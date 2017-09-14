Додано: Пон 21 жов, 2024 01:59

detroytred написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: успішним чесно стати не можна успішним чесно стати не можна

Чесно стати успішним значно важче ніж нечесно. Чесно стати успішним значно важче ніж нечесно.



Тоді логічно виникає питання: а яких більше? Тих, хто чесно стають успішними, чи тих, хто нечесно?

І які пропорції???



Цікаво б знати.



З.и. і в ЛАДа було про стали заможними.

А не про успішність.

Цікаво і про те, і про те. Тоді логічно виникає питання: а яких більше? Тих, хто чесно стають успішними, чи тих, хто нечесно?І які пропорції???Цікаво б знати.З.и. і в ЛАДа було про стали заможними.А не про успішність.Цікаво і про те, і про те.

Обговорить не буду. Это слишком неопределённое понятие, разные люди понимают по-разному - кто-то как богатство, кто-то как профессиональные достижения, открытия, кто-то как удачную и счастливую семью...Поэтому скажу только оСразу оговорюсь - я исключаю тех, кто разбогател благодаря высоким зарплатам. Программистов, высококвалифицированных специалистов - они часто имели высокие официальные доходы, с которых платились налоги согласно закону (хотя тоже не всегда). К ним вопросов нет.Сначала о наших олигархах.Сомневаюсь, что кто-то возьмётся доказывать, что они разбогатели абсолютно честно. Тот же Пинчук, возможно, не нарушал законы, но разбогател он благодаря тестю Кучме. Не буду обсуждать всё остальное, но это тоже, по-моему, не совсем честный способ. У остальных наших олигархов тоже рыльце хорошо в пушку. Не буду говорить об обвинениях в их адрес - приговоров судов не было.Я знаю достаточно много людей, ставших заможними. Все они, как минимум в начале пути, работали, так скажем, не совсем честно. Нет, они не воровали, не грабили, но, как минимум, занимались обналичкой. Были такие, кто занимался контрабандой. Позже, когда встали на ноги, постепенно начинали работать честнее, платить налоги, официально оформлять внешторгоперации со всеми положенными выплатами.Было хорошее высказывание, не помню точно, но речь шла о том, что не надо спрашивать, как человек заработал первый миллион.