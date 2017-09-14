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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 жов, 2024 19:38
барабашов
Вы уже погибли под Гуляй-полем
2035 год. Мюнхен
Сидит Барабашов с бокалом Helles, млеет у камина. Рядом внуки про войну расспрашивают.
- Ну в общем, дети , такая ситуация.. Когда кадыровцы зашли в Днепр, они у меня на Озерке сразу спросили: «Или расстрел, или отлюбим тебя всем взводом»
- и что ты выбрал, дед?
- Расстреляли меня, внучата, расстреляли!
Погибать не надо, Барабашов. Надо защищать и возвращаться живым. Как герой Успих.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 19:39
Хомякоид написав:
Будівельник колись прихватизував майно, тепер вдає з себе великого бізнесмена та труситься щоб не відібрали.
Пише виликі безмістовні простирадла щоб збити на іншу тему.
Я його не читаю, так як там немає нічого цікавого, просто флуд.
Но я думаю рано чи пізно повернуть і продадуть на аукціонах що було вкрадено в 90 роках
І ти хочешь це купити, за толіку малую )
Но я тобі нагадаю, що твій прогноз про забиті вікна, коли знову переможе Порошенко, не справдився
Зачем опять тебе нервничать ... )
Или тебе финансирование из-за поребрика приехало
PS. Используешь нарративы российской пропаганды, что некий форумчанин, который пишет по делу, никому не интерестен
Так делает Виталина, так делает И.А. и много других
Совпадение ? Не думаю )
Востаннє редагувалось pesikot
в Нед 20 жов, 2024 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 19:52
tester7336 написав:
з самого початку ти казав що в бюджет вносять тільки ті хто працюють офіційно а всі інші нахлєбнікі.
і в нахлебніків корупціорнери не можуть нічого вкрасти бо там їхнього немає.
то нащо ти мені тепер оце все тулиш?
Буйдівельник взагалі захитродупив.
Мова була про можливість пересічним заробляти на надрах разом з отими непересічними, які на цих надрах заробляють собі.
Заробляти пересічним РАЗОМ з ними. І податки з цього заробітку ці пересічні сплачували б теж.
Бо! Пересічні не мають можливості... Право мають, а можливості не мають. То на куй їм це рівне право???? Практично виходить, що не мають вони цього права добувати нафту-газ тощо...
А хитродупі непересічні мають і право, і можливості їми скористатися. І заробляють. Інвестуючи у нафту-газ тощо.
Але!
Ще й офшорами хімічать....
Про це була мова.
Буйдівельник злився на брехню в мій бік, потім ще з Хантером на люмпенів підмінив предмет.
А потім і овсі на нахлєбніков перескочив.
Тому і кажу -- єралашечник....
Примітивний будівельник на брехні.
Без брехні і єралашкових підмін йому будувати ні на чому.
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detroytred
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Додано: Нед 20 жов, 2024 20:05
detroytred написав:
Мова була про можливість пересічним заробляти на надрах разом з отими непересічними, які на цих надрах заробляють собі.
Заробляти пересічним РАЗОМ з ними. І податки з цього заробітку ці пересічні сплачували б теж.
Бо! Пересічні не мають можливості... Право мають, а можливості не мають. То на куй їм це рівне право???? Практично виходить, що не мають вони цього права добувати нафту-газ тощо...
А хитродупі непересічні мають і право, і можливості їми скористатися. І заробляють. Інвестуючи у нафту-газ тощо.
Але!
Ще й офшорами хімічать....
то вже ваша тема.
в мене з ним було набагато простіше. він ствержував що в тих хто не платить податки в казані нічого немає їхнього. то значить казнокради в таких нічого й не крадуть.
тонко намікаючи що тільки в таких платників героїв як він крадуть. то і закидати про крадіжку може тільки він а не ті хто нахлєбнікі.
я ж йому просто заперечив що навіть у грудних є право на ресурси закріплені в Конституції. і платежі за використання цих ресурсів в бюджет і є тими грошима що їх крадуть навіть у грудних дітей.
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tester7336
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Додано: Нед 20 жов, 2024 20:07
Славко:
- накрали стільки гуманітарки, що досі не можуть розпродати.
- так виглядає Руїна по європейськи (по-нарошку), а чи буде по-справжньому?
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flyman
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