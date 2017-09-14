В нас є і нафта і газ і літій і метали і чорноземи і чого в нас тільки нема. Дуже диверсифікована ресурсна база
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Додано: Нед 20 жов, 2024 15:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 20 жов, 2024 15:54
в скрижалі. 60-70% населення казнокради.
от і все що потрібно знати як він відноситься до основної маси населення.
Додано: Нед 20 жов, 2024 15:59
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:01
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:05
Щоб бурят в кавалірці підвальній комусь з чобота не підклеїв сітківку. За те що погано гімн Бурятії співатимеш.
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:24
А звідки взялось 60-70% ?
Про таких народна мудрість каже
Дурень як не зрозуміє - то збреше...
Є 12 млн тих хто ПОВИНЕН платити податки , але не платить - це 30%
Є 2 млн Бюджетників , з яких 1,6 млн не мають доступу до розподілу ресурсів а тому по визначенню не можуть бути казнокрадами
Залишається 400 000 осіб , з яких також не всі казнокради, але якщо і всі то це 1%
Таким чином в державі
40% офіційно не працюючих(це діти і пенсіонери)
31% в тій чи іншій мірі казнокрадів
29% тих хто тягне цей візок на собі...
Питання на засипку
Хто більше (по абсолютній суммі взяв/не доплатив) в бюджет
12 млн тих хто не платить податки працездатного віку
чи 0,4 млн чиновників
Різниця між цими цифрами 30 разів
30 працездатних халявщиків, які щомісяця не платять в Бюджет мінімум 96000 грн
Чи 1 чиновник ?
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:27
Не треба приписувати мені - свій маразм.
1 Кожній людині віртуально належить 300 000 доларів в НАДРАХ України
2 При цьому
Якщо ці надра як були 300 років тому так є й зараз недоторканими - то виділити комусь його частку неможливо
3 Після того , як будь-яка людина щось створила(не обовязково навіть видобуваючи з надр , можна створити в голові програмку яка ЗБІЛЬШИТЬ вартість НАДР ) то все одно цей створювач забирає
СОБІ -70%
Держава бере- 30%
Все нормально
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:30
Маленьке уточнення
Не в НАС є
а
В ЗЕМЛІ(воді) - є
Це різні речі.
Адже для того щоб видобути - треба витратитись
Тому кожен може претендувати не на суму того що є
а на різницю між тим що є і вартістю видобування.
При цьому не на 100% різниці, в противному разі-ніхто не буде видобувати.
Тому станом на сьогодні населення України отримує 30% від створеного в Україні.
Як на мене- це нормально.
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:34
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