає, то вибачте. їдьте до Норвегії або в ОАЕ - але щось мені підказує, що вас там не чекають
В нас є і нафта і газ і літій і метали і чорноземи і чого в нас тільки нема. Дуже диверсифікована ресурсна база
Маленьке уточнення
Не в НАС є
а
В ЗЕМЛІ(воді) - є
Це різні речі.
Адже для того щоб видобути - треба витратитись
Тому кожен може претендувати не на суму того що є
а на різницю між тим що є і вартістю видобування.

При цьому не на 100% різниці, в противному разі-ніхто не буде видобувати.
Тому станом на сьогодні населення України отримує 30% від створеного в Україні.
Як на мене- це нормально.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав: з 40 млн всього населення, а ОФІЦІЙНО платить податки тільки 12 млн

всіх інших ти записав в нахлєбнікі хто не платить податки.
відсоток можеш сам перерахувати.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:34

  budivelnik написав:Держава бере- 30%
Все нормально


як все міняється на ходу. і якщо держава бере 30% то це за що?

ЗІ
хоча я згадав як ти рахував пдв і зрозумів що тобі щось доводити що в лоб що по лбу.
tester7336
 
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