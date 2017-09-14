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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10539105401054110542>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:24

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що Норвегія, що СА, що ОАЕ, що Московія - вони формували свої фонди за рахунок саме нафти. інші корисні копалини не дають такої можливості...
Китай нафту імпортує - China Investment Corporation має 1,3 трильйони доларів.
Сінгапур без нафти - Temasek Holdings і GIC мають майже трильйон доларів.
Швейцарія без нафти - SNB понад 900 млрд. доларів.
Чілі без нафти, але з міддю - ESSF та PRF створені в 2006 р. - 15 млрд $
і це тільки швидке гугління показало
Дуже легко рахувати чужі гроші.
Давайте прикинемо
а - скільки і чого було експортовано з України
б - яку частинку цього експорту можна було забрати у Державний фонд.

Чому розглядаю тільки експорт
Бо збирати ренту з товарів які споживаються в Україні для того щоб створити фонд для України - це якийсь маразм, піднімаємо ціни що забрати , забране складаємо у фонд щоб потім розподілити між тими в кого забрали...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:24

  Velz написав:
  flyman написав:
  Water написав:Обмін яким чином, у циган? IMHO, якщо гроші регулярно будуть заходить на якійсь місцевий банк, то у банка виникнуть питання шо це за гроші. Звісно попередньо рахунок буде заблокований.

да ладно, приходиш в контору кладеш бабкі, отримуєш код, з іншого кінця приходиш (або довірена особа) з тим кодом і отримує бабкі (пір ту пір перекази), гроші майже не ходять, принцип клірінга, ходить леше юесдете чи який інший сбтаблекоєн і то не хвакт.
21й вєк.

Ну видите, не все про это знают. Ваш способ тоже хорош, но это если будет кому заслать. Мне-будет :))
Вы ж айтишник,пан Флайман? У меня друган крутой айтишник, наконец-то стал опекуном по суду над безнадежно больным братом- всей семьей в Туреччину сбрили отдыхать. Измученный почти трехлетним сидением в норе очертил бюджет отдыха пятнашка зела за 10 дней,хе-хе.
И ни одного доллара не задонатил ни стерненку, ни притуле, подлец такой. А мне как раз сегодня видение во сне было-атомный гриб в небе.Такой большой, переходящий с красного цвета в синий (почему-то).Так я ему отписал что бы назад не спешил до выяснения.

та хоч перезимує в теплі, з е.е. та стабільним інтернетом
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:27

  flyman написав:почекай, є одні що сидять на халявних потоках та природній ренті, а є такі як будівельник працює працю. Ти ж задвигаєщ, шо будівельник щось там смокче з надр а тобі крутить дулю. Твої пред"яви не за тою адресою.
Це те саме як поізносівшийся літун вищого сорту ошибається адресатом коли верещить шо йому умовний вітальєн не наливає ЄСВ в сісю ібо должен


перш ніж встрягати - читай з самого початку. бо на зараз ти взявся просто оббріхувати.
чи тобі з п’ятниці я повинен переказувати що він тут понаписував?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:28

  jump написав:
  Hotab написав:tester7336
Я впевнений що серед полісменів нема і близько такої масовості. Там лише перші особи обласних главків МВС можуть таке дозволити,
Інша справа судді і прокурори. Вони вершина влади , вони не бояться нікого. Зараз може ДБР над ними, і то не факт. А так в принципі їх боялись (або як мінімум остерігались) і депутати. Тобто всі необхідні для них закони проводились. У випадку їх порушень (липові інвалідності) - спитати з них нема кому. Клондайк!


Керівник теруправління БЕБ на Полтавщині Пахніц задекларував $6,5 млн готівкою та одномоторний літак :lol:

А також автівки, десятки земельних ділянок, квартири, паркомісця та житловий будинок.
Серед цінного майна він також задекларував кілька одиниць мисливської нарізної зброї, автомобілі, напівпричепи. Є також у нього нерухомість у Словаччині. Джерело:
https://censor.net/ua/news/3515816/keri ... nni_statky

це тому що условний вєталь не донатить условному подізносівшемуся мірного врємєні
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:30

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:
  Shaman написав:давайте розділимо те, що віртуально належить, й те, з чого формуються реальні фонди. так ок, що Норвегія, що СА, що ОАЕ, що Московія - вони формували свої фонди за рахунок саме нафти. інші корисні копалини не дають такої можливості...
суть же була не про можливості. а про те що тільки працюючі кладуть в бюджет.
Є кілька основних Бюджетостворюючих податки/збори
Три прямі - ПДФО+ЄСВ+Військовий ( і аналог ПДФО для підприємства-податок на доходи підприємства) - виплачуються тільки тим хто працює офіційно
Два не прямих - ПДВ і Акциз - виплачується тільки в тому випадку якщо продаж здійснюєтьс офіціно працюючим підприємством
Море різних рент , які в загальній сумі Бюджету не становлять і 10%

  tester7336 написав:всі інші нахлєбнікі. мало того - він почав стрверджувати що народу нічого не належить.
Брехня
Народу НАЛЕЖАТЬ надра...
але поки вони в надрах то народ отримує дірку від бублика і так вже тисячі років
  tester7336 написав:приклад тих країн було приведено щоб йому показати наочно. бо сутність таких податків як наприклад рента він взагалі не розуміє.
Розміри рентних платежів у нас настільки мізерні в порівнянні з іншими , що я просто не розглядаю...
Тому давай порівняємо
Ті кого я називаю нахлєбніки( 12 млн не працюючих офіційно працездатних) вкрали в Бюджету 2021 року - 388 млрд грн
Тепер твоя черга привести суми сплати в Бюджет рентних платежів..і порівняти їх з 388 млрд грн.


ти мастак все перекрутити і оббрехати.
з самого початку ти казав що в бюджет вносять тільки ті хто працюють офіційно а всі інші нахлєбнікі.
і в нахлебніків корупціорнери не можуть нічого вкрасти бо там їхнього немає.
Востаннє редагувалось tester7336 в Нед 20 жов, 2024 17:33, всього редагувалось 1 раз.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Арестович дає дані -- за совка в Афганістан було 1,2 млн. рапортів. Добровольців.


Арестовичу було десь 5 рочків на той час(що він взагалі знає? розвідник розвідал -в російський кураторів дізнався)
я не вірю навіть у 1,2 тисячі добровольців (навіть зі складу КГБ и ГРУ)
у мене старшина роти в ОВІМУ повернувся з Афгана з орденом "Червоної зірки" і пораненням, муж сестри так саме -поранення і "червона зірка" (потім років 10 тому на "афганских сайтах" прочитав , що майже всі хто мав середне і важке поранення отримали орден "Червоної зірки". Так от у 1991/92 писали журналісти, що в Афгані не служив жодний солдат, у якого хоч один з батьків мав освіту (навіть технікума було достатньо), в том числі з села. Мій старшина потрапив у Афган після року служби у березні 1980 з Болградскої десантної дівізії, нікому не казали куди везуть, погрузили в вагони-теплушки, потяг зупинявся на станціях тільки в ночі (тоді і давали їжу). А після того, як цинкові домовини отримали родичі, то всі почали уникати той Афган.
Відмазаться від Афгана одному знайомому коштувало 20л одеського вина. Я коли у 90х змінював прописку, то в нашому воєнкоматі побачив стенд "наші герої афганці"-там майже 80% орденоносців були хлопці в моєї школи (вони ще з 6го класу були на обліку в міліції, курили, гроші у першокласників віднімали, вживали віно), майже всі росли без батька (тому відмазати не було кому)

а арестович бреше про добровольців))) умора
ще один родич (ставший брат мужа моєї двоюрідної сестри)-теж був в Афгані по лінії КГБ (так там теж було добровольці? ні не було, а карьерний рост був гарний, з лейтенанта швидко отримав капітана за декілька командировок, правда обі ноги були простріляні, сподіваюсь, що афганцями)
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:34

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що Норвегія, що СА, що ОАЕ, що Московія - вони формували свої фонди за рахунок саме нафти. інші корисні копалини не дають такої можливості...

Китай нафту імпортує - China Investment Corporation має 1,3 трильйони доларів.
Сінгапур без нафти - Temasek Holdings і GIC мають майже трильйон доларів.
Швейцарія без нафти - SNB понад 900 млрд. доларів.
Чілі без нафти, але з міддю - ESSF та PRF створені в 2006 р. - 15 млрд $
і це тільки швидке гугління показало

а інші приклади - це всі кошти ЗАРОБИЛИ. ніяких ні зовнішних надходжень, ні корисних копалин, про які ви постійно кажете ;) точніше в Китаї були шалені інвестиції, за рахунок яких він й піднявся
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:49

  prodigy написав:
  detroytred написав:Арестович дає дані -- за совка в Афганістан було 1,2 млн. рапортів. Добровольців.


Арестовичу було десь 5 рочків на той час(що він взагалі знає? розвідник розвідал -в російський кураторів дізнався)
я не вірю навіть у 1,2 тисячі добровольців (навіть зі складу КГБ и ГРУ)
...
А після того, як цинкові домовини отримали родичі, то всі почали уникати той Афган.
Відмазаться від Афгана одному знайомому коштувало 20л одеського вина. Я коли у 90х змінював прописку, то в нашому воєнкоматі побачив стенд "наші герої афганці"-там майже 80% орденоносців були хлопці в моєї школи (вони ще з 6го класу були на обліку в міліції, курили, гроші у першокласників віднімали, вживали віно), майже всі росли без батька (тому відмазати не було кому)

а арестович бреше про добровольців))) умора


Свого часу, мій брат зробив все можливе, щоб поступити в ЧВВАУЛ, тому що ...
З 1984 року вже не діяли відстрочки для студентів ВИШів і можно було, з якоюсь йомовірністю, попасти в Афган строковиком
Афган намагались уникнути усіма засобами

detroytred, ти не міг не знати, як воно було з "бажанням" попасти в Афган
Але навіщо ти тягнешь сюди Арестовича ... цього брехуна.
Зрозуміло і так
Рибак рибака - бачить здалека ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:І група - це 100% втрати можливості працювати. Працювати не може, взагалі
ІІ група - це 75% втрати можливості працювати.

Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні
...
IV. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ОСВІТА І ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Стаття 17.
...
Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я осіб з інвалідністю.

{Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017}

Стаття 18. Забезпечення прав осіб з інвалідністю на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятості.

Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з урахуванням побажань особи з інвалідністю, наявних у неї професійних навичок і знань, а також рекомендацій медико-соціальної експертизи.

{Частина друга статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#top

Кодекс законів про працю України
...
Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці
...
7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;
...

Стаття 172. Застосування праці осіб з інвалідністю

У випадках, передбачених законодавством, на роботодавця покладається обов'язок організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці.

Залучення осіб з інвалідністю до надурочних робіт та робіт у нічний час без їх згоди не допускається (статті 55, 63).

{Стаття 172 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3694-12 від 15.12.93}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text


  Hotab написав:Питання про інше, про що писав Фейслес. Достатньо 10 років стажу і ти інвалідності виходиш на таку пенсію? Серйозно?))

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про прокуратуру
...
Стаття 86. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури
...
2. Пенсія призначається в розмірі 60 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії.

{Частина друга статті 86 із змінами, внесеними згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014}
...
9. Прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених частиною другою цієї статті, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.
{Частина дев'ята статті 86 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2249-VIII від 19.12.2017}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/169 ... 8F+86#Text
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 18:28

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:що Норвегія, що СА, що ОАЕ, що Московія - вони формували свої фонди за рахунок саме нафти. інші корисні копалини не дають такої можливості...
Китай нафту імпортує - China Investment Corporation має 1,3 трильйони доларів.
Сінгапур без нафти - Temasek Holdings і GIC мають майже трильйон доларів.
Швейцарія без нафти - SNB понад 900 млрд. доларів.
Чілі без нафти, але з міддю - ESSF та PRF створені в 2006 р. - 15 млрд $
і це тільки швидке гугління показало
Дуже легко рахувати чужі гроші.
Давайте прикинемо
а - скільки і чого було експортовано з України
б - яку частинку цього експорту можна було забрати у Державний фонд.

Чому розглядаю тільки експорт
Бо збирати ренту з товарів які споживаються в Україні для того щоб створити фонд для України - це якийсь маразм, піднімаємо ціни що забрати , забране складаємо у фонд щоб потім розподілити між тими в кого забрали...
Данні за 2012 рік
Експорт який теоретично можна було обкласти якимось додатковим податком
чорні метали _______ _______________________15 340
палива мінеральні; нафта і продукти ___ 3 640
руди, шлак і зола _________________ 3 306
вироби з чорних металів ________________ 2 837
продукти неорганічної хімії _________ 1 696
деревина і вироби з деревини ________ 1 060
папір та картон ________________________ 1 008
пластмаси, полімерні матеріали __________ 780
сіль; сірка; землі та каміння _________ 705
органічні хімічні сполуки _________ 398
екстракти дубильні _________________ 363
каучук, ґума _________________________ 220
всього ________________________________ 31 353 млн доларів

Експорт навряд чи варто було обкладати рентним податком
зернові культури _________________ 7 000
жири та олії тваринного або рослинного ____ 4 211
реактори ядерні, котли, машини _________ 3 795
електричні машини ________________ 3 232
добрива _________________________________ 1 791
насіння і плоди олійних рослин __________ 1 754
літальні апарати ___________________ 926
залишки і відходи харчової промисловості____ 878
какао та продукти з нього _________ 662
молоко та молочні продукти, яйця птиці; ____ 612
засоби наземного транспорту, _________ 585
меблі _________________________________ 509
одяг та додаткові речі до одягу, текстильні____ 397
алкогольні й безалкогольні напої та оцет____ 385
готові продукти із зерна _________ 377
судна ________________________________ 345
продукти переробки овочів _________ 323
м’ясо та їстівні субпродукти _________ 316
керамічні вироби ________________ 304
прилади та апарати оптичні, фотографічні____ 294
тютюн і промислові замінники тютюну ____ 266
фармацевтична продукція _________________ 243
всього________________________________________29 205

Як бачите, якщо забрати чорні метали ( а там у нас з рентабельністю і так не дуже добре, то залишається якихось 15 млрд доларів валу... і скільки з них візьмеш?
budivelnik
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