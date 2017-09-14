ЛАД написав:... США стали богатыми не благодаря индивидуалам, а благодаря 2 МВ. Разбогатели они именно тогда за несколько лет, а не за "2-3 покоління". До войны у них было совсем иначе, несмотря на то же самое население. ...
я ж кажу, що щось видає в ЛАДі радянську людину. в тому числі заздрість до успішних, тому ЛАД щиро вірить, що успішним чесно стати не можна
саме організація суспільства дала змогу США перехопити титул головної держави світу від Великобританії. бо чомусь та ж Бразилія чи Мексика не збагатіли на 2СВ, а США змогли. й підвалини для цього були закладені задовго до початку 2СВ.
хоча депресія 33 року звісно сильно послабила економіку. але США впорались й з цим
detroytred процитировал ваш пост. Спасибо ему, я в очередной раз убедился, что у вас уровень инструктора райкома, хотя вы с этим упорно не соглашаетесь. И что правильно вы у меня в чс, хотя по некоторым цитатам возникала мысль снять с вас это. Не знаю, где вы у меня увидели "заздрість до успішних", разве что в своих инструкторских мозгах. Я уже написал, что говорю о богатстве, а не об "успешности". Хотя, возможно, для вас это синонимы. Но и "заздрості до багатства" у меня тоже нет. Тем более, речь шла о богатстве государства в целом, а не моём, вашем или какого-нибудь Джона Смита.
"чомусь та ж Бразилія чи Мексика не збагатіли на 2СВ". Как ни удивительно, на 2 МВ "не збагатіли" и Монголия, и Индия, и вся Африка, и ещё много стран. Для этого надо было обладать достаточно развитой промышленностью, а не быть с/х державой, даже великой. Вы же меня, вроде, убеждали, что без промышленности можно обойтись? А "США впорались й з цим" не очень хорошо. Успешно они "впорались" с депрессией благодаря войне и военным заказам.
Глянул и предыдущий ваш пост.
ЛАД пише, пише багато що логічного, а потім вставляє точкові фрази, які чітко його позиціонують. нагадаю, що при звільненні міст від німецько-фашистських загарбників під час 2СВ чомусь першою справою зривали таблички Adolf-Hitler-Straße - хоче не то що пенсій, їжі не було. але аналогій ЛАД як завжди робить вигляд, що не розуміє
Ну, если вы видите аналогии между Гитлером и Пушкиным, то, похоже, вы поддерживаете фразу из пьесы Ганса Йоста, которая часто приписывается Геббельсу: "Когда я слышу о культуре, я снимаю с предохранителя свой браунинг". И, главное, вы вообще не поняли, почему я привёл одновременно её возмущение низкой пенсией и высокими зарплатами и пенсиями депутатов и поддержкой переименований. Но объяснять не буду, подумайте сами. Это не очень сложно даже для инструктора райкома.
торгівлі менше. але метро працює, транспорт працює - й ще безкоштовно. так що для міста, яке щоденно обстрілюють руські, - живе собі далі. а дехто не може зрозуміти, чого прибирають все руське...
Какая связь между тем, что "торгівлі менше... транспорт працює" и тем, что "прибирають все руське"? Но, может, вы сумеете объяснить чем плох пр. Героев труда. Или в независимой Украине труд не заслуживает уважения? И почему пр. Гагарина кого-то не устроил, хотя Украина принимала очень активное участие в советской космической программе и имеет основания этим гордиться. А бесплатный транспорт... Я, конечно, рад коммунизму в рамках отдельно взятого Харькова, но не очень понимаю, за счёт каких средств это происходит. Когда в Харькове
станом на 𝟏 жовтня 𝟐𝟎𝟐𝟒 року зареєстровано 200,6 тис. ВПО.
Згідно з даними Інтегрованої системи обліку інформації про внутрішньо переміщених осіб, майже 182 тис. осіб (переважно з Харківської та Донецької областей) відповідний статус отримали після 𝟐𝟒 лютого 𝟐𝟎𝟐𝟐 року.
Серед ВПО, які мешкають у Харкові, – понад 𝟏𝟏,6 тис. осіб з інвалідністю, понад 𝟐𝟕,𝟑 тис. дітей та 53,4 тис. пенсіонерів. Допомогу на проживання отримують 𝟓𝟎,6 тис. родин.
Velz написав: Ну видите, не все про это знают. Ваш способ тоже хорош, но это если будет кому заслать. Мне-будет ) Вы ж айтишник,пан Флайман? У меня друган крутой айтишник, наконец-то стал опекуном по суду над безнадежно больным братом- всей семьей в Туреччину сбрили отдыхать. Измученный почти трехлетним сидением в норе очертил бюджет отдыха пятнашка зела за 10 дней,хе-хе. И ни одного доллара не задонатил ни стерненку, ни притуле, подлец такой. А мне как раз сегодня видение во сне было-атомный гриб в небе.Такой большой, переходящий с красного цвета в синий (почему-то).Так я ему отписал что бы назад не спешил до выяснения.
Погані сни приносять неочікувану користь. Вони допомагають боротися зі страхами та покращують роботу мозку щодо реакції на лякаючі ситуації в реальному житті. Про результати відповідного дослідження вчених зі Швейцарії та США йдеться в матеріалі BBC.
detroytred написав:Арестович дає дані -- за совка в Афганістан було 1,2 млн. рапортів. Добровольців.
Это явная опечатка, наверено тысяч имелось в виду, вся армия была 4 млн, а кроме как с армии других рапортов тогда быть не могло, в обществе эта тема особо не освещалась. А тысяча рапортов с 4-х миллионной армии это немного, 0.025%.
Кількість армії та контингенту - це одне, а кількість рапортів - це інше. Написаний рапорт не означав його задоволення. Гадаю, що і командирам, замполітам була вказівка, щоб визначити згодних... всі писали рапорти... а брали скільки треба. А то і овсі жодного. Але характеристика підрозділу, що ото має стільки рапортів, рвущихся виконати завдання партії, підшита лежала в шафі. Через Афг. пройшло 620 тис. всл., з них 160 тис. українців.
Velz написав: Ну видите, не все про это знают. Ваш способ тоже хорош, но это если будет кому заслать. Мне-будет ) Вы ж айтишник,пан Флайман? У меня друган крутой айтишник, наконец-то стал опекуном по суду над безнадежно больным братом- всей семьей в Туреччину сбрили отдыхать. Измученный почти трехлетним сидением в норе очертил бюджет отдыха пятнашка зела за 10 дней,хе-хе. И ни одного доллара не задонатил ни стерненку, ни притуле, подлец такой. А мне как раз сегодня видение во сне было-атомный гриб в небе.Такой большой, переходящий с красного цвета в синий (почему-то).Так я ему отписал что бы назад не спешил до выяснения.
Погані сни приносять неочікувану користь. Вони допомагають боротися зі страхами та покращують роботу мозку щодо реакції на лякаючі ситуації в реальному житті. Про результати відповідного дослідження вчених зі Швейцарії та США йдеться в матеріалі BBC.
а ще пиво зранку не тільки шкідливо, а і корисно
також, згідно економічної теорії будівельника, чим менше народу, тим вищий ВВП на душу населення, тому не все так однозначно