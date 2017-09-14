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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1053810539105401054110542>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:54

  Shaman написав:давайте розділимо те, що віртуально належить, й те, з чого формуються реальні фонди. так ок, що Норвегія, що СА, що ОАЕ, що Московія - вони формували свої фонди за рахунок саме нафти. інші корисні копалини не дають такої можливості...


суть же була не про можливості. а про те що тільки працюючі кладуть в бюджет.
всі інші нахлєбнікі. мало того - він почав стрверджувати що народу нічого не належить.
приклад тих країн було приведено щоб йому показати наочно. бо сутність таких податків як наприклад рента він взагалі не розуміє.
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 20 жов, 2024 16:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:55

  tester7336 написав:з тієї ж статті

https://www.unian.ua/society/skandal-dovkola-hmelnickoji-msek-oblasniy-prokuror-stav-invalidom-cherez-travmu-na-roboti-12790812.html

"Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів. А інвалідність мають лише 48, тому стверджувати що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним. Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки", - розповів прокурор.

тобто схема давно. і відкриті декларації теж давно. тобто там можна було побачити і до того як взяли мсек. але ніхто не хотів бачити.

піймали за нитку і почався клубок розмотуватися: по принципу "один за всіх і всі за одного" (при розслідуванні головне не вийти на самого себе).
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 16:59

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:я написав ЗА ЩО а не НА ЩО
Яка тобі різниця? ти ж і так не платиш
То повинен радіти , що бере в мене - а тобі віддає.
чим ти тут невдоволений?
не хочеш брати?
так я дозволяю тобі все що ти вкрав-просумувати і перечислити в ЗСУ.


коли не зміг щось довести скотився до примітивного оббріхування. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:00

  Water написав:
  Velz написав:постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.

Обмін яким чином, у циган? IMHO, якщо гроші регулярно будуть заходить на якійсь місцевий банк, то у банка виникнуть питання шо це за гроші. Звісно попередньо рахунок буде заблокований.

да ладно, приходиш в контору кладеш бабкі, отримуєш код, з іншого кінця приходиш (або довірена особа) з тим кодом і отримує бабкі (пір ту пір перекази), гроші майже не ходять, принцип клірінга, ходить леше юесдете чи який інший сбтаблекоєн і то не хвакт.
21й вєк.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:06

  Banderlog написав:
  Дюрі-бачі написав:Бетон Дивне очікування. Якщо з чМобиків-алкашів зробили солдат, які зупинили ЗСУ то страшно уявити що зроблять з корейців, яким вся голова промита ідеологією і зразковий фізичний стан. Ну а мотивацією буде надія витягнути свою родину...

Там чмобиків мізерний процент, вони воюють добровольцями і платять нормальні гроші

там хіба "набратись опита в ріальних БД" шоб потом Пд.Корея ссалась в пампєрси від корєйского курянского спєцаназа ВДВ з ріальним БД опитом
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:09

  tester7336 написав:
  Shaman написав:давайте розділимо те, що віртуально належить, й те, з чого формуються реальні фонди. так ок, що Норвегія, що СА, що ОАЕ, що Московія - вони формували свої фонди за рахунок саме нафти. інші корисні копалини не дають такої можливості...
суть же була не про можливості. а про те що тільки працюючі кладуть в бюджет.
Є кілька основних Бюджетостворюючих податки/збори
Три прямі - ПДФО+ЄСВ+Військовий ( і аналог ПДФО для підприємства-податок на доходи підприємства) - виплачуються тільки тим хто працює офіційно
Два не прямих - ПДВ і Акциз - виплачується тільки в тому випадку якщо продаж здійснюєтьс офіціно працюючим підприємством
Море різних рент , які в загальній сумі Бюджету не становлять і 10%

  tester7336 написав:всі інші нахлєбнікі. мало того - він почав стрверджувати що народу нічого не належить.
Брехня
Народу НАЛЕЖАТЬ надра...
але поки вони в надрах то народ отримує дірку від бублика і так вже тисячі років
  tester7336 написав:приклад тих країн було приведено щоб йому показати наочно. бо сутність таких податків як наприклад рента він взагалі не розуміє.
Розміри рентних платежів у нас настільки мізерні в порівнянні з іншими , що я просто не розглядаю...
Тому давай порівняємо
Ті кого я називаю нахлєбніки( 12 млн не працюючих офіційно працездатних) вкрали в Бюджету 2021 року - 388 млрд грн
Тепер твоя черга привести суми сплати в Бюджет рентних платежів..і порівняти їх з 388 млрд грн.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:11

