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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10541105421054310544>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:05

  detroytred написав:Мова була про можливість пересічним заробляти на надрах разом з отими непересічними, які на цих надрах заробляють собі.
Заробляти пересічним РАЗОМ з ними. І податки з цього заробітку ці пересічні сплачували б теж.

Бо! Пересічні не мають можливості... Право мають, а можливості не мають. То на куй їм це рівне право???? Практично виходить, що не мають вони цього права добувати нафту-газ тощо...

А хитродупі непересічні мають і право, і можливості їми скористатися. І заробляють. Інвестуючи у нафту-газ тощо.
Але!
Ще й офшорами хімічать....

то вже ваша тема.
в мене з ним було набагато простіше. він ствержував що в тих хто не платить податки в казані нічого немає їхнього. то значить казнокради в таких нічого й не крадуть.
тонко намікаючи що тільки в таких платників героїв як він крадуть. то і закидати про крадіжку може тільки він а не ті хто нахлєбнікі.
я ж йому просто заперечив що навіть у грудних є право на ресурси закріплені в Конституції. і платежі за використання цих ресурсів в бюджет і є тими грошима що їх крадуть навіть у грудних дітей.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Славко:
- накрали стільки гуманітарки, що досі не можуть розпродати.
- так виглядає Руїна по європейськи (по-нарошку), а чи буде по-справжньому?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:14

  барабашов написав:
  Velz написав:Може краще позахищаємо все ж таки своє, га?


смысл? ну будет одним трупом больше,что это изменит. Рецепт спасения другой,и так как о нем лицемерно умалчивают- напишу.
Выход в нал,с нала да хоть в ЮСДТ+доки на выезд. Последующие оседание в стране,которая не будет выдавать беженцев ни при каких условиях, постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.Если есть час и натхнення-можно и дворником каким поработать, всяко условия лучше, и прав больше,чем копать окопы. Вкладываться в недвигу не советую, если пыхнет 3-я мировая, возможно придется валить в какую-то Австралию или Новую Зеландию.
Вот это-годный рецепт выживания для отдельной личности.
"солдатами не рождаются-солдатами умирают" (с)

:?:
Трохі краще про вас думав ...
Таке ж ......як й більша частка форуму .

Что он неправильно написал?
Вы уже погибли под Гуляй-полем, героически подорвав себя с Миг-31 противоракетной атомной гранатой, защищая от фабокабовой бомбёжки домики по ляму ваших запоровских прокуроров и прочих "броневиков"?[/quote]

Нет , я не погиб во время службы .Мне повезло

Я уже два раза ремонтировал лоджию после приходов КАБов .

Прокуроры обделались по всей стране , это очень больно для меня .
За это необходимо лишать званий , пенсий и т.д.

Мне обидно и другое (я уже много раз об этом писал ).....
Почему этот человек вырос ,учился ,работал , завел семью , имел недвижимость и многое другое в Украине , а когда случилась война он просто топит за то чтобы все уезжали , ему что защищать нечего ?
В последующем "словесном поносе " этот человек уже рассказывает про свой сон с ядерными грибами и совет своему товарищу программисту не возвращаться .( я бы будучи админом удалил бы навсегда )

Сколько людей уже жизни отдали за Украину ? За тех кто пишет такое дерьмо на этом форуме ?
Вы разве не понимаете что есть страна и ее надо защищать от нападения .
Вы же писали что тоже защищали Украину и даже имеете ранения , разве вы не видите противоречия ?

Вы заметили что пишут такое дерьмо те люди , которые не желают ни служить , ни помогать стране ?
Вот и вся логика . Не планировал с вами общаться , но все таки написал .....
холява
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:15

???

Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі:

"Росія зазнала втрат в Україні, досить великих втрат. Але російські збройні сили вчаться, вдосконалюються і застосовують уроки, винесені з війни. Наприкінці війни в Україні, як би вона не виглядала, російські збройні сили будуть сильнішими, ніж сьогодні. Ці сили будуть на кордоні нашого Альянсу. Ними командуватимуть ті ж самі люди, які вже сьогодні бачать у нас ворога, а потім будуть дуже злі на те, як пройшла війна. Тобто ми матимемо противника з реальними можливостями, масою і чіткими намірами. Тому ми маємо бути готовими і потребуємо сил, які зможуть йому протистояти", - підсумував він.
https://espreso.tv/svit-naprikintsi-viy ... fer-kavoli

Невже вже навіть не фортеця???!!!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:16

Операційні групи

трохи з історії:
"Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS"
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 жов, 2024 20:21, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:20

холява

Вы же писали что тоже защищали Украину и даже имеете ранения , разве вы не видите противоречия ?


