Додано: Пон 21 жов, 2024 03:45

Shaman написав: ЛАД написав: ...

США стали богатыми не благодаря индивидуалам, а благодаря 2 МВ. Разбогатели они именно тогда за несколько лет, а не за "2-3 покоління". До войны у них было совсем иначе, несмотря на то же самое население.

... ...США стали богатыми не благодаря индивидуалам, а благодаря 2 МВ. Разбогатели они именно тогда за несколько лет, а не за "2-3 покоління". До войны у них было совсем иначе, несмотря на то же самое население....

я ж кажу, що щось видає в ЛАДі радянську людину. в тому числі заздрість до успішних, тому ЛАД щиро вірить, що успішним чесно стати не можна



саме організація суспільства дала змогу США перехопити титул головної держави світу від Великобританії. бо чомусь та ж Бразилія чи Мексика не збагатіли на 2СВ, а США змогли. й підвалини для цього були закладені задовго до початку 2СВ.



хоча депресія 33 року звісно сильно послабила економіку. але США впорались й з цим я ж кажу, що щось видає ві радянську людину. в тому числі заздрість до успішних, томущиро вірить, що успішним чесно стати не можнасаме організація суспільства дала змогу США перехопити титул головної держави світу від Великобританії. бо чомусь та ж Бразилія чи Мексика не збагатіли на 2СВ, а США змогли. й підвалини для цього були закладені задовго до початку 2СВ.хоча депресія 33 року звісно сильно послабила економіку. але США впорались й з цим

ЛАД пише, пише багато що логічного, а потім вставляє точкові фрази, які чітко його позиціонують. нагадаю, що при звільненні міст від німецько-фашистських загарбників під час 2СВ чомусь першою справою зривали таблички Adolf-Hitler-Straße - хоче не то що пенсій, їжі не було. але аналогій ЛАД як завжди робить вигляд, що не розуміє

торгівлі менше. але метро працює, транспорт працює - й ще безкоштовно. так що для міста, яке щоденно обстрілюють руські, - живе собі далі. а дехто не може зрозуміти, чого прибирають все руське...

станом на 𝟏 жовтня 𝟐𝟎𝟐𝟒 року зареєстровано 200,6 тис. ВПО.



Згідно з даними Інтегрованої системи обліку інформації про внутрішньо переміщених осіб, майже 182 тис. осіб (переважно з Харківської та Донецької областей) відповідний статус отримали після 𝟐𝟒 лютого 𝟐𝟎𝟐𝟐 року.



Серед ВПО, які мешкають у Харкові, – понад 𝟏𝟏,6 тис. осіб з інвалідністю, понад 𝟐𝟕,𝟑 тис. дітей та 53,4 тис. пенсіонерів. Допомогу на проживання отримують 𝟓𝟎,6 тис. родин.

процитировал ваш пост. Спасибо ему, я в очередной раз убедился, что у вас уровень инструктора райкома, хотя вы с этим упорно не соглашаетесь.И что правильно вы у меня в чс, хотя по некоторым цитатам возникала мысль снять с вас это.Не знаю, где вы у меня увидели "заздрість до успішних", разве что в своих инструкторских мозгах. Я уже написал, что говорю о богатстве, а не об "успешности". Хотя, возможно, для вас это синонимы. Но и "заздрості до багатства" у меня тоже нет. Тем более, речь шла о богатстве государства в целом, а не моём, вашем или какого-нибудь Джона Смита."чомусь та ж Бразилія чи Мексика не збагатіли на 2СВ". Как ни удивительно, на 2 МВ "не збагатіли" и Монголия, и Индия, и вся Африка, и ещё много стран. Для этого надо было обладать достаточно развитой промышленностью, а не быть с/х державой, даже великой. Вы же меня, вроде, убеждали, что без промышленности можно обойтись?А "США впорались й з цим" не очень хорошо. Успешно они "впорались" с депрессией благодаря войне и военным заказам.Глянул и предыдущий ваш пост.Ну, если вы видите аналогии между Гитлером и Пушкиным, то, похоже, вы поддерживаете фразу из пьесы Ганса Йоста, которая часто приписывается Геббельсу: "Когда я слышу о культуре, я снимаю с предохранителя свой браунинг". И, главное, вы вообще не поняли, почему я привёл одновременно её возмущение низкой пенсией и высокими зарплатами и пенсиями депутатов и поддержкой переименований. Но объяснять не буду, подумайте сами. Это не очень сложно даже для инструктора райкома.Какая связь между тем, что "торгівлі менше... транспорт працює" и тем, что "прибирають все руське"?Но, может, вы сумеете объяснить чем плох пр. Героев труда. Или в независимой Украине труд не заслуживает уважения? И почему пр. Гагарина кого-то не устроил, хотя Украина принимала очень активное участие в советской космической программе и имеет основания этим гордиться.А бесплатный транспорт... Я, конечно, рад коммунизму в рамках отдельно взятого Харькова, но не очень понимаю, за счёт каких средств это происходит. Когда в Харькове