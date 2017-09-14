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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 жов, 2024 20:32
2035 год. Мюнхен
Сидит Барабашов с бокалом Helles, млеет у камина. Рядом внуки про войну расспрашивают.
- Ну в общем, дети , такая ситуация.. Когда кадыровцы зашли в Днепр, они у меня на Озерке сразу спросили: «Или расстрел, или отлюбим тебя всем взводом»
- и что ты выбрал, дед?
- Расстреляли меня, внучата, расстреляли!
Погибать не надо, Барабашов. Надо защищать и возвращаться живым. Как герой Успих.[/quote]
Кого зашищать? Штаб партии младорыгов? Вперёд на гвертольёте и бомбани погромче
На каком месте перетёртого анекдота смеяться?
Ты был на той озёрке? Какой % "кадыровцев" там работает видел?
Ты лучше расскажи как ты 40 своих пенсий в месяц колотить лет 10 ещё собираешься если пилот А380 или боинга сравнимого двухпалубного в Бритиш Эйрлейнс только столько получает. Или пенсия у тебя не 550 а 50 долларов?[/quote]
Так ты же за рыгов всегда
И помогли тебе рыгы ?[/quote]
Коткин ты шо наебенился уже? Какие нах "мои рыги" и "мне помогли"?
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барабашов
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Додано: Нед 20 жов, 2024 20:38
Джон в Мюнхені навіть не як Льоня в Мск. на останньому параді
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 20 жов, 2024 20:40, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 20:38
барабашов написав:
2035 год. Мюнхен
Сидит Барабашов с бокалом Helles, млеет у камина. Рядом внуки про войну расспрашивают.
- Ну в общем, дети , такая ситуация.. Когда кадыровцы зашли в Днепр, они у меня на Озерке сразу спросили: «Или расстрел, или отлюбим тебя всем взводом»
- и что ты выбрал, дед?
- Расстреляли меня, внучата, расстреляли!
Погибать не надо, Барабашов. Надо защищать и возвращаться живым. Как герой Успих.
Кого зашищать? Штаб партии младорыгов
? Вперёд на гвертольёте и бомбани погромче
На каком месте перетёртого анекдота смеяться?
Ты был на той озёрке? Какой % "кадыровцев" там работает видел?
Ты лучше расскажи как ты 40 своих пенсий в месяц колотить лет 10 ещё собираешься если пилот А380 или боинга сравнимого двухпалубного в Бритиш Эйрлейнс только столько получает. Или пенсия у тебя не 550 а 50 долларов?[/quote]
Так ты же за рыгов всегда
И помогли тебе рыгы ?[/quote]
Коткин ты шо наебенился уже? Какие нах "мои рыги" и "мне помогли"?[/quote]
Заметь, про наебинился, это ты про себя сказал
Исправлять твои пьяные допысы, я не не буду
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Додано: Нед 20 жов, 2024 20:43
flyman написав:
Джон в Мюнхені навіть не як Льоня в Мск. на останньому параді
В неділю залишилось недопите вчорашнє «пиво входить»?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 20:50
flyman написав:
Джон в Мюнхені навіть не як Льоня в Мск. на останньому параді
Тут понєволє над конспірологією замислишся.
Що світовий уряд, глобальні корпорації або інопланетяни валять держави, як інституції. Або насміхаються.
Фрік на фрікє... Починаючи з путла (копії отого з Властєліна колєц).
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detroytred
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Додано: Нед 20 жов, 2024 21:02
Петра Павліка короновати Імператором Священої Римської Імперії від Трієста до Гуляйполя. І будуть реформи і порядок без усіляких фріків
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fox767676
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Додано: Нед 20 жов, 2024 21:16
fox767676 написав:
Петра Павліка короновати Імператором Священої Римської Імперії від Трієста до Гуляйполя. І будуть реформи і порядок без усіляких фріків
Чехи від себе його в загальне користування більше не відпустять.
Може тільки коли він Джо за віком наздожене.
Гугл видав першим)):
*Чехія, один із найближчих союзників України, дозволила своїм нафтопереробним заводам отримати понад мільярд євро надприбутку завдяки знижкам на закупівлю російської нафти і газу. Про це пише Politico, посилаючись на звіт Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря.*
А скільки вони на снарядах отих для нас заробили...
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 20 жов, 2024 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 21:20
Hotab написав:
Весь пляж на Монастырском острове ежелневно взглядом сопровождал, а ты в «домике»??
на монастырском нудисты, терь понятно чё ты там летал. Кто из отдыхающих тебе больше всех понравился?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 21:20
detroytred написав: fox767676 написав:
Петра Павліка короновати Імператором Священої Римської Імперії від Трієста до Гуляйполя. І будуть реформи і порядок без усіляких фріків
Чехи від себе його в загальне користування більше не відпустять.
Може тільки коли він Джо за віком наздожене.
Прагу столицею
Справжнє імперське місто, Чехія для нього замала
detroytred написав:
Про це пише Politico, посилаючись на звіт Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря.*
А скільки вони на снарядах отих для нас заробили...
Ну то й шо, а ми шо не такі з газогонами
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fox767676
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Додано: Нед 20 жов, 2024 21:23
fox767676 написав:
Ну то й шо, а ми шо не такі з газогонами
Так я до того, що він ще кмітливіший.
І війни на його території нема.
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