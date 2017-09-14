Закордон допоміг Санду. Що сталося на виборах у Молдові
"Не дуже добре" А починалося все набагато оптимістичніше. За кілька годин до закриття виборчих дільниць у холі IT-хабу Digital Park, розташованого недалеко від центру Кишинева, панував вкрай добрий настрій. Дані ЦВК показували, що явка на виборах була досить високою, активно брала участь у виборах діаспора – і це, як виглядало, давало команді Санду підстави для гарного настрою. Настрій у прихильників Санду був піднятий, багато хто тримав у руках прапорці Євросоюзу, а слова голови ЦВК Молдови Анжели Караман про те, що вибори та референдум відбулися, тут зустріли оплесками. Але вже невдовзі, коли на великих екранах почали з'являтися перші дані про результати підрахунку голосів, відданих на президентських виборах, а головне – на референдумі, в залі різко стало значно тихіше, а обличчя присутніх помітно похмурніли. Поступово із зали почали йти члени молдовського уряду, ближче до півночі почали розходитися й активісти з журналістами. Приблизно в цей час на вулиці біля входу до штабу два прихильники чинного президента у худі з символікою кампанії Санду обговорювали підрахунок голосів. "45 на 55, здається, не дуже добре", - акуратно припустив один. "Та це повний п***ць", - виправив його співрозмовник.
Настрої в Гагаузії Гагаузія – автономний регіон на півдні Молдови. У порівнянні з рештою країни це інший світ у політичному сенсі: місцеве населення підтримує Росію майже тотально. На початку 2014 року тут навіть провели "референдум" про "зовнішнє самовизначення" Гагаузії. Його результати хоч і вважаються молдовською владою юридично нікчемними, є показовими: 97% учасників цього заходу висловились за вступ Молдови до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном, за членство Молдови в Європейському союзі висловилися менше ніж 2,5% тих, хто проголосував. "Наша незалежність, історія, наша віра та традиції – все це перебуває під загрозою. Майбутнє наших дітей залежить від нашого вибору сьогодні. Давайте разом захистимо нашу батьківщину та проголосуємо проти європейської псевдодемократії", - заявила вона у зверненні, опублікованому в телеграм-каналі уряду Гагаузії.
Возможно там назревает полит. криза и как бы она не превратилась потом в войну, после второго тура. в Гагаузії там настроены только на союз с рашей, а сегодня как раз тот момент, где могут они сделать переворот в стране или требовать отсоединения от Молдовы.
Mimohod написав:Вам же казали. Не буде фортеці. Буде Варшава за три дня. Або поляки швидко перевзуються і розблокують газопровід Ямал та подарують його кацапам.
Ну не уявляю я навіть приблизно реальних розкладів сил, потенціалів та потужