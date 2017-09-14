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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10540105411054210543>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 18:37

❗️Війна закінчиться в останньому кварталі 2025 року: МВФ оновив базовий прогноз.

Також є оновлений меморандум з Фондом, який передбачає поступове підвищення комунальних тарифів та готовність України підвищувати ПДФ у разі потреби.

https://www.rbc.ua/rus/news/koli-zakinc ... 12387.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 18:39

  Xenon написав:готовність України підвищувати ПДФ.

Шо підвищувати?
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 18:45

  flyman написав:
  Water написав:
  Velz написав:постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.

Обмін яким чином, у циган? IMHO, якщо гроші регулярно будуть заходить на якійсь місцевий банк, то у банка виникнуть питання шо це за гроші. Звісно попередньо рахунок буде заблокований.

да ладно, приходиш в контору кладеш бабкі, отримуєш код, з іншого кінця приходиш (або довірена особа) з тим кодом і отримує бабкі (пір ту пір перекази)
21й вєк.

Вдачі.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа

1) Топгенерал Каволі: Після війни російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні
"Наприкінці української війни, як би це не виглядало, російська армія буде сильнішою, ніж сьогодні. Ці сили будуть на кордоні нашого Альянсу", – наголосив Каволі.

Ой зрадонька яка ... )
"НАТО повинне мати більше можливостей, ніж наш супротивник. Тому ми маємо швидко виконувати вимоги, які випливають із планів оборони. Коли я кажу швидко, я маю на увазі, що ми повинні бути швидшими за росіян. Тільки так ми можемо їх стримати", – наголосив він.

Та ні

Розуміння проблеми та пропозиція щодо вирішення проблеми

2) "Це пас Трампу". У НАТО назвали шкідливою ідею Зеленського замінити контингент США українцями
За його словами, такі ідеї "не треба чути" тим, хто бореться за Україну у Конгресі США.

Конноллі зауважив, що Штати повинні бути у Європі – і не треба заохочувати Америку виходити з континенту, бо це не в інтересах України та союзників.

От тільки наш дурник цього не розуміє
Як було в спілкуванні з Трампом "у мене на 100 відсотків мій прокурор" так і залишилось

Пропонувати щось таке, що подобається Трампу

3) Сили оборони вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Липецьк-2"
Серед цілей удару по летовищу називають склади боєкомплекту, місця зберігання паливно-мастильних матеріалів та авіаційної техніки.

За даними Генштабу, на аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 Повітряно-космічних сил РФ.

Також військові підтвердили удар Сил оборони по заводу імені Свердлова у Дзержинську Нижньогородської області, де виробляються хімічні речовини для артилерійських боєприпасів та фугасних авіабомб.

Виносити тили - кращого не придумано за тисячіліття

4) Ексглава ЦРУ про Путіна: Я не думав, що за свої 50 років служби побачу тирана, як Гітлер
"Я не думав, що за свої 50 років державної служби на посадах у США колись побачу іншого тирана, такого як Гітлер, який нападе на суверенну демократію в Європі. Але Путін це зробив. Для демократій було важливо об'єднатися і дати зрозуміти йому, що він не може цього робити без того, щоб не зіткнутися з наслідками від Америки", – сказав він.

Той самий випадок, коли краще пізно, ніж ніколи

5) Функцію бронювання від мобілізації тимчасово зупинили на порталі "Дія"
На державному порталі "Дія" призупинена функція бронювання працівників від мобілізації.

Держава в смартфоні, але сЦарь сказав, що багато заброньованих

PS. Вибачаюсь у всіх зрадо...бів за оффтоп )))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 18:57

  pesikot написав:
Свого часу, мій брат зробив все можливе, щоб поступити в ЧВВАУЛ, тому що ...
З 1984 року вже не діяли відстрочки для студентів ВИШів і можно було, з якоюсь йомовірністю, попасти в Афган строковиком
Афган намагались уникнути усіма засобами

detroytred, ти не міг не знати, як воно було з "бажанням" попасти в Афган
Але навіщо ти тягнешь сюди Арестовича ... цього брехуна.
Зрозуміло і так
Рибак рибака - бачить здалека ))

Ти рибак чи дурак?
Я чимало перетинався і разом служив, з тими хто був в Афганістані.
І різні були випадки. Були і добровольці, і примусово (тобто під тиском) направлені, і навіть ті, хто платили, щоб туди попасти (зрозуміло, що на відповідні посади у відповідні добрі місця).
Звісно я бачив і знаю, що більшість уникала, як могла направлення туди.