У барабашова «ранения»?? Хіба воротами контейнера палець прибило.
Кого і що він міг захищати?? Шуби від молі?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:23

  Hotab написав:барабашов


Вы уже погибли под Гуляй-полем



2035 год. Мюнхен
Сидит Барабашов с бокалом Helles, млеет у камина. Рядом внуки про войну расспрашивают.
- Ну в общем, дети , такая ситуация.. Когда кадыровцы зашли в Днепр, они у меня на Озерке сразу спросили: «Или расстрел, или отлюбим тебя всем взводом»
- и что ты выбрал, дед?
- Расстреляли меня, внучата, расстреляли!


Погибать не надо, Барабашов. Надо защищать и возвращаться живым. Как герой Успих.

Кого зашищать? Штаб партии младорыгов? Вперёд на гвертольёте и бомбани погромче
На каком месте перетёртого анекдота смеяться?
Ты был на той озёрке? Какой % "кадыровцев" там работает видел?
Ты лучше расскажи как ты 40 своих пенсий в месяц колотить лет 10 ещё собираешься если пилот А380 или боинга сравнимого двухпалубного в Бритиш Эйрлейнс только столько получает. Или пенсия у тебя не 550 а 50 долларов?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:29

  барабашов написав:
  Hotab написав:барабашов


Вы уже погибли под Гуляй-полем



2035 год. Мюнхен
Сидит Барабашов с бокалом Helles, млеет у камина. Рядом внуки про войну расспрашивают.
- Ну в общем, дети , такая ситуация.. Когда кадыровцы зашли в Днепр, они у меня на Озерке сразу спросили: «Или расстрел, или отлюбим тебя всем взводом»
- и что ты выбрал, дед?
- Расстреляли меня, внучата, расстреляли!


Погибать не надо, Барабашов. Надо защищать и возвращаться живым. Как герой Успих.

Кого зашищать? Штаб партии младорыгов? Вперёд на гвертольёте и бомбани погромче
На каком месте перетёртого анекдота смеяться?
Ты был на той озёрке? Какой % "кадыровцев" там работает видел?
Ты лучше расскажи как ты 40 своих пенсий в месяц колотить лет 10 ещё собираешься если пилот А380 или боинга сравнимого двухпалубного в Бритиш Эйрлейнс только столько получает. Или пенсия у тебя не 550 а 50 долларов?

Так ты же за рыгов всегда
И помогли тебе рыгы ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:29

  Hotab написав:холява

Вы же писали что тоже защищали Украину и даже имеете ранения , разве вы не видите противоречия ?


У барабашова «ранения»?? Хіба воротами контейнера палець прибило.
Кого і що він міг захищати?? Шуби від молі?

Ну так и ты "Мимино"
Раз на "Робинзоне" возле цирка на фоне работающего фонтана(до войны) пролетел, надев камуфляж чей то, и теперь полно сказок как ты на бреющем СУ57 Красноярцева таранил над Курском
Где ты у контейнера ворота видел? На палубе сухогруза в Мапуту?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:32

барабашов

Ты лучше расскажи как ты 40 своих пенсий в месяц колотить лет 10 ещё собираешься если пилот А380 или боинга сравнимого двухпалубного в Бритиш Эйрлейнс только столько получает.


Ты прав, призвезвездел я)) Пообщался с Виталиком и забыл математику.
20 только. Не 40
Бритиш эарлайнс получает этак 15. Ну Люфганза воообще так. Наверное Бритиш меньше. Но прикол в том, что он спит в дорогом отеле , и всюду с кондиционером весь день (хоть в кабине, хоть в апартаментах для отдыха экипажа между рейсами)
А на борту у него кетеринг, которым кормят пассажиров. То есть и пилотов,
И малярийный комар его не грызет.
Потому 10 куе в Африке без всего этого вышеупомянутого, на вертолете над джунглями и степями, кишащими укурками с Ак-47 - не такие и большие деньги.

Раз на "Робинзоне" возле цирка на фоне работающего фонтана(до войны)


То не робинзон, а Н145
И до войны я в твоем днепре вроде не был. Или был? Вроде не.
А ты шо, не знаешь как 2022 и 2023 год у тебя на сталион Славутич каждый день садились вертолеты? Дважды в день причем.
Ты точно в Днепр живешь?)
Весь пляж на Монастырском острове ежелневно взглядом сопровождал, а ты в «домике»?? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 жов, 2024 20:37, всього редагувалось 2 разів.
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