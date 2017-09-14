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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 20 жов, 2024 21:49
pesikot написав: Хомякоид написав:
Будівельник колись прихватизував майно, тепер вдає з себе великого бізнесмена та труситься щоб не відібрали.
Пише виликі безмістовні простирадла щоб збити на іншу тему.
Я його не читаю, так як там немає нічого цікавого, просто флуд.
Но я думаю рано чи пізно повернуть і продадуть на аукціонах що було вкрадено в 90 роках
І ти хочешь це купити, за толіку малую )
Но я тобі нагадаю, що твій прогноз про забиті вікна, коли знову переможе Порошенко, не справдився
Зачем опять тебе нервничать ... )
Или тебе финансирование из-за поребрика приехало
PS. Используешь нарративы российской пропаганды, что некий форумчанин, который пишет по делу, никому не интерестен
Так делает Виталина, так делает И.А. и много других
Совпадение ? Не думаю )
Порохобот раскажи лучше почему все дети шеколадного сидят в Лондоне.
В как же Армія, Мова, Віра ?
Тогда надо переделівать лозунг.
Прихватизация и дети за бугор, не ?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 22:03
Хомякоид написав: pesikot написав: Хомякоид написав:
Будівельник колись прихватизував майно, тепер вдає з себе великого бізнесмена та труситься щоб не відібрали.
Пише виликі безмістовні простирадла щоб збити на іншу тему.
Я його не читаю, так як там немає нічого цікавого, просто флуд.
Но я думаю рано чи пізно повернуть і продадуть на аукціонах що було вкрадено в 90 роках
І ти хочешь це купити, за толіку малую )
Но я тобі нагадаю, що твій прогноз про забиті вікна, коли знову переможе Порошенко, не справдився
Зачем опять тебе нервничать ... )
Или тебе финансирование из-за поребрика приехало
PS. Используешь нарративы российской пропаганды, что некий форумчанин, который пишет по делу, никому не интерестен
Так делает Виталина, так делает И.А. и много других
Совпадение ? Не думаю )
Порохобот раскажи лучше почему все дети шеколадного сидят в Лондоне.
В как же Армія, Мова, Віра ?
Тогда надо переделівать лозунг.
Прихватизация и дети за бугор, не ?
хом"як, ти з якої нори вєщаєщ?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 22:05
Бюджетна сфера рашки у 2025 році розвалиться. А можлива і криза в економіці та банках.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 22:12
Хомякоид написав:
Будівельник колись прихватизував майно, тепер вдає з себе великого бізнесмена та труситься щоб не відібрали.
Пише виликі безмістовні простирадла щоб збити на іншу тему.
Я його не читаю, так як там немає нічого цікавого, просто флуд.
1 Не приймав участі і не приватизовував жодного м2 державного чи комунального майна
2 Все чим сьогодні користуюсь ( як житлом так і комерцією) було або збудовано власноручно , або куплено по ринковим цінам
3 Пробувати брехнею оправдати себе ( якщо потрапляєш ) в тих 30% населення України, яке живучи в Україні в працездатному віці не сплачує податків на плюс/мінус 400 млрд грн/рік - можна.
Але чи варто?
4 Великі простині пишу щоб дурні ставали розумнішими , а розумні мали змогу зробити зауваження/уточнення.
Дуже легко написати що всі брешуть ...як це частенько полюбляє робити дейтройт...
Але якщо я РОЗПИСАВ простиню з цифрами/твердженнями/гіпотезами, а опонент в такій самій простині фонтанує тільки емоціями...
То я добився свого
Хто має чим зрозуміти - той зрозуміє(хоча може й не погодитись з прочитани)
А хто фонтанув емоціями - той став своїм серед таких самих дурнів як і сам.
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budivelnik
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Додано: Нед 20 жов, 2024 22:33
budivelnik написав:
Дуже легко написати що всі брешуть ...як це частенько полюбляє робити дейтройт...
Ти знов збрехав. буйдівельник.
Я вказую не на всіх, а на конкретних осіб. І конкретний випадок брехні. Конкретно що саме збрехав.
Дуже легко -- це отак будувати, як ти, на брехні.
До чого ти ще емоції приплів, дурко? В песікота позичив цей прийом? Це він любить тулити опонентам про істерику тощо.
І оголошувати свою перемогу, добився свого і т.д.
Тебе Хантер запитав до чого там люмпени? А ти що? Отож...
Твої цифри аля промисловість 127 млрд, вклади (взяв тільки 1 рік і +) 3 млрд.
І висновок твій.
Це єралашик.
Тобі пояснили чому. І куди йдуть гроші.
За. Отих. Умов. В ринку. Які є. Створені регуляторами ринку. Владою. Можновладцями.
І чому в наш ринок не йдуть інвестори.
І який вивіз капіталу за кордон, наприклад, в 2016 глянь. Я дав посилання на статтю.
Співай далі "якщо кожен підійде до дзеркала...", а також чекай зміни поколінь.
Може дочекаєшся, що насправді прийдуть оті взятьіпадєліть .... і поділять твої бохатства.
Роби, що хоч, тільки не бреши в мій бік.
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detroytred
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