RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10540105411054210543

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 19:38

барабашов


Вы уже погибли под Гуляй-полем



2035 год. Мюнхен
Сидит Барабашов с бокалом Helles, млеет у камина. Рядом внуки про войну расспрашивают.
- Ну в общем, дети , такая ситуация.. Когда кадыровцы зашли в Днепр, они у меня на Озерке сразу спросили: «Или расстрел, или отлюбим тебя всем взводом»
- и что ты выбрал, дед?
- Расстреляли меня, внучата, расстреляли!


Погибать не надо, Барабашов. Надо защищать и возвращаться живым. Как герой Успих.
Hotab
 
Повідомлень: 13456
З нами з: 15.02.09
Подякував: 362 раз.
Подякували: 2274 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 19:39

  Хомякоид написав:
Будівельник колись прихватизував майно, тепер вдає з себе великого бізнесмена та труситься щоб не відібрали.
Пише виликі безмістовні простирадла щоб збити на іншу тему.
Я його не читаю, так як там немає нічого цікавого, просто флуд.

Но я думаю рано чи пізно повернуть і продадуть на аукціонах що було вкрадено в 90 роках

І ти хочешь це купити, за толіку малую )

Но я тобі нагадаю, що твій прогноз про забиті вікна, коли знову переможе Порошенко, не справдився

Зачем опять тебе нервничать ... )

Или тебе финансирование из-за поребрика приехало

PS. Используешь нарративы российской пропаганды, что некий форумчанин, который пишет по делу, никому не интерестен

Так делает Виталина, так делает И.А. и много других

Совпадение ? Не думаю )
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 20 жов, 2024 19:53, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10482
З нами з: 31.08.09
Подякував: 538 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 19:52

  tester7336 написав:
з самого початку ти казав що в бюджет вносять тільки ті хто працюють офіційно а всі інші нахлєбнікі.
і в нахлебніків корупціорнери не можуть нічого вкрасти бо там їхнього немає.
то нащо ти мені тепер оце все тулиш?

Буйдівельник взагалі захитродупив.
Мова була про можливість пересічним заробляти на надрах разом з отими непересічними, які на цих надрах заробляють собі.
Заробляти пересічним РАЗОМ з ними. І податки з цього заробітку ці пересічні сплачували б теж.

Бо! Пересічні не мають можливості... Право мають, а можливості не мають. То на куй їм це рівне право???? Практично виходить, що не мають вони цього права добувати нафту-газ тощо...

А хитродупі непересічні мають і право, і можливості їми скористатися. І заробляють. Інвестуючи у нафту-газ тощо.
Але!
Ще й офшорами хімічать....

Про це була мова.
Буйдівельник злився на брехню в мій бік, потім ще з Хантером на люмпенів підмінив предмет.
А потім і овсі на нахлєбніков перескочив.

Тому і кажу -- єралашечник....
Примітивний будівельник на брехні.
Без брехні і єралашкових підмін йому будувати ні на чому.
detroytred
 
Повідомлень: 30875
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:05

  detroytred написав:Мова була про можливість пересічним заробляти на надрах разом з отими непересічними, які на цих надрах заробляють собі.
Заробляти пересічним РАЗОМ з ними. І податки з цього заробітку ці пересічні сплачували б теж.

Бо! Пересічні не мають можливості... Право мають, а можливості не мають. То на куй їм це рівне право???? Практично виходить, що не мають вони цього права добувати нафту-газ тощо...

А хитродупі непересічні мають і право, і можливості їми скористатися. І заробляють. Інвестуючи у нафту-газ тощо.
Але!
Ще й офшорами хімічать....

то вже ваша тема.
в мене з ним було набагато простіше. він ствержував що в тих хто не платить податки в казані нічого немає їхнього. то значить казнокради в таких нічого й не крадуть.
тонко намікаючи що тільки в таких платників героїв як він крадуть. то і закидати про крадіжку може тільки він а не ті хто нахлєбнікі.
я ж йому просто заперечив що навіть у грудних є право на ресурси закріплені в Конституції. і платежі за використання цих ресурсів в бюджет і є тими грошима що їх крадуть навіть у грудних дітей.
tester7336
 
Повідомлень: 464
З нами з: 30.06.24
Подякував: 5 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Славко:
- накрали стільки гуманітарки, що досі не можуть розпродати.
- так виглядає Руїна по європейськи (по-нарошку), а чи буде по-справжньому?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36907
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 10540105411054210543
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71250
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237710
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 867616
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.