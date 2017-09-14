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Додано: Нед 20 жов, 2024 22:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бюджетна сфера рашки у 2025 році розвалиться. А можлива і криза в економіці та банках.
Додано: Нед 20 жов, 2024 22:12
1 Не приймав участі і не приватизовував жодного м2 державного чи комунального майна
2 Все чим сьогодні користуюсь ( як житлом так і комерцією) було або збудовано власноручно , або куплено по ринковим цінам
3 Пробувати брехнею оправдати себе ( якщо потрапляєш ) в тих 30% населення України, яке живучи в Україні в працездатному віці не сплачує податків на плюс/мінус 400 млрд грн/рік - можна.
Але чи варто?
4 Великі простині пишу щоб дурні ставали розумнішими , а розумні мали змогу зробити зауваження/уточнення.
Дуже легко написати що всі брешуть ...як це частенько полюбляє робити дейтройт...
Але якщо я РОЗПИСАВ простиню з цифрами/твердженнями/гіпотезами, а опонент в такій самій простині фонтанує тільки емоціями...
То я добився свого
Хто має чим зрозуміти - той зрозуміє(хоча може й не погодитись з прочитани)
А хто фонтанув емоціями - той став своїм серед таких самих дурнів як і сам.
Додано: Нед 20 жов, 2024 22:33
Ти знов збрехав. буйдівельник.
Я вказую не на всіх, а на конкретних осіб. І конкретний випадок брехні. Конкретно що саме збрехав.
Дуже легко -- це отак будувати, як ти, на брехні.
До чого ти ще емоції приплів, дурко? В песікота позичив цей прийом? Це він любить тулити опонентам про істерику тощо.
І оголошувати свою перемогу, добився свого і т.д.
Тебе Хантер запитав до чого там люмпени? А ти що? Отож...
Твої цифри аля промисловість 127 млрд, вклади (взяв тільки 1 рік і +) 3 млрд.
І висновок твій.
Це єралашик.
Тобі пояснили чому. І куди йдуть гроші.
За. Отих. Умов. В ринку. Які є. Створені регуляторами ринку. Владою. Можновладцями.
І чому в наш ринок не йдуть інвестори.
І який вивіз капіталу за кордон, наприклад, в 2016 глянь. Я дав посилання на статтю.
Співай далі "якщо кожен підійде до дзеркала...", а також чекай зміни поколінь.
Може дочекаєшся, що насправді прийдуть оті взятьіпадєліть .... і поділять твої бохатства.
Роби, що хоч, тільки не бреши в мій бік.
Додано: Нед 20 жов, 2024 23:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Нашли из-за чего-то спорить. У всех политиков дети за границей. У всех куплена недвижимость.
Все подготовили пути отступления.
Тут они так, временно - полностью уничтожить страну из середины, пока враг это делает извне.
Додано: Пон 21 жов, 2024 01:04
Сегодня очень много споров с Будивельником.
Он, судя по его рассказам, хороший практик, его вполне можно уважать за достигнутые результаты. Я даже готов поверить, что он всего добился абсолютно честным путём да и сейчас, во время войны лично он ведёт себя вполне достойно.
Но его идеология... Он застрял даже не в 20, а в 19 веке, а то и ещё раньше.
А рассуждения об активных "богатых", которые в поте лица развивают страну и кормят всяких ледацюг и невдах, очень похоже на "Бремя белых":
Неси это гордое Бремя -
Родных сыновей пошли
На службу тебе подвластным
Народам на край земли -
На каторгу ради угрюмых
Мятущихся дикарей,
Наполовину бесов,
Наполовину людей.
..........................
Но чем ты к успеху ближе,
Тем лучше распознаешь
Языческую Нерадивость,
Предательскую Ложь.
Неси это гордое Бремя
Не как надменный король -
К тяжелой черной работе,
Как раб, себя приневоль;
При жизни тебе не видеть
Порты, шоссе, мосты -
Так строй их, оставляя
Могилы таких, как ты!
..........
Полностью цитировать не буду.
Додано: Пон 21 жов, 2024 01:06
Это явная опечатка, наверено тысяч имелось в виду, вся армия была 4 млн, а кроме как с армии других рапортов тогда быть не могло, в обществе эта тема особо не освещалась. А тысяча рапортов с 4-х миллионной армии это немного, 0.025%.
Додано: Пон 21 жов, 2024 01:21
Вы ошиблись.
Да. численность советской армии была примерно такая, но война в Афгане продолжалась 10 лет. При сроке службы 2 года состав армии за это время полностью обновлялся (в действительности не полностью, т.к. офицеры менялись значительно медленнее, были ещё прапорщики, сверхсрочники). Так что за 10 лет войны через армию прошло намного больше, чем 4 млн., вероятно, миллионов 15. При таком количестве 1,2 млн. добровольцев не выглядит так уж умопомрачительно.
Додано: Пон 21 жов, 2024 01:39
Вы вдумайтесь - даже если через армию за 10 лет прошло 15млн - что еще не факт т.к. меняются только срочники - то по этой математике каждый десятый военнослужащий со всех родов войск - летчиков, медиков, моряков, пвошников, ВВ, стройбата и всех остальных - писал рапорт добровольцем в 100тысячную группировку в Афган? У нас с вами тогда было бы куча таких личных знакомых, а я про таких даже не слышал через третьи руки, были только те что ушли в срочку а вернулись в цинке.
И потом, я ставлю под сомнение саму методику подсчета. Откуда цифра вообще? Кто эти рапорта (бумажные на минуточку, компьютеров еще не было) считал, зачем (это ж была эпоха когда Генсеку не надо было оправдываться перед избирателями) , как собирались данные воедино, и как даже в теории их можно было посчитать когда в армию призывались тогда со всех 15-ти союзных республик от Литвы до Таджикистана, война закончилась в 1989 году а через год СССР уже конкретно качало?
Додано: Пон 21 жов, 2024 01:59
Об успешности говорить не буду. Это слишком неопределённое понятие, разные люди понимают по-разному - кто-то как богатство, кто-то как профессиональные достижения, открытия, кто-то как удачную и счастливую семью...
Поэтому скажу только о заможності.
Сразу оговорюсь - я исключаю тех, кто разбогател благодаря высоким зарплатам. Программистов, высококвалифицированных специалистов - они часто имели высокие официальные доходы, с которых платились налоги согласно закону (хотя тоже не всегда). К ним вопросов нет.
Сначала о наших олигархах.
Сомневаюсь, что кто-то возьмётся доказывать, что они разбогатели абсолютно честно. Тот же Пинчук, возможно, не нарушал законы, но разбогател он благодаря тестю Кучме. Не буду обсуждать всё остальное, но это тоже, по-моему, не совсем честный способ. У остальных наших олигархов тоже рыльце хорошо в пушку. Не буду говорить об обвинениях в их адрес - приговоров судов не было.
Я знаю достаточно много людей, ставших заможними. Все они, как минимум в начале пути, работали, так скажем, не совсем честно. Нет, они не воровали, не грабили, но, как минимум, занимались обналичкой. Были такие, кто занимался контрабандой. Позже, когда встали на ноги, постепенно начинали работать честнее, платить налоги, официально оформлять внешторгоперации со всеми положенными выплатами.
Было хорошее высказывание, не помню точно, но речь шла о том, что не надо спрашивать, как человек заработал первый миллион.
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