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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10541105421054310544

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:32

2035 год. Мюнхен
Сидит Барабашов с бокалом Helles, млеет у камина. Рядом внуки про войну расспрашивают.
- Ну в общем, дети , такая ситуация.. Когда кадыровцы зашли в Днепр, они у меня на Озерке сразу спросили: «Или расстрел, или отлюбим тебя всем взводом»
- и что ты выбрал, дед?
- Расстреляли меня, внучата, расстреляли!


Погибать не надо, Барабашов. Надо защищать и возвращаться живым. Как герой Успих.[/quote]
Кого зашищать? Штаб партии младорыгов? Вперёд на гвертольёте и бомбани погромче
На каком месте перетёртого анекдота смеяться?
Ты был на той озёрке? Какой % "кадыровцев" там работает видел?
Ты лучше расскажи как ты 40 своих пенсий в месяц колотить лет 10 ещё собираешься если пилот А380 или боинга сравнимого двухпалубного в Бритиш Эйрлейнс только столько получает. Или пенсия у тебя не 550 а 50 долларов?[/quote]
Так ты же за рыгов всегда
И помогли тебе рыгы ?[/quote]
Коткин ты шо наебенился уже? Какие нах "мои рыги" и "мне помогли"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Джон в Мюнхені навіть не як Льоня в Мск. на останньому параді
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 жов, 2024 20:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:38

  барабашов написав:2035 год. Мюнхен
Сидит Барабашов с бокалом Helles, млеет у камина. Рядом внуки про войну расспрашивают.
- Ну в общем, дети , такая ситуация.. Когда кадыровцы зашли в Днепр, они у меня на Озерке сразу спросили: «Или расстрел, или отлюбим тебя всем взводом»
- и что ты выбрал, дед?
- Расстреляли меня, внучата, расстреляли!


Погибать не надо, Барабашов. Надо защищать и возвращаться живым. Как герой Успих.

Кого зашищать? Штаб партии младорыгов? Вперёд на гвертольёте и бомбани погромче
На каком месте перетёртого анекдота смеяться?
Ты был на той озёрке? Какой % "кадыровцев" там работает видел?
Ты лучше расскажи как ты 40 своих пенсий в месяц колотить лет 10 ещё собираешься если пилот А380 или боинга сравнимого двухпалубного в Бритиш Эйрлейнс только столько получает. Или пенсия у тебя не 550 а 50 долларов?[/quote]
Так ты же за рыгов всегда
И помогли тебе рыгы ?[/quote]
Коткин ты шо наебенился уже? Какие нах "мои рыги" и "мне помогли"?[/quote]
Заметь, про наебинился, это ты про себя сказал

Исправлять твои пьяные допысы, я не не буду
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:43

  flyman написав:Джон в Мюнхені навіть не як Льоня в Мск. на останньому параді

В неділю залишилось недопите вчорашнє «пиво входить»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 20:50

  flyman написав:Джон в Мюнхені навіть не як Льоня в Мск. на останньому параді

Тут понєволє над конспірологією замислишся.
Що світовий уряд, глобальні корпорації або інопланетяни валять держави, як інституції. Або насміхаються.
Фрік на фрікє... Починаючи з путла (копії отого з Властєліна колєц).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 21:02

Петра Павліка короновати Імператором Священої Римської Імперії від Трієста до Гуляйполя. І будуть реформи і порядок без усіляких фріків
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 21:16

  fox767676 написав:Петра Павліка короновати Імператором Священої Римської Імперії від Трієста до Гуляйполя. І будуть реформи і порядок без усіляких фріків

Чехи від себе його в загальне користування більше не відпустять.

Може тільки коли він Джо за віком наздожене.

Гугл видав першим)):
*Чехія, один із найближчих союзників України, дозволила своїм нафтопереробним заводам отримати понад мільярд євро надприбутку завдяки знижкам на закупівлю російської нафти і газу. Про це пише Politico, посилаючись на звіт Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря.*

А скільки вони на снарядах отих для нас заробили...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 20 жов, 2024 21:21, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 21:20

  Hotab написав:Весь пляж на Монастырском острове ежелневно взглядом сопровождал, а ты в «домике»??
на монастырском нудисты, терь понятно чё ты там летал. Кто из отдыхающих тебе больше всех понравился?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 21:20

  detroytred написав:
  fox767676 написав:Петра Павліка короновати Імператором Священої Римської Імперії від Трієста до Гуляйполя. І будуть реформи і порядок без усіляких фріків

Чехи від себе його в загальне користування більше не відпустять.

Може тільки коли він Джо за віком наздожене.

Прагу столицею
Справжнє імперське місто, Чехія для нього замала

  detroytred написав:Про це пише Politico, посилаючись на звіт Центру вивчення демократії та Центру досліджень енергетики та чистого повітря.*

А скільки вони на снарядах отих для нас заробили...


Ну то й шо, а ми шо не такі з газогонами
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 21:23

  fox767676 написав:Ну то й шо, а ми шо не такі з газогонами

Так я до того, що він ще кмітливіший.
І війни на його території нема.
detroytred
 
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