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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10542105431054410545

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 03:45

  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
США стали богатыми не благодаря индивидуалам, а благодаря 2 МВ. Разбогатели они именно тогда за несколько лет, а не за "2-3 покоління". До войны у них было совсем иначе, несмотря на то же самое население.
...

я ж кажу, що щось видає в ЛАДі радянську людину. в тому числі заздрість до успішних, тому ЛАД щиро вірить, що успішним чесно стати не можна :lol:

саме організація суспільства дала змогу США перехопити титул головної держави світу від Великобританії. бо чомусь та ж Бразилія чи Мексика не збагатіли на 2СВ, а США змогли. й підвалини для цього були закладені задовго до початку 2СВ.

хоча депресія 33 року звісно сильно послабила економіку. але США впорались й з цим

detroytred процитировал ваш пост. Спасибо ему, я в очередной раз убедился, что у вас уровень инструктора райкома, хотя вы с этим упорно не соглашаетесь. :)
И что правильно вы у меня в чс, хотя по некоторым цитатам возникала мысль снять с вас это.
Не знаю, где вы у меня увидели "заздрість до успішних", разве что в своих инструкторских мозгах. Я уже написал, что говорю о богатстве, а не об "успешности". Хотя, возможно, для вас это синонимы. Но и "заздрості до багатства" у меня тоже нет. Тем более, речь шла о богатстве государства в целом, а не моём, вашем или какого-нибудь Джона Смита.

"чомусь та ж Бразилія чи Мексика не збагатіли на 2СВ". Как ни удивительно, на 2 МВ "не збагатіли" и Монголия, и Индия, и вся Африка, и ещё много стран. Для этого надо было обладать достаточно развитой промышленностью, а не быть с/х державой, даже великой. Вы же меня, вроде, убеждали, что без промышленности можно обойтись?
А "США впорались й з цим" не очень хорошо. Успешно они "впорались" с депрессией благодаря войне и военным заказам.

Глянул и предыдущий ваш пост.
ЛАД пише, пише багато що логічного, а потім вставляє точкові фрази, які чітко його позиціонують. нагадаю, що при звільненні міст від німецько-фашистських загарбників під час 2СВ чомусь першою справою зривали таблички Adolf-Hitler-Straße - хоче не то що пенсій, їжі не було. але аналогій ЛАД як завжди робить вигляд, що не розуміє 8)

Ну, если вы видите аналогии между Гитлером и Пушкиным, то, похоже, вы поддерживаете фразу из пьесы Ганса Йоста, которая часто приписывается Геббельсу: "Когда я слышу о культуре, я снимаю с предохранителя свой браунинг". И, главное, вы вообще не поняли, почему я привёл одновременно её возмущение низкой пенсией и высокими зарплатами и пенсиями депутатов и поддержкой переименований. Но объяснять не буду, подумайте сами. Это не очень сложно даже для инструктора райкома.

торгівлі менше. але метро працює, транспорт працює - й ще безкоштовно. так що для міста, яке щоденно обстрілюють руські, - живе собі далі. а дехто не може зрозуміти, чого прибирають все руське...

Какая связь между тем, что "торгівлі менше... транспорт працює" и тем, что "прибирають все руське"?
Но, может, вы сумеете объяснить чем плох пр. Героев труда. Или в независимой Украине труд не заслуживает уважения? И почему пр. Гагарина кого-то не устроил, хотя Украина принимала очень активное участие в советской космической программе и имеет основания этим гордиться.
А бесплатный транспорт... Я, конечно, рад коммунизму в рамках отдельно взятого Харькова, но не очень понимаю, за счёт каких средств это происходит. Когда в Харькове
станом на 𝟏 жовтня 𝟐𝟎𝟐𝟒 року зареєстровано 200,6 тис. ВПО.

Згідно з даними Інтегрованої системи обліку інформації про внутрішньо переміщених осіб, майже 182 тис. осіб (переважно з Харківської та Донецької областей) відповідний статус отримали після 𝟐𝟒 лютого 𝟐𝟎𝟐𝟐 року.

Серед ВПО, які мешкають у Харкові, – понад 𝟏𝟏,6 тис. осіб з інвалідністю, понад 𝟐𝟕,𝟑 тис. дітей та 53,4 тис. пенсіонерів. Допомогу на проживання отримують 𝟓𝟎,6 тис. родин.

http://surl.li/oisttf
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 08:46

  Velz написав: Ну видите, не все про это знают. Ваш способ тоже хорош, но это если будет кому заслать. Мне-будет :))
Вы ж айтишник,пан Флайман? У меня друган крутой айтишник, наконец-то стал опекуном по суду над безнадежно больным братом- всей семьей в Туреччину сбрили отдыхать. Измученный почти трехлетним сидением в норе очертил бюджет отдыха пятнашка зела за 10 дней,хе-хе.
И ни одного доллара не задонатил ни стерненку, ни притуле, подлец такой. А мне как раз сегодня видение во сне было-атомный гриб в небе.Такой большой, переходящий с красного цвета в синий (почему-то).Так я ему отписал что бы назад не спешил до выяснения.


