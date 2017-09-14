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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10539105401054110542

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 18:30

Президент ПА НАТО: Ідея Зеленського замінити війська США в Європі українцями недоречна

Вона виглядає як політичний пас Дональду Трампу в разі, якби він виграв вибори. І для тих з нас, хто бореться за Україну в Конгресі США – нам не треба чути такого. США повинні бути в Європі", – сказав американський конгресмен.

Він наполіг, що не треба заохочувати США виходити з Європи, бо це не в інтересах України і не в інтересах союзників.

"Якщо хтось би й вітав це – так це Владімір Путін. Бо ми – це засіб протидії і наша фізична присутність в Європі заспокоює партнерів. Це не означає, що ми не можемо робити певні зміни в нашій дислокації. Але ідея, що ми повністю виходимо з Європи, а українці щедро заміняють нас… Добре, я беру до уваги цю пропозицію як вияв щедрості, але сама ідея не є продуктивною. А в цей час вона ще й шкодить", – сказав Конноллі.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/20/7480528/

зелена шмаркля :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 18:33

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  tester7336 написав: :lol: :lol: :lol:
просто он уже и не помнит с какой точки стартовал.
а началось все с того что он написал что казнокрады воруют не у всех.
у него же лейт мотив что бюджет наполняет 30-40% населения а остальные нахлебники.
типа остальным 60-70% нехрен и заикаться про казнокрадство так как воруют не у них.

можно было бы тот его пост поискать так как в принципе было не давно но в лом.
Зато завжди закінчує одним і тим же, брехнею: Детройт і ЛАД зазіхають на його статки (статки бохатих), щоб взятьіпадєліть.
Страх за нажите непосильною працею захмарив розум...
Хоча... патологічним брехуном він був і є також і по іншим питанням.
1 Те що ті хто в працездатному віці не працює взагалі або не платить податки - є нахлєбніком тих хто податки платить - я думаю навіть обговорювати не варто , це ОЧЕВИДНО
2 Те що згідно статистики в працездатному віці 18-60 років - знаходиться 25 млн осіб з 40 млн всього населення, а ОФІЦІЙНО платить податки тільки 12 млн ( тобто 12-13 млн ТОЧНО не платить) - це також ОЧЕВИДНО і є статистичними данними
Ясно що 12 млн офіційно не працюючих, які очевидно є нахлєбніками і які становлять 30% від загальної кількості населення - ще комусь треба пояснювати ?
3 Те що лад це людина яка не переварює нутром капіталізм - ще комусь не очевидно?
4 Те що дейтрой
з одного боку боїться щоб ми не відстали від інших країн , а з другого пропонує тормозити розвиток багатих( чим більше забереш-тим менше залишиться-тим менше буде виділено на розвиток-тим повільніше буде йти розвиток)
а з другого боку хоче сподобатись більшості , тому пропонує забравши від багатих - передати бідним , щоб зменшувалась різниця між багатими і бідними..
То я пропоную йому або труси вдягнути , або хрестик зняти

Або доганяємо розвинуті країни ( а локомотивом розвитку є БАГАТІ) , і попереджаємо мешканців останнього вагону що на наступній станції він буде відчеплений, тому ті люмпени які зможуть/захочуть перебратись ближче до локомотива - ті поїдуть далі, ті ж хто залишаться мають право жити в картонних коробках , але не мають права заторможувати локомотив вимагаючи для себе пільг

Або , тормозимо багатих , і цим зменшуємо відстань між багатими і бідними, при цьому КАТАСТРОФІЧНО відстаємо всім потягом від розвинутих країн(це ми вже проходили , експеримент називався совок і закінчився погано)

Тому
Спробуй зрозуміти і визначитись
Дейтройт тобі до Ладів в совок
чи до Будівельників в капіталізм ?

Ти вважаєш, що настропалиш отакенний єралашик і не видно буде брехні, на якій він побудований?
Да ось же і та ж сама - "а з другого пропонує тормозити розвиток багатих( чим більше забереш-тим менше залишиться-тим менше буде виділено на розвиток-тим повільніше буде йти розвиток)"

Зі страху за свої бохатства брешеш, що я пропоную в тебе забирати більше.

Паталогічне брехло...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 18:37

❗️Війна закінчиться в останньому кварталі 2025 року: МВФ оновив базовий прогноз.

Також є оновлений меморандум з Фондом, який передбачає поступове підвищення комунальних тарифів та готовність України підвищувати ПДФ у разі потреби.

https://www.rbc.ua/rus/news/koli-zakinc ... 12387.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 18:39

  Xenon написав:готовність України підвищувати ПДФ.

Шо підвищувати?
Water
 
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