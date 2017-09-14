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Додано: Нед 20 жов, 2024 22:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бюджетна сфера рашки у 2025 році розвалиться. А можлива і криза в економіці та банках.
Додано: Нед 20 жов, 2024 22:12
1 Не приймав участі і не приватизовував жодного м2 державного чи комунального майна
2 Все чим сьогодні користуюсь ( як житлом так і комерцією) було або збудовано власноручно , або куплено по ринковим цінам
3 Пробувати брехнею оправдати себе ( якщо потрапляєш ) в тих 30% населення України, яке живучи в Україні в працездатному віці не сплачує податків на плюс/мінус 400 млрд грн/рік - можна.
Але чи варто?
4 Великі простині пишу щоб дурні ставали розумнішими , а розумні мали змогу зробити зауваження/уточнення.
Дуже легко написати що всі брешуть ...як це частенько полюбляє робити дейтройт...
Але якщо я РОЗПИСАВ простиню з цифрами/твердженнями/гіпотезами, а опонент в такій самій простині фонтанує тільки емоціями...
То я добився свого
Хто має чим зрозуміти - той зрозуміє(хоча може й не погодитись з прочитани)
А хто фонтанув емоціями - той став своїм серед таких самих дурнів як і сам.
Додано: Нед 20 жов, 2024 22:33
Ти знов збрехав. буйдівельник.
Я вказую не на всіх, а на конкретних осіб. І конкретний випадок брехні. Конкретно що саме збрехав.
Дуже легко -- це отак будувати, як ти, на брехні.
До чого ти ще емоції приплів, дурко? В песікота позичив цей прийом? Це він любить тулити опонентам про істерику тощо.
І оголошувати свою перемогу, добився свого і т.д.
Тебе Хантер запитав до чого там люмпени? А ти що? Отож...
Твої цифри аля промисловість 127 млрд, вклади (взяв тільки 1 рік і +) 3 млрд.
І висновок твій.
Це єралашик.
Тобі пояснили чому. І куди йдуть гроші.
За. Отих. Умов. В ринку. Які є. Створені регуляторами ринку. Владою. Можновладцями.
І чому в наш ринок не йдуть інвестори.
І який вивіз капіталу за кордон, наприклад, в 2016 глянь. Я дав посилання на статтю.
Співай далі "якщо кожен підійде до дзеркала...", а також чекай зміни поколінь.
Може дочекаєшся, що насправді прийдуть оті взятьіпадєліть .... і поділять твої бохатства.
Роби, що хоч, тільки не бреши в мій бік.
Додано: Нед 20 жов, 2024 23:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нашли из-за чего-то спорить. У всех политиков дети за границей. У всех куплена недвижимость.
Все подготовили пути отступления.
Тут они так, временно - полностью уничтожить страну из середины, пока враг это делает извне.
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