prodigy написав:

detroytred написав: Арестович дає дані -- за совка в Афганістан було 1,2 млн. рапортів. Добровольців. Арестович дає дані -- за совка в Афганістан було 1,2 млн. рапортів. Добровольців.

Арестовичу було десь 5 рочків на той час(що він взагалі знає? розвідник розвідал -в російський кураторів дізнався)я не вірю навіть у 1,2 тисячі добровольців (навіть зі складу КГБ и ГРУ)у мене старшина роти в ОВІМУ повернувся з Афгана з орденом "Червоної зірки" і пораненням, муж сестри так саме -поранення і "червона зірка" (потім років 10 тому на "афганских сайтах" прочитав , що майже всі хто мав середне і важке поранення отримали орден "Червоної зірки". Так от у 1991/92 писали журналісти, що в Афгані не служив жодний солдат, у якого хоч один з батьків мав освіту (навіть технікума було достатньо), в том числі з села. Мій старшина потрапив у Афган після року служби у березні 1980 з Болградскої десантної дівізії, нікому не казали куди везуть, погрузили в вагони-теплушки, потяг зупинявся на станціях тільки в ночі (тоді і давали їжу). А після того, як цинкові домовини отримали родичі, то всі почали уникати той Афган.Відмазаться від Афгана одному знайомому коштувало 20л одеського вина. Я коли у 90х змінював прописку, то в нашому воєнкоматі побачив стенд "наші герої афганці"-там майже 80% орденоносців були хлопці в моєї школи (вони ще з 6го класу були на обліку в міліції, курили, гроші у першокласників віднімали, вживали віно), майже всі росли без батька (тому відмазати не було кому)а арестович бреше про добровольців))) умораще один родич (ставший брат мужа моєї двоюрідної сестри)-теж був в Афгані по лінії КГБ (так там теж було добровольці? ні не було, а карьерний рост був гарний, з лейтенанта швидко отримав капітана за декілька командировок, правда обі ноги були простріляні, сподіваюсь, що афганцями)