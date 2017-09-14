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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10542105431054410545

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 21:49

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:
Будівельник колись прихватизував майно, тепер вдає з себе великого бізнесмена та труситься щоб не відібрали.
Пише виликі безмістовні простирадла щоб збити на іншу тему.
Я його не читаю, так як там немає нічого цікавого, просто флуд.

Но я думаю рано чи пізно повернуть і продадуть на аукціонах що було вкрадено в 90 роках

І ти хочешь це купити, за толіку малую )

Но я тобі нагадаю, що твій прогноз про забиті вікна, коли знову переможе Порошенко, не справдився

Зачем опять тебе нервничать ... )

Или тебе финансирование из-за поребрика приехало

PS. Используешь нарративы российской пропаганды, что некий форумчанин, который пишет по делу, никому не интерестен

Так делает Виталина, так делает И.А. и много других

Совпадение ? Не думаю )



Порохобот раскажи лучше почему все дети шеколадного сидят в Лондоне.
В как же Армія, Мова, Віра ?
Тогда надо переделівать лозунг.
Прихватизация и дети за бугор, не ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 22:03

  Хомякоид написав:
  pesikot написав:
  Хомякоид написав:
Будівельник колись прихватизував майно, тепер вдає з себе великого бізнесмена та труситься щоб не відібрали.
Пише виликі безмістовні простирадла щоб збити на іншу тему.
Я його не читаю, так як там немає нічого цікавого, просто флуд.

Но я думаю рано чи пізно повернуть і продадуть на аукціонах що було вкрадено в 90 роках

І ти хочешь це купити, за толіку малую )

Но я тобі нагадаю, що твій прогноз про забиті вікна, коли знову переможе Порошенко, не справдився

Зачем опять тебе нервничать ... )

Или тебе финансирование из-за поребрика приехало

PS. Используешь нарративы российской пропаганды, что некий форумчанин, который пишет по делу, никому не интерестен

Так делает Виталина, так делает И.А. и много других

Совпадение ? Не думаю )



Порохобот раскажи лучше почему все дети шеколадного сидят в Лондоне.
В как же Армія, Мова, Віра ?
Тогда надо переделівать лозунг.
Прихватизация и дети за бугор, не ?

хом"як, ти з якої нори вєщаєщ?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 22:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну


Бюджетна сфера рашки у 2025 році розвалиться. А можлива і криза в економіці та банках.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 22:12

  Хомякоид написав: Будівельник колись прихватизував майно, тепер вдає з себе великого бізнесмена та труситься щоб не відібрали.
Пише виликі безмістовні простирадла щоб збити на іншу тему.
Я його не читаю, так як там немає нічого цікавого, просто флуд.
1 Не приймав участі і не приватизовував жодного м2 державного чи комунального майна
2 Все чим сьогодні користуюсь ( як житлом так і комерцією) було або збудовано власноручно , або куплено по ринковим цінам
3 Пробувати брехнею оправдати себе ( якщо потрапляєш ) в тих 30% населення України, яке живучи в Україні в працездатному віці не сплачує податків на плюс/мінус 400 млрд грн/рік - можна.
Але чи варто?
4 Великі простині пишу щоб дурні ставали розумнішими , а розумні мали змогу зробити зауваження/уточнення.
Дуже легко написати що всі брешуть ...як це частенько полюбляє робити дейтройт...
Але якщо я РОЗПИСАВ простиню з цифрами/твердженнями/гіпотезами, а опонент в такій самій простині фонтанує тільки емоціями...
То я добився свого
Хто має чим зрозуміти - той зрозуміє(хоча може й не погодитись з прочитани)
А хто фонтанув емоціями - той став своїм серед таких самих дурнів як і сам.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 22:33

  budivelnik написав:Дуже легко написати що всі брешуть ...як це частенько полюбляє робити дейтройт...

Ти знов збрехав. буйдівельник.
Я вказую не на всіх, а на конкретних осіб. І конкретний випадок брехні. Конкретно що саме збрехав.

Дуже легко -- це отак будувати, як ти, на брехні.
До чого ти ще емоції приплів, дурко? В песікота позичив цей прийом? Це він любить тулити опонентам про істерику тощо.
І оголошувати свою перемогу, добився свого і т.д.

Тебе Хантер запитав до чого там люмпени? А ти що? Отож...

Твої цифри аля промисловість 127 млрд, вклади (взяв тільки 1 рік і +) 3 млрд.
І висновок твій.
Це єралашик.
Тобі пояснили чому. І куди йдуть гроші.
За. Отих. Умов. В ринку. Які є. Створені регуляторами ринку. Владою. Можновладцями.
І чому в наш ринок не йдуть інвестори.

І який вивіз капіталу за кордон, наприклад, в 2016 глянь. Я дав посилання на статтю.

Співай далі "якщо кожен підійде до дзеркала...", а також чекай зміни поколінь.
Може дочекаєшся, що насправді прийдуть оті взятьіпадєліть .... і поділять твої бохатства.
Роби, що хоч, тільки не бреши в мій бік.
detroytred
 
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