А от яка кількість отих добровольно хотящих? На увесь величезний совдеп. Да хз.
І скільки рапортів написані під тиском? Да хз.
Навіть приблизно не можу знати порядок цифр.
Тому і вказав факт -- факт озвучування конкретною особою.
Ти не згоден?
Да без проблем. Наводь свої цифри, спростовуй.

Ти мені будеш вказувати, що мені тут розміщати?
Ти хто, чудо?
А... отой зливщик-брехунець, який чимало разів очкував-зливався перевірити свої ж твердження на особисту адресу.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 20 жов, 2024 19:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 19:14

  prodigy написав:
  detroytred написав:Арестович дає дані -- за совка в Афганістан було 1,2 млн. рапортів. Добровольців.


Арестовичу було десь 5 рочків на той час(що він взагалі знає? розвідник розвідал -в російський кураторів дізнався)
я не вірю навіть у 1,2 тисячі добровольців (навіть зі складу КГБ и ГРУ)
у мене старшина роти в ОВІМУ повернувся з Афгана з орденом "Червоної зірки" і пораненням, муж сестри так саме -поранення і "червона зірка" (потім років 10 тому на "афганских сайтах" прочитав , що майже всі хто мав середне і важке поранення отримали орден "Червоної зірки". Так от у 1991/92 писали журналісти, що в Афгані не служив жодний солдат, у якого хоч один з батьків мав освіту (навіть технікума було достатньо), в том числі з села. Мій старшина потрапив у Афган після року служби у березні 1980 з Болградскої десантної дівізії, нікому не казали куди везуть, погрузили в вагони-теплушки, потяг зупинявся на станціях тільки в ночі (тоді і давали їжу). А після того, як цинкові домовини отримали родичі, то всі почали уникати той Афган.
Відмазаться від Афгана одному знайомому коштувало 20л одеського вина. Я коли у 90х змінював прописку, то в нашому воєнкоматі побачив стенд "наші герої афганці"-там майже 80% орденоносців були хлопці в моєї школи (вони ще з 6го класу були на обліку в міліції, курили, гроші у першокласників віднімали, вживали віно), майже всі росли без батька (тому відмазати не було кому)

а арестович бреше про добровольців))) умора
ще один родич (ставший брат мужа моєї двоюрідної сестри)-теж був в Афгані по лінії КГБ (так там теж було добровольці? ні не було, а карьерний рост був гарний, з лейтенанта швидко отримав капітана за декілька командировок, правда обі ноги були простріляні, сподіваюсь, що афганцями)

Не буває тільки однієї сторони медалі.
Ви хочете заперечити, що не було чималої кількості:
- окучених савєцькою пропагандою про поміч братському Афганістану?
- просто наївних цивільних хлопчаків, які навіть приблизно не уявляли армійських реалій навіть в звичайних місцях, а не те що в Афганістані?
- романтиків, наслухавшись пісень Розембаума...?
- отих самих ловців удачі та авантюристів?
- блатних, які їхали по накатаним тропам штабів та служб забезпечення?
- їхавшим за убд в на декілька днів?

Всі вони добровільно писали рапорти навіть без тиску.
Яка їх кількість за ото стільки років тієї війни? Да хз.

Я не захищаю цифру Арестовича.
На скільки вона перебільшена? Хз.
Але те, що ваша 2 тисячі занадто))) презменшина, не маю ніяких сумнівів.

Ви по кому судите-то?
По українцях? Ще й одеситів в якості прикладу наводите))
А через Афганістан ще йшли оті забиті інші народи совдепу...
До того ж інфа більш-менш стала поширюватися коли? Під перестройку, у другій половині 80-х.

