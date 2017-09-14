Закордон допоміг Санду. Що сталося на виборах у Молдові
"Не дуже добре" А починалося все набагато оптимістичніше. За кілька годин до закриття виборчих дільниць у холі IT-хабу Digital Park, розташованого недалеко від центру Кишинева, панував вкрай добрий настрій. Дані ЦВК показували, що явка на виборах була досить високою, активно брала участь у виборах діаспора – і це, як виглядало, давало команді Санду підстави для гарного настрою. Настрій у прихильників Санду був піднятий, багато хто тримав у руках прапорці Євросоюзу, а слова голови ЦВК Молдови Анжели Караман про те, що вибори та референдум відбулися, тут зустріли оплесками. Але вже невдовзі, коли на великих екранах почали з'являтися перші дані про результати підрахунку голосів, відданих на президентських виборах, а головне – на референдумі, в залі різко стало значно тихіше, а обличчя присутніх помітно похмурніли. Поступово із зали почали йти члени молдовського уряду, ближче до півночі почали розходитися й активісти з журналістами. Приблизно в цей час на вулиці біля входу до штабу два прихильники чинного президента у худі з символікою кампанії Санду обговорювали підрахунок голосів. "45 на 55, здається, не дуже добре", - акуратно припустив один. "Та це повний п***ць", - виправив його співрозмовник.
Настрої в Гагаузії Гагаузія – автономний регіон на півдні Молдови. У порівнянні з рештою країни це інший світ у політичному сенсі: місцеве населення підтримує Росію майже тотально. На початку 2014 року тут навіть провели "референдум" про "зовнішнє самовизначення" Гагаузії. Його результати хоч і вважаються молдовською владою юридично нікчемними, є показовими: 97% учасників цього заходу висловились за вступ Молдови до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном, за членство Молдови в Європейському союзі висловилися менше ніж 2,5% тих, хто проголосував. "Наша незалежність, історія, наша віра та традиції – все це перебуває під загрозою. Майбутнє наших дітей залежить від нашого вибору сьогодні. Давайте разом захистимо нашу батьківщину та проголосуємо проти європейської псевдодемократії", - заявила вона у зверненні, опублікованому в телеграм-каналі уряду Гагаузії.
Возможно там назревает полит. криза и как бы она не превратилась потом в войну, после второго тура. в Гагаузії там настроены только на союз с рашей, а сегодня как раз тот момент, где могут они сделать переворот в стране или требовать отсоединения от Молдовы.
Mimohod написав:Вам же казали. Не буде фортеці. Буде Варшава за три дня. Або поляки швидко перевзуються і розблокують газопровід Ямал та подарують його кацапам.
Ну не уявляю я навіть приблизно реальних розкладів сил, потенціалів та потужностей сторін. Того, що відбувається реально. Тільки інфа оця з Матриці. Яка видає ну просто абсолютно протиречиві бачення вищих посадовців. З самими серйозними обличчями.
Нещодавно міністр ЗакордСправ хфранцуз оди проспівав... щоб отримати на хфрацію гроші по зброї.
Так і цей Каволі тепер може згущає фарби, щоб на себе потягнути увагу до підготовки сил оборони.
Після підриву Північного потоку у роїсі тільки одна ціль: відновити прокачку газу в європу в обсягах які були до війни і гарантувати цю прокачку. Подивіться на все це з цієї точки зору і все стане на місце. Час біжить. Газ і нафта потроху здають позиції. Може скоро Маск і сферу Дайсона почне будувати (ха-ха), тому треба продавати газ тут і зараз, і швидко, поки є попит.
Mimohod написав:Після підриву Північного потоку у роїсі тільки одна ціль: відновити прокачку газу в європу в обсягах які були до війни і гарантувати цю прокачку. Подивіться на все це з цієї точки зору і все стане на місце. Час біжить.
