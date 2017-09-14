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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10537105381053910540>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:38

  tester7336 написав:
  budivelnik написав: з 40 млн всього населення, а ОФІЦІЙНО платить податки тільки 12 млн
всіх інших ти записав в нахлєбнікі хто не платить податки.
відсоток можеш сам перерахувати.
Що там про дурня який не розуміє- то що він робить?
Є категорії які не платять податки
Це
а - діти ( бо не є в працездатному віці і їм ЗАБОРОНЕНО Конституцією працювати)
б - пенсіонери ( вони також не працюють і живуть за рахунок того що СПЛАТИЛИ в працездатному віці)

Тому для недалеких
Є 24-25 млн серед тих хто знаходиться в працездатному віці
12 млн працюють і платять...
Ще нехай 12 млн якби платили навіть з мінімальної зарплати то це б було
12 млн*12 місяців *8000 грн*40%(18ПДФО+22ЄСВ)=481 млрд грн.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Є 24-25 млн серед тих хто знаходиться в працездатному віці
12 млн працюють і платять...

Нема вже й близько 25 млн, адже з них мінімум 5 в ЄС, ще кілька мільйонів в окупації. Добре якщо 15 млн. є тих, хто мав би платити податки.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:41

  tester7336 написав:
  budivelnik написав:Держава бере- 30%
Все нормально
як все міняється на ходу. і якщо держава бере 30% то це за що?
1 що міняється? ти розумнішаєш? я якось цього не помітив
2 Держава бере на освіту, охорону, пенсію....
І перше і друге і третє - отримують всі...
А от 30% платить тільки половина з працездатного.

Дійшло?

ПС
може вистарчить флудити
те що ти троль звичайний - вже ясно
не ясно мета засирання цих сторінок
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:42

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Є 24-25 млн серед тих хто знаходиться в працездатному віці
12 млн працюють і платять...
Нема вже й близько 25 млн, адже з них мінімум 5 в ЄС, ще кілька мільйонів в окупації. Добре якщо 15 млн. є тих, хто мав би платити податки.
Деколи треба читати рухаючи губами..тоді якось зрозуміліше для читача букви стають...
Всюди пишу
Населення - 40 млн
Працездатне населення - 25 млн
Офіційно платить податки - 12 млн

Невже не ясно що це станом на до війни?

Зараз по довіднику стеля
Населення 30 млн
Працездатне населення - 15 млн
Офіційно працює - 10 млн
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Невже не ясно що це станом на до війни?

а чому тоді в розрахунках вже мінімалка 2024 року?
  budivelnik написав:12 млн*12 місяців *8000 грн*40%(18ПДФО+22ЄСВ)=481 млрд грн.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:47

  tester7336 написав:
  Shaman написав:tester7336
але яке диво - це все про країни, де є великі залишки нафти 8)

а оскільки в нас нафти немає, то вибачте. їдьте до Норвегії або в ОАЕ - але щось мені підказує, що вас там не чекають ;)

тобто ви також як будівельник вважаєте що народу нічого не належить?

давайте розділимо те, що віртуально належить, й те, з чого формуються реальні фонди. так ок, що Норвегія, що СА, що ОАЕ, що Московія - вони формували свої фонди за рахунок саме нафти. інші корисні копалини не дають такої можливості...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:49

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:
  budivelnik написав: з 40 млн всього населення, а ОФІЦІЙНО платить податки тільки 12 млн
всіх інших ти записав в нахлєбнікі хто не платить податки.
відсоток можеш сам перерахувати.
Що там про дурня який не розуміє- то що він робить?
Є категорії які не платять податки
Це
а - діти ( бо не є в працездатному віці і їм ЗАБОРОНЕНО Конституцією працювати)
б - пенсіонери ( вони також не працюють і живуть за рахунок того що СПЛАТИЛИ в працездатному віці)

Тому для недалеких
Є 24-25 млн серед тих хто знаходиться в працездатному віці
12 млн працюють і платять...
Ще нехай 12 млн якби платили навіть з мінімальної зарплати то це б було
12 млн*12 місяців *8000 грн*40%(18ПДФО+22ЄСВ)=481 млрд грн.


скільки ти б не клеїв дурня, але ти сам написав що всі інші то нахлєбнікі.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:51

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:
  budivelnik написав:Держава бере- 30%
Все нормально
як все міняється на ходу. і якщо держава бере 30% то це за що?
1 що міняється? ти розумнішаєш? я якось цього не помітив
2 Держава бере на освіту, охорону, пенсію....
І перше і друге і третє - отримують всі...
А от 30% платить тільки половина з працездатного.

Дійшло?

ПС
може вистарчить флудити
те що ти троль звичайний - вже ясно
не ясно мета засирання цих сторінок


ти хоч і мастак поміняти тему і накидати цифр з потолка але не на того напав
я написав ЗА ЩО а не НА ЩО
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:52

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Невже не ясно що це станом на до війни?

а чому тоді в розрахунках вже мінімалка 2024 року?
  budivelnik написав:12 млн*12 місяців *8000 грн*40%(18ПДФО+22ЄСВ)=481 млрд грн.
Бо кругла цифра, легко в голові рахувати
З іншого боку візьміть 6500 (остання довоєнна мінімалка), додайте 1,5% ПДФО і перерахуйте
12млн осіб*12місяців*6500*41,5%(22+18+1,5)=388 млрд грн - теоретична сума хабарів які собі взяли непрацюючі в працездатному віці.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:я написав ЗА ЩО а не НА ЩО
Яка тобі різниця? ти ж і так не платиш
То повинен радіти , що бере в мене - а тобі віддає.
чим ти тут невдоволений?
не хочеш брати?
так я дозволяю тобі все що ти вкрав-просумувати і перечислити в ЗСУ.
budivelnik
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