Отому 18-річному пацану навішати локшини замполіту було складно? І є рапорт, доброволець.
А офіцери? Звісно потім після повернення тільки після літри водяри і то далеко не кожний зізнається, як насправді він туди поїхав.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 20 жов, 2024 19:27, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 19:26

  budivelnik написав:
  tester7336 написав:
  Shaman написав:давайте розділимо те, що віртуально належить, й те, з чого формуються реальні фонди. так ок, що Норвегія, що СА, що ОАЕ, що Московія - вони формували свої фонди за рахунок саме нафти. інші корисні копалини не дають такої можливості...
суть же була не про можливості. а про те що тільки працюючі кладуть в бюджет.
Є кілька основних Бюджетостворюючих податки/збори
Три прямі - ПДФО+ЄСВ+Військовий ( і аналог ПДФО для підприємства-податок на доходи підприємства) - виплачуються тільки тим хто працює офіційно
Два не прямих - ПДВ і Акциз - виплачується тільки в тому випадку якщо продаж здійснюєтьс офіціно працюючим підприємством
Море різних рент , які в загальній сумі Бюджету не становлять і 10%

  tester7336 написав:всі інші нахлєбнікі. мало того - він почав стрверджувати що народу нічого не належить.
Брехня
Народу НАЛЕЖАТЬ надра...
але поки вони в надрах то народ отримує дірку від бублика і так вже тисячі років
  tester7336 написав:приклад тих країн було приведено щоб йому показати наочно. бо сутність таких податків як наприклад рента він взагалі не розуміє.
Розміри рентних платежів у нас настільки мізерні в порівнянні з іншими , що я просто не розглядаю...
Тому давай порівняємо
Ті кого я називаю нахлєбніки( 12 млн не працюючих офіційно працездатних) вкрали в Бюджету 2021 року - 388 млрд грн
Тепер твоя черга привести суми сплати в Бюджет рентних платежів..і порівняти їх з 388 млрд грн.


з самого початку ти казав що в бюджет вносять тільки ті хто працюють офіційно а всі інші нахлєбнікі.
і в нахлебніків корупціорнери не можуть нічого вкрасти бо там їхнього немає.
то нащо ти мені тепер оце все тулиш?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 19:29

  холява написав:
  Velz написав:
  Hotab написав:Може краще позахищаємо все ж таки своє, га?
:D


смысл? ну будет одним трупом больше,что это изменит. Рецепт спасения другой,и так как о нем лицемерно умалчивают- напишу.
Выход в нал,с нала да хоть в ЮСДТ+доки на выезд. Последующие оседание в стране,которая не будет выдавать беженцев ни при каких условиях, постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.Если есть час и натхнення-можно и дворником каким поработать, всяко условия лучше, и прав больше,чем копать окопы. Вкладываться в недвигу не советую, если пыхнет 3-я мировая, возможно придется валить в какую-то Австралию или Новую Зеландию.
Вот это-годный рецепт выживания для отдельной личности.
"солдатами не рождаются-солдатами умирают" (с)

:?:
Трохі краще про вас думав ...
Таке ж ......як й більша частка форуму .

Что он неправильно написал?
Вы уже погибли под Гуляй-полем, героически подорвав себя с Миг-31 противоракетной атомной гранатой, защищая от фабокабовой бомбёжки домики по ляму ваших запоровских прокуроров и прочих "броневиков"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 19:32

  detroytred написав:Ти вважаєш, що настропалиш отакенний єралашик і не видно буде брехні, на якій він побудований?
Да ось же і та ж сама - "а з другого пропонує тормозити розвиток багатих( чим більше забереш-тим менше залишиться-тим менше буде виділено на розвиток-тим повільніше буде йти розвиток)"

Зі страху за свої бохатства брешеш, що я пропоную в тебе забирати більше.

Паталогічне брехло...


Будівельник колись прихватизував майно, тепер вдає з себе великого бізнесмена та труситься щоб не відібрали.
Пише виликі безмістовні простирадла щоб збити на іншу тему.
Я його не читаю, так як там немає нічого цікавого, просто флуд.

Но я думаю рано чи пізно повернуть і продадуть на аукціонах що було вкрадено в 90 роках
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 19:34

  барабашов написав:Что он неправильно написал?
Вы уже погибли под Гуляй-полем, героически подорвав себя с Миг-31 противоракетной атомной гранатой, защищая от фабокабовой бомбёжки домики по ляму ваших запоровских прокуроров и прочих "броневиков"?

Мда, защита твоего шубохранилища требует новых таблеток или водки ...

Таких страхов я ещё не читал
pesikot
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  #<1 ... 10540105411054210543>
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