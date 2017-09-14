|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:38
tester7336 написав: budivelnik написав:
з 40 млн всього населення, а ОФІЦІЙНО платить податки тільки 12 млн
всіх інших ти записав в нахлєбнікі хто не платить податки.
відсоток можеш сам перерахувати.
Що там про дурня який не розуміє- то що він робить?
Є категорії які не платять податки
Це
а - діти ( бо не є в працездатному віці і їм ЗАБОРОНЕНО Конституцією працювати)
б - пенсіонери ( вони також не працюють і живуть за рахунок того що СПЛАТИЛИ в працездатному віці)
Тому для недалеких
Є 24-25 млн серед тих хто знаходиться в працездатному віці
12 млн працюють і платять...
Ще нехай 12 млн якби платили навіть з мінімальної зарплати то це б було
12 млн*12 місяців *8000 грн*40%(18ПДФО+22ЄСВ)=481 млрд грн.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28140
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:40
budivelnik написав:
Є 24-25 млн серед тих хто знаходиться в працездатному віці
12 млн працюють і платять...
Нема вже й близько 25 млн, адже з них мінімум 5 в ЄС, ще кілька мільйонів в окупації. Добре якщо 15 млн. є тих, хто мав би платити податки.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3938
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 709 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:41
tester7336 написав: budivelnik написав:
Держава бере- 30%
Все нормально
як все міняється на ходу. і якщо держава бере 30% то це за що?
1 що міняється? ти розумнішаєш? я якось цього не помітив
2 Держава бере на освіту, охорону, пенсію....
І перше і друге і третє - отримують всі...
А от 30% платить тільки половина з працездатного.
Дійшло?
ПС
може вистарчить флудити
те що ти троль звичайний - вже ясно
не ясно мета засирання цих сторінок
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28140
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:42
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Є 24-25 млн серед тих хто знаходиться в працездатному віці
12 млн працюють і платять...
Нема вже й близько 25 млн, адже з них мінімум 5 в ЄС, ще кілька мільйонів в окупації. Добре якщо 15 млн. є тих, хто мав би платити податки.
Деколи треба читати рухаючи губами..тоді якось зрозуміліше для читача букви стають...
Всюди пишу
Населення - 40 млн
Працездатне населення - 25 млн
Офіційно платить податки - 12 млн
Невже не ясно що це станом на до війни?
Зараз по довіднику стеля
Населення 30 млн
Працездатне населення - 15 млн
Офіційно працює - 10 млн
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28140
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:46
budivelnik написав:
Невже не ясно що це станом на до війни?
а чому тоді в розрахунках вже мінімалка 2024 року?
budivelnik написав:
12 млн*12 місяців *8000 грн
*40%(18ПДФО+22ЄСВ)=481 млрд грн.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3938
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 709 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:47
tester7336 написав: Shaman написав:tester7336
але яке диво - це все про країни, де є великі залишки нафти
а оскільки в нас нафти немає, то вибачте. їдьте до Норвегії або в ОАЕ - але щось мені підказує, що вас там не чекають
тобто ви також як будівельник вважаєте що народу нічого не належить?
давайте розділимо те, що віртуально належить, й те, з чого формуються реальні фонди. так ок, що Норвегія, що СА, що ОАЕ, що Московія - вони формували свої фонди за рахунок саме нафти. інші корисні копалини не дають такої можливості...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 7103
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 678 раз.
- Подякували: 1502 раз.
-
- Профіль
-
1
3
5
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:49
budivelnik написав: tester7336 написав: budivelnik написав:
з 40 млн всього населення, а ОФІЦІЙНО платить податки тільки 12 млн
всіх інших ти записав в нахлєбнікі хто не платить податки.
відсоток можеш сам перерахувати.
Що там про дурня який не розуміє- то що він робить?
Є категорії які не платять податки
Це
а - діти ( бо не є в працездатному віці і їм ЗАБОРОНЕНО Конституцією працювати)
б - пенсіонери ( вони також не працюють і живуть за рахунок того що СПЛАТИЛИ в працездатному віці)
Тому для недалеких
Є 24-25 млн серед тих хто знаходиться в працездатному віці
12 млн працюють і платять...
Ще нехай 12 млн якби платили навіть з мінімальної зарплати то це б було
12 млн*12 місяців *8000 грн*40%(18ПДФО+22ЄСВ)=481 млрд грн.
скільки ти б не клеїв дурня, але ти сам написав що всі інші то нахлєбнікі.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 461
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:51
budivelnik написав: tester7336 написав: budivelnik написав:
Держава бере- 30%
Все нормально
як все міняється на ходу. і якщо держава бере 30% то це за що?
1 що міняється? ти розумнішаєш? я якось цього не помітив
2 Держава бере на освіту, охорону, пенсію....
І перше і друге і третє - отримують всі...
А от 30% платить тільки половина з працездатного.
Дійшло?
ПС
може вистарчить флудити
те що ти троль звичайний - вже ясно
не ясно мета засирання цих сторінок
ти хоч і мастак поміняти тему і накидати цифр з потолка але не на того напав
я написав ЗА ЩО а не НА ЩО
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 461
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:52
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Невже не ясно що це станом на до війни?
а чому тоді в розрахунках вже мінімалка 2024 року?
budivelnik написав:
12 млн*12 місяців *8000 грн
*40%(18ПДФО+22ЄСВ)=481 млрд грн.
Бо кругла цифра, легко в голові рахувати
З іншого боку візьміть 6500 (остання довоєнна мінімалка), додайте 1,5% ПДФО і перерахуйте
12млн осіб*12місяців*6500*41,5%(22+18+1,5)=388 млрд грн - теоретична сума хабарів які собі взяли непрацюючі в працездатному віці.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28140
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 20 жов, 2024 16:54
tester7336 написав:
я написав ЗА ЩО а не НА ЩО
Яка тобі різниця? ти ж і так не платиш
То повинен радіти , що бере в мене - а тобі віддає.
чим ти тут невдоволений?
не хочеш брати?
так я дозволяю тобі все що ти вкрав-просумувати і перечислити в ЗСУ.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 28140
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 285 раз.
- Подякували: 2977 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tester7336
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22
|71249
|
|
|1493
|237708
|
|
|6076
|867594
|
|