Додано: Пон 21 жов, 2024 11:56

А починалося все набагато оптимістичніше. За кілька годин до закриття виборчих дільниць у холі IT-хабу Digital Park, розташованого недалеко від центру Кишинева, панував вкрай добрий настрій.Дані ЦВК показували, що явка на виборах була досить високою, активно брала участь у виборах діаспора – і це, як виглядало, давало команді Санду підстави для гарного настрою.Настрій у прихильників Санду був піднятий, багато хто тримав у руках прапорці Євросоюзу, а слова голови ЦВК Молдови Анжели Караман про те, що вибори та референдум відбулися, тут зустріли оплесками.Але вже невдовзі, коли на великих екранах почали з'являтися перші дані про результати підрахунку голосів, відданих на президентських виборах, а головне – на референдумі, в залі різко стало значно тихіше, а обличчя присутніх помітно похмурніли.Поступово із зали почали йти члени молдовського уряду, ближче до півночі почали розходитися й активісти з журналістами.Приблизно в цей час на вулиці біля входу до штабу два прихильники чинного президента у худі з символікою кампанії Санду обговорювали підрахунок голосів."45 на 55, здається, не дуже добре", - акуратно припустив один. "Та це повний п***ць", - виправив його співрозмовник.Гагаузія – автономний регіон на півдні Молдови. У порівнянні з рештою країни це інший світ у політичному сенсі: місцеве населення підтримує Росію майже тотально.На початку 2014 року тут навіть провели "референдум" про "зовнішнє самовизначення" Гагаузії. Його результати хоч і вважаються молдовською владою юридично нікчемними, є показовими: 97% учасників цього заходу висловились за вступ Молдови до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном, за членство Молдови в Європейському союзі висловилися менше ніж 2,5% тих, хто проголосував."Наша незалежність, історія, наша віра та традиції – все це перебуває під загрозою. Майбутнє наших дітей залежить від нашого вибору сьогодні. Давайте разом захистимо нашу батьківщину та проголосуємо проти європейської псевдодемократії", - заявила вона у зверненні, опублікованому в телеграм-каналі уряду Гагаузії.в Гагаузії там настроены только на союз с рашей, а сегодня как раз тот момент, где могут они сделать переворот в стране или требовать отсоединения от Молдовы.