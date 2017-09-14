detroytred написав:Мова була про можливість пересічним заробляти на надрах разом з отими непересічними, які на цих надрах заробляють собі. Заробляти пересічним РАЗОМ з ними. І податки з цього заробітку ці пересічні сплачували б теж.
Бо! Пересічні не мають можливості... Право мають, а можливості не мають. То на куй їм це рівне право???? Практично виходить, що не мають вони цього права добувати нафту-газ тощо...
А хитродупі непересічні мають і право, і можливості їми скористатися. І заробляють. Інвестуючи у нафту-газ тощо. Але! Ще й офшорами хімічать....
то вже ваша тема. в мене з ним було набагато простіше. він ствержував що в тих хто не платить податки в казані нічого немає їхнього. то значить казнокради в таких нічого й не крадуть. тонко намікаючи що тільки в таких платників героїв як він крадуть. то і закидати про крадіжку може тільки він а не ті хто нахлєбнікі. я ж йому просто заперечив що навіть у грудних є право на ресурси закріплені в Конституції. і платежі за використання цих ресурсів в бюджет і є тими грошима що їх крадуть навіть у грудних дітей.
Velz написав:Може краще позахищаємо все ж таки своє, га?
смысл? ну будет одним трупом больше,что это изменит. Рецепт спасения другой,и так как о нем лицемерно умалчивают- напишу. Выход в нал,с нала да хоть в ЮСДТ+доки на выезд. Последующие оседание в стране,которая не будет выдавать беженцев ни при каких условиях, постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.Если есть час и натхнення-можно и дворником каким поработать, всяко условия лучше, и прав больше,чем копать окопы. Вкладываться в недвигу не советую, если пыхнет 3-я мировая, возможно придется валить в какую-то Австралию или Новую Зеландию. Вот это-годный рецепт выживания для отдельной личности. "солдатами не рождаются-солдатами умирают" (с)
Трохі краще про вас думав ... Таке ж ......як й більша частка форуму .
Что он неправильно написал? Вы уже погибли под Гуляй-полем, героически подорвав себя с Миг-31 противоракетной атомной гранатой, защищая от фабокабовой бомбёжки домики по ляму ваших запоровских прокуроров и прочих "броневиков"?[/quote]
Нет , я не погиб во время службы .Мне повезло
Я уже два раза ремонтировал лоджию после приходов КАБов .
Прокуроры обделались по всей стране , это очень больно для меня . За это необходимо лишать званий , пенсий и т.д.
Мне обидно и другое (я уже много раз об этом писал )..... Почему этот человек вырос ,учился ,работал , завел семью , имел недвижимость и многое другое в Украине , а когда случилась война он просто топит за то чтобы все уезжали , ему что защищать нечего ? В последующем "словесном поносе " этот человек уже рассказывает про свой сон с ядерными грибами и совет своему товарищу программисту не возвращаться .( я бы будучи админом удалил бы навсегда )
Сколько людей уже жизни отдали за Украину ? За тех кто пишет такое дерьмо на этом форуме ? Вы разве не понимаете что есть страна и ее надо защищать от нападения . Вы же писали что тоже защищали Украину и даже имеете ранения , разве вы не видите противоречия ?
Вы заметили что пишут такое дерьмо те люди , которые не желают ни служить , ни помогать стране ? Вот и вся логика . Не планировал с вами общаться , но все таки написал .....
Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі:
"Росія зазнала втрат в Україні, досить великих втрат. Але російські збройні сили вчаться, вдосконалюються і застосовують уроки, винесені з війни. Наприкінці війни в Україні, як би вона не виглядала, російські збройні сили будуть сильнішими, ніж сьогодні. Ці сили будуть на кордоні нашого Альянсу. Ними командуватимуть ті ж самі люди, які вже сьогодні бачать у нас ворога, а потім будуть дуже злі на те, як пройшла війна. Тобто ми матимемо противника з реальними можливостями, масою і чіткими намірами. Тому ми маємо бути готовими і потребуємо сил, які зможуть йому протистояти", - підсумував він. https://espreso.tv/svit-naprikintsi-viy ... fer-kavoli
2035 год. Мюнхен Сидит Барабашов с бокалом Helles, млеет у камина. Рядом внуки про войну расспрашивают. - Ну в общем, дети , такая ситуация.. Когда кадыровцы зашли в Днепр, они у меня на Озерке сразу спросили: «Или расстрел, или отлюбим тебя всем взводом» - и что ты выбрал, дед? - Расстреляли меня, внучата, расстреляли!
