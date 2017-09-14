"Наприкінці української війни, як би це не виглядало, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні. Ці сили будуть на кордоні нашого Альянсу", – наголосив Каволі.
Ой зрадонька яка ... )
"НАТО повинне мати більше можливостей, ніж наш супротивник. Тому ми маємо швидко виконувати вимоги, які випливають із планів оборони. Коли я кажу швидко, я маю на увазі, що ми повинні бути швидшими за росіян. Тільки так ми можемо їх стримати", – наголосив він.
Та ні
Розуміння проблеми та пропозиція щодо вирішення проблеми
"Я не думав, що за свої 50 років державної служби на посадах у США колись побачу іншого тирана, такого як Гітлер, який нападе на суверенну демократію в Європі. Але Путін це зробив. Для демократій було важливо об'єднатися і дати зрозуміти йому, що він не може цього робити без того, щоб не зіткнутися з наслідками від Америки", – сказав він.
pesikot написав: Свого часу, мій брат зробив все можливе, щоб поступити в ЧВВАУЛ, тому що ... З 1984 року вже не діяли відстрочки для студентів ВИШів і можно було, з якоюсь йомовірністю, попасти в Афган строковиком Афган намагались уникнути усіма засобами
detroytred, ти не міг не знати, як воно було з "бажанням" попасти в Афган Але навіщо ти тягнешь сюди Арестовича ... цього брехуна. Зрозуміло і так Рибак рибака - бачить здалека ))
Ти рибак чи дурак? Я чимало перетинався і разом служив, з тими хто був в Афганістані. І різні були випадки. Були і добровольці, і примусово (тобто під тиском) направлені, і навіть ті, хто платили, щоб туди попасти (зрозуміло, що на відповідні посади у відповідні добрі місця). Звісно я бачив і знаю, що більшість уникала, як могла направлення туди.
А от яка кількість отих добровольно хотящих? На увесь величезний совдеп. Да хз. І скільки рапортів написані під тиском? Да хз. Навіть приблизно не можу знати порядок цифр. Тому і вказав факт -- факт озвучування конкретною особою. Ти не згоден? Да без проблем. Наводь свої цифри, спростовуй.
Ти мені будеш вказувати, що мені тут розміщати? Ти хто, чудо? А... отой зливщик-брехунець, який чимало разів очкував-зливався перевірити свої ж твердження на особисту адресу.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 20 жов, 2024 19:16, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Арестович дає дані -- за совка в Афганістан було 1,2 млн. рапортів. Добровольців.
Арестовичу було десь 5 рочків на той час(що він взагалі знає? розвідник розвідал -в російський кураторів дізнався) я не вірю навіть у 1,2 тисячі добровольців (навіть зі складу КГБ и ГРУ) у мене старшина роти в ОВІМУ повернувся з Афгана з орденом "Червоної зірки" і пораненням, муж сестри так саме -поранення і "червона зірка" (потім років 10 тому на "афганских сайтах" прочитав , що майже всі хто мав середне і важке поранення отримали орден "Червоної зірки". Так от у 1991/92 писали журналісти, що в Афгані не служив жодний солдат, у якого хоч один з батьків мав освіту (навіть технікума було достатньо), в том числі з села. Мій старшина потрапив у Афган після року служби у березні 1980 з Болградскої десантної дівізії, нікому не казали куди везуть, погрузили в вагони-теплушки, потяг зупинявся на станціях тільки в ночі (тоді і давали їжу). А після того, як цинкові домовини отримали родичі, то всі почали уникати той Афган. Відмазаться від Афгана одному знайомому коштувало 20л одеського вина. Я коли у 90х змінював прописку, то в нашому воєнкоматі побачив стенд "наші герої афганці"-там майже 80% орденоносців були хлопці в моєї школи (вони ще з 6го класу були на обліку в міліції, курили, гроші у першокласників віднімали, вживали віно), майже всі росли без батька (тому відмазати не було кому)
а арестович бреше про добровольців))) умора ще один родич (ставший брат мужа моєї двоюрідної сестри)-теж був в Афгані по лінії КГБ (так там теж було добровольці? ні не було, а карьерний рост був гарний, з лейтенанта швидко отримав капітана за декілька командировок, правда обі ноги були простріляні, сподіваюсь, що афганцями)
Не буває тільки однієї сторони медалі. Ви хочете заперечити, що не було чималої кількості: - окучених савєцькою пропагандою про поміч братському Афганістану? - просто наївних цивільних хлопчаків, які навіть приблизно не уявляли армійських реалій навіть в звичайних місцях, а не те що в Афганістані? - романтиків, наслухавшись пісень Розембаума...? - отих самих ловців удачі та авантюристів? - блатних, які їхали по накатаним тропам штабів та служб забезпечення? - їхавшим за убд в на декілька днів?