https://life.novyny.live/shcho-oznachai ... 07544.html


Погані сни приносять неочікувану користь. Вони допомагають боротися зі страхами та покращують роботу мозку щодо реакції на лякаючі ситуації в реальному житті.
Про результати відповідного дослідження вчених зі Швейцарії та США йдеться в матеріалі BBC.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 08:54

  katso написав:
  detroytred написав:Арестович дає дані -- за совка в Афганістан було 1,2 млн. рапортів. Добровольців.


Это явная опечатка, наверено тысяч имелось в виду, вся армия была 4 млн, а кроме как с армии других рапортов тогда быть не могло, в обществе эта тема особо не освещалась. А тысяча рапортов с 4-х миллионной армии это немного, 0.025%.

Кількість армії та контингенту - це одне, а кількість рапортів - це інше.
Написаний рапорт не означав його задоволення. Гадаю, що і командирам, замполітам була вказівка, щоб визначити згодних... всі писали рапорти... а брали скільки треба. А то і овсі жодного. Але характеристика підрозділу, що ото має стільки рапортів, рвущихся виконати завдання партії, підшита лежала в шафі.
Через Афг. пройшло 620 тис. всл., з них 160 тис. українців.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 08:56

  холява написав:
  Velz написав: Ну видите, не все про это знают. Ваш способ тоже хорош, но это если будет кому заслать. Мне-будет :))
Вы ж айтишник,пан Флайман? У меня друган крутой айтишник, наконец-то стал опекуном по суду над безнадежно больным братом- всей семьей в Туреччину сбрили отдыхать. Измученный почти трехлетним сидением в норе очертил бюджет отдыха пятнашка зела за 10 дней,хе-хе.
И ни одного доллара не задонатил ни стерненку, ни притуле, подлец такой. А мне как раз сегодня видение во сне было-атомный гриб в небе.Такой большой, переходящий с красного цвета в синий (почему-то).Так я ему отписал что бы назад не спешил до выяснения.


https://life.novyny.live/shcho-oznachai ... 07544.html


Погані сни приносять неочікувану користь. Вони допомагають боротися зі страхами та покращують роботу мозку щодо реакції на лякаючі ситуації в реальному житті.
Про результати відповідного дослідження вчених зі Швейцарії та США йдеться в матеріалі BBC.

а ще пиво зранку не тільки шкідливо, а і корисно

також, згідно економічної теорії будівельника, чим менше народу, тим вищий ВВП на душу населення, тому не все так однозначно
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 09:40

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
також, згідно економічної теорії будівельника, чим менше народу, тим вищий ВВП на душу населення, тому не все так однозначно


Це точно, тому після подібних тверджень з боку будівельника я перестав його читати.

В принципі, читати можна будь-кого. Цікаві думки у всіх. Кожен дописувач по-своєму.
Навіть фентезі... Як ото в Едварда (до речі, де і як він там?). Дуже оригінальні думки. Якийсь інший вимір.
Кожен дописувач урізноманітнює майданчик обговорень.

Головне, щоб дописувач не бичив і не брехав в бік інших. Тобто не намагався виїжджати на інших.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 10:07

  flyman написав:
  холява написав:
  Velz написав: Ну видите, не все про это знают. Ваш способ тоже хорош, но это если будет кому заслать. Мне-будет :))
Вы ж айтишник,пан Флайман? У меня друган крутой айтишник, наконец-то стал опекуном по суду над безнадежно больным братом- всей семьей в Туреччину сбрили отдыхать. Измученный почти трехлетним сидением в норе очертил бюджет отдыха пятнашка зела за 10 дней,хе-хе.
И ни одного доллара не задонатил ни стерненку, ни притуле, подлец такой. А мне как раз сегодня видение во сне было-атомный гриб в небе.Такой большой, переходящий с красного цвета в синий (почему-то).Так я ему отписал что бы назад не спешил до выяснения.


https://life.novyny.live/shcho-oznachai ... 07544.html


Погані сни приносять неочікувану користь. Вони допомагають боротися зі страхами та покращують роботу мозку щодо реакції на лякаючі ситуації в реальному житті.
Про результати відповідного дослідження вчених зі Швейцарії та США йдеться в матеріалі BBC.

а ще пиво зранку не тільки шкідливо, а і корисно



Ні , пити пиво не дуже корисно .
З огляди на те що воно ВБИВАЄ тестостерон .
А у нашему віку його й так невистачає .
Кидаєм шкідливі звички ..... Ось червоного вина трохи не зашкодить )))
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