Так є ще мета Штатів, Британії. Та навіть саудитів, китаїв та індій. Їм-то нащо рашогаз в ЄС і для ЄС?
detroytred написав:- пу лежить десь на уралі непритомний з 26 жовтня минулого року; - двійник. Це відомо всім елітам і за кордоном. Тому особисто на ДР мало хто вітав; - за розмови про двійника на раші нікого не щімлять;
Якраз те що за розмови про двійника нікого не щімлять говорять за те що путін живий. Інакше б щемили.
Hotab написав:detroytred Вам не здається , що ви (не особисто ви, але оці дискусії) це намагання вирішити задачу з 8 невідомими в одному рівнянні? Причому поки ви пробуєте звести невідомі хоча б під один дріб, і спробувати скоротити щось, як раптом щось з невідомого стає відомим, але зʼявляються нові невідомі. І це все якась «мишина возня».
Ні, не здається))) Я з цим згоден на 100%. Як каже один фахівець, рішення рівняння вже з трьома нема. З двома і то складно. А тут купа.
Стосовно тролити будь-кого -- в кожного свої цікавості 😀 Мені нецікаво.
А от сам процес розгляду отого рівняння цікавий. Якщо рішити неможливо, то можна ж спостерігати, розглядати, обговорювати. Тобто оте, що в цілях форуму --- обговорення. Питань, а не форумчан. Ну і не місію, як б..., нести))
веселий вікенд, "псевдо-рекрутери в балаклавах бо бояться вірусів", "крим. відповідальність за фейки та повідомлення в чатах", серія однотипних виступів депутатів та окремих всл на тему "при потребі ми будемо воювати 18-річними, жінками, пенсіонерами, але тільки не силовиками та вищосортними" - це вже агонія чи вихід на вищий рівень демократії. В цей час головне не перепутати де "1984" а де "спасітєлі Європи з її цінностями". добре що є гриби в лісі і можна було відволіктись від цієї маячні
Mimohod написав:Після підриву Північного потоку у роїсі тільки одна ціль: відновити прокачку газу в європу в обсягах які були до війни і гарантувати цю прокачку. Подивіться на все це з цієї точки зору і все стане на місце. Час біжить.
Так є ще мета Штатів, Британії. Та навіть саудитів, китаїв та індій. Їм-то нащо рашогаз в ЄС і для ЄС?
Я так думаю що головні гравці (Штати, Брити) вже порахували бабки і зібрались фіксувати прибуток. Німці будуть раді відновити поставки дешевого газу. Нафта вже радісно біжить по нафтогону незламної дружби. Тепер маятник України піде в іншу сторону, від европи до роїсі. Молдова вже не хоче в ЕС. Грузія вже не попаде в ЕС. Маятник пішов назад до СНГ.
Hotab написав:detroytred Вам не здається , що ви (не особисто ви, але оці дискусії) це намагання вирішити задачу з 8 невідомими в одному рівнянні? Причому поки ви пробуєте звести невідомі хоча б під один дріб, і спробувати скоротити щось, як раптом щось з невідомого стає відомим, але зʼявляються нові невідомі. І це все якась «мишина возня».
Ні, не здається))) Я з цим згоден на 100%. Як каже один фахівець, рішення рівняння вже з трьома нема. З двома і то складно. А тут купа.
Стосовно тролити будь-кого -- в кожного свої цікавості 😀 Мені нецікаво.
А от сам процес розгляду отого рівняння цікавий. Якщо рішити неможливо, то можна ж спостерігати, розглядати, обговорювати. Тобто оте, що в цілях форуму --- обговорення. Питань, а не форумчан. Ну і не місію, як б..., нести))
в систему рівнянь вводяться додаткові, напр.: 0 < X < 140 млн. населення 0 < Y < 25 млн. населення W = #допомога до літа і т.д. і т.п.
Тоді тема зводиться до лінійного програмування і знаходження параметрів у вузлових точках, далі беруться мін. мах. для отримання оптимального значення.