Всі вони добровільно писали рапорти навіть без тиску. Яка їх кількість за ото стільки років тієї війни? Да хз.
Я не захищаю цифру Арестовича. На скільки вона перебільшена? Хз. Але те, що ваша 2 тисячі занадто))) презменшина, не маю ніяких сумнівів.
Ви по кому судите-то? По українцях? Ще й одеситів в якості прикладу наводите)) А через Афганістан ще йшли оті забиті інші народи совдепу... До того ж інфа більш-менш стала поширюватися коли? Під перестройку, у другій половині 80-х.
Отому 18-річному пацану навішати локшини замполіту було складно? І є рапорт, доброволець. А офіцери? Звісно потім після повернення тільки після літри водяри і то далеко не кожний зізнається, як насправді він туди поїхав.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 20 жов, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:давайте розділимо те, що віртуально належить, й те, з чого формуються реальні фонди. так ок, що Норвегія, що СА, що ОАЕ, що Московія - вони формували свої фонди за рахунок саме нафти. інші корисні копалини не дають такої можливості...
суть же була не про можливості. а про те що тільки працюючі кладуть в бюджет.
Є кілька основних Бюджетостворюючих податки/збори Три прямі - ПДФО+ЄСВ+Військовий ( і аналог ПДФО для підприємства-податок на доходи підприємства) - виплачуються тільки тим хто працює офіційно Два не прямих - ПДВ і Акциз - виплачується тільки в тому випадку якщо продаж здійснюєтьс офіціно працюючим підприємством Море різних рент , які в загальній сумі Бюджету не становлять і 10%
tester7336 написав:всі інші нахлєбнікі. мало того - він почав стрверджувати що народу нічого не належить.
Брехня Народу НАЛЕЖАТЬ надра... але поки вони в надрах то народ отримує дірку від бублика і так вже тисячі років
tester7336 написав:приклад тих країн було приведено щоб йому показати наочно. бо сутність таких податків як наприклад рента він взагалі не розуміє.
Розміри рентних платежів у нас настільки мізерні в порівнянні з іншими , що я просто не розглядаю... Тому давай порівняємо Ті кого я називаю нахлєбніки( 12 млн не працюючих офіційно працездатних) вкрали в Бюджету 2021 року - 388 млрд грн Тепер твоя черга привести суми сплати в Бюджет рентних платежів..і порівняти їх з 388 млрд грн.
з самого початку ти казав що в бюджет вносять тільки ті хто працюють офіційно а всі інші нахлєбнікі. і в нахлебніків корупціорнери не можуть нічого вкрасти бо там їхнього немає. то нащо ти мені тепер оце все тулиш?
Hotab написав:Може краще позахищаємо все ж таки своє, га?
смысл? ну будет одним трупом больше,что это изменит. Рецепт спасения другой,и так как о нем лицемерно умалчивают- напишу. Выход в нал,с нала да хоть в ЮСДТ+доки на выезд. Последующие оседание в стране,которая не будет выдавать беженцев ни при каких условиях, постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.Если есть час и натхнення-можно и дворником каким поработать, всяко условия лучше, и прав больше,чем копать окопы. Вкладываться в недвигу не советую, если пыхнет 3-я мировая, возможно придется валить в какую-то Австралию или Новую Зеландию. Вот это-годный рецепт выживания для отдельной личности. "солдатами не рождаются-солдатами умирают" (с)
Трохі краще про вас думав ... Таке ж ......як й більша частка форуму .
Что он неправильно написал? Вы уже погибли под Гуляй-полем, героически подорвав себя с Миг-31 противоракетной атомной гранатой, защищая от фабокабовой бомбёжки домики по ляму ваших запоровских прокуроров и прочих "броневиков"?
detroytred написав:Ти вважаєш, що настропалиш отакенний єралашик і не видно буде брехні, на якій він побудований? Да ось же і та ж сама - "а з другого пропонує тормозити розвиток багатих( чим більше забереш-тим менше залишиться-тим менше буде виділено на розвиток-тим повільніше буде йти розвиток)"
Зі страху за свої бохатства брешеш, що я пропоную в тебе забирати більше.
Паталогічне брехло...
Будівельник колись прихватизував майно, тепер вдає з себе великого бізнесмена та труситься щоб не відібрали. Пише виликі безмістовні простирадла щоб збити на іншу тему. Я його не читаю, так як там немає нічого цікавого, просто флуд.
Но я думаю рано чи пізно повернуть і продадуть на аукціонах що було вкрадено в 90 роках
барабашов написав:Что он неправильно написал? Вы уже погибли под Гуляй-полем, героически подорвав себя с Миг-31 противоракетной атомной гранатой, защищая от фабокабовой бомбёжки домики по ляму ваших запоровских прокуроров и прочих "броневиков"?
Мда, защита твоего шубохранилища требует новых таблеток или водки ...