  tester7336 написав:
  Shaman написав:давайте розділимо те, що віртуально належить, й те, з чого формуються реальні фонди. так ок, що Норвегія, що СА, що ОАЕ, що Московія - вони формували свої фонди за рахунок саме нафти. інші корисні копалини не дають такої можливості...


суть же була не про можливості. а про те що тільки працюючі кладуть в бюджет.
всі інші нахлєбнікі. мало того - він почав стрверджувати що народу нічого не належить.
приклад тих країн було приведено щоб йому показати наочно. бо сутність таких податків як наприклад рента він взагалі не розуміє.

почекай, є одні що сидять на халявних потоках та природній ренті, а є такі як будівельник працює працю. Ти ж задвигаєщ, шо будівельник щось там смокче з надр а тобі крутить дулю. Твої пред"яви не за тою адресою.
Це те саме як поізносівшийся літун вищого сорту ошибається адресатом коли верещить шо йому умовний вітальєн не наливає ЄСВ в сісю ібо должен
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:17

  flyman написав:
  Water написав:
  Velz написав:постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.

Обмін яким чином, у циган? IMHO, якщо гроші регулярно будуть заходить на якійсь місцевий банк, то у банка виникнуть питання шо це за гроші. Звісно попередньо рахунок буде заблокований.

да ладно, приходиш в контору кладеш бабкі, отримуєш код, з іншого кінця приходиш (або довірена особа) з тим кодом і отримує бабкі (пір ту пір перекази), гроші майже не ходять, принцип клірінга, ходить леше юесдете чи який інший сбтаблекоєн і то не хвакт.
21й вєк.

Ну видите, не все про это знают. Ваш способ тоже хорош, но это если будет кому заслать. Мне-будет :))
Вы ж айтишник,пан Флайман? У меня друган крутой айтишник, наконец-то стал опекуном по суду над безнадежно больным братом- всей семьей в Туреччину сбрили отдыхать. Измученный почти трехлетним сидением в норе очертил бюджет отдыха пятнашка зела за 10 дней,хе-хе.
И ни одного доллара не задонатил ни стерненку, ни притуле, подлец такой. А мне как раз сегодня видение во сне было-атомный гриб в небе.Такой большой, переходящий с красного цвета в синий (почему-то).Так я ему отписал что бы назад не спешил до выяснения.
Velz
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:що Норвегія, що СА, що ОАЕ, що Московія - вони формували свої фонди за рахунок саме нафти. інші корисні копалини не дають такої можливості...

Китай нафту імпортує - China Investment Corporation має 1,3 трильйони доларів.
Сінгапур без нафти - Temasek Holdings і GIC мають майже трильйон доларів.
Швейцарія без нафти - SNB понад 900 млрд. доларів.
Чілі без нафти, але з міддю - ESSF та PRF створені в 2006 р. - 15 млрд $
і це тільки швидке гугління показало
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:21

  Hotab написав:tester7336
Я впевнений що серед полісменів нема і близько такої масовості. Там лише перші особи обласних главків МВС можуть таке дозволити,
Інша справа судді і прокурори. Вони вершина влади , вони не бояться нікого. Зараз може ДБР над ними, і то не факт. А так в принципі їх боялись (або як мінімум остерігались) і депутати. Тобто всі необхідні для них закони проводились. У випадку їх порушень (липові інвалідності) - спитати з них нема кому. Клондайк!


Керівник теруправління БЕБ на Полтавщині Пахніц задекларував $6,5 млн готівкою та одномоторний літак :lol:

А також автівки, десятки земельних ділянок, квартири, паркомісця та житловий будинок.
Серед цінного майна він також задекларував кілька одиниць мисливської нарізної зброї, автомобілі, напівпричепи. Є також у нього нерухомість у Словаччині. Джерело:
https://censor.net/ua/news/3515816/keri ... nni_statky
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