Погибать не надо, Барабашов. Надо защищать и возвращаться живым. Как герой Успих.
Кого зашищать? Штаб партии младорыгов? Вперёд на гвертольёте и бомбани погромче На каком месте перетёртого анекдота смеяться? Ты был на той озёрке? Какой % "кадыровцев" там работает видел? Ты лучше расскажи как ты 40 своих пенсий в месяц колотить лет 10 ещё собираешься если пилот А380 или боинга сравнимого двухпалубного в Бритиш Эйрлейнс только столько получает. Или пенсия у тебя не 550 а 50 долларов?
2035 год. Мюнхен Сидит Барабашов с бокалом Helles, млеет у камина. Рядом внуки про войну расспрашивают. - Ну в общем, дети , такая ситуация.. Когда кадыровцы зашли в Днепр, они у меня на Озерке сразу спросили: «Или расстрел, или отлюбим тебя всем взводом» - и что ты выбрал, дед? - Расстреляли меня, внучата, расстреляли!
Погибать не надо, Барабашов. Надо защищать и возвращаться живым. Как герой Успих.
Кого зашищать? Штаб партии младорыгов? Вперёд на гвертольёте и бомбани погромче На каком месте перетёртого анекдота смеяться? Ты был на той озёрке? Какой % "кадыровцев" там работает видел? Ты лучше расскажи как ты 40 своих пенсий в месяц колотить лет 10 ещё собираешься если пилот А380 или боинга сравнимого двухпалубного в Бритиш Эйрлейнс только столько получает. Или пенсия у тебя не 550 а 50 долларов?
Вы же писали что тоже защищали Украину и даже имеете ранения , разве вы не видите противоречия ?
У барабашова «ранения»?? Хіба воротами контейнера палець прибило. Кого і що він міг захищати?? Шуби від молі?
Ну так и ты "Мимино" Раз на "Робинзоне" возле цирка на фоне работающего фонтана(до войны) пролетел, надев камуфляж чей то, и теперь полно сказок как ты на бреющем СУ57 Красноярцева таранил над Курском Где ты у контейнера ворота видел? На палубе сухогруза в Мапуту?
Ты лучше расскажи как ты 40 своих пенсий в месяц колотить лет 10 ещё собираешься если пилот А380 или боинга сравнимого двухпалубного в Бритиш Эйрлейнс только столько получает.
Ты прав, призвезвездел я)) Пообщался с Виталиком и забыл математику. 20 только. Не 40 Бритиш эарлайнс получает этак 15. Ну Люфганза воообще так. Наверное Бритиш меньше. Но прикол в том, что он спит в дорогом отеле , и всюду с кондиционером весь день (хоть в кабине, хоть в апартаментах для отдыха экипажа между рейсами) А на борту у него кетеринг, которым кормят пассажиров. То есть и пилотов, И малярийный комар его не грызет. Потому 10 куе в Африке без всего этого вышеупомянутого, на вертолете над джунглями и степями, кишащими укурками с Ак-47 - не такие и большие деньги.
Раз на "Робинзоне" возле цирка на фоне работающего фонтана(до войны)
То не робинзон, а Н145 И до войны я в твоем днепре вроде не был. Или был? Вроде не. А ты шо, не знаешь как 2022 и 2023 год у тебя на сталион Славутич каждый день садились вертолеты? Дважды в день причем. Ты точно в Днепр живешь?) Весь пляж на Монастырском острове ежелневно взглядом сопровождал, а ты в «домике»??
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 жов, 2024 20:37, всього редагувалось 2 разів.