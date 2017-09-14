Додано: Нед 20 жов, 2024 20:14

барабашов написав: Velz написав: Може краще позахищаємо все ж таки своє, га?





смысл? ну будет одним трупом больше,что это изменит. Рецепт спасения другой,и так как о нем лицемерно умалчивают- напишу.

Выход в нал,с нала да хоть в ЮСДТ+доки на выезд. Последующие оседание в стране,которая не будет выдавать беженцев ни при каких условиях, постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.Если есть час и натхнення-можно и дворником каким поработать, всяко условия лучше, и прав больше,чем копать окопы. Вкладываться в недвигу не советую, если пыхнет 3-я мировая, возможно придется валить в какую-то Австралию или Новую Зеландию.

Вот это-годный рецепт выживания для отдельной личности.

"солдатами не рождаются-солдатами умирают" (с) Може краще позахищаємо все ж таки своє, га?смысл? ну будет одним трупом больше,что это изменит. Рецепт спасения другой,и так как о нем лицемерно умалчивают- напишу.Выход в нал,с нала да хоть в ЮСДТ+доки на выезд. Последующие оседание в стране,которая не будет выдавать беженцев ни при каких условиях, постепенный обмен ЮСДТ на аренду жилья и пожрать.Если есть час и натхнення-можно и дворником каким поработать, всяко условия лучше, и прав больше,чем копать окопы. Вкладываться в недвигу не советую, если пыхнет 3-я мировая, возможно придется валить в какую-то Австралию или Новую Зеландию.Вот это-годный рецепт выживания для отдельной личности."солдатами не рождаются-солдатами умирают" (с)



Трохі краще про вас думав ...

Таке ж ......як й більша частка форуму . Трохі краще про вас думав ...Таке ж ......як й більша частка форуму .

Что он неправильно написал?Вы уже погибли под Гуляй-полем, героически подорвав себя с Миг-31 противоракетной атомной гранатой, защищая от фабокабовой бомбёжки домики по ляму ваших запоровских прокуроров и прочих "броневиков"?[/quote]Нет , я не погиб во время службы .Мне повезлоЯ уже два раза ремонтировал лоджию после приходов КАБов .Прокуроры обделались по всей стране , это очень больно для меня .За это необходимо лишать званий , пенсий и т.д.Мне обидно и другое (я уже много раз об этом писал ).....Почему этот человек вырос ,учился ,работал , завел семью , имел недвижимость и многое другое в Украине , а когда случилась война он просто топит за то чтобы все уезжали , ему что защищать нечего ?В последующем "словесном поносе " этот человек уже рассказывает про свой сон с ядерными грибами и совет своему товарищу программисту не возвращаться .( я бы будучи админом удалил бы навсегда )Сколько людей уже жизни отдали за Украину ? За тех кто пишет такое дерьмо на этом форуме ?Вы разве не понимаете что есть страна и ее надо защищать от нападения .Вы же писали что тоже защищали Украину и даже имеете ранения , разве вы не видите противоречия ?Вы заметили что пишут такое дерьмо те люди , которые не желают ни служить , ни помогать стране ?Вот и вся логика . Не планировал с вами общаться , но все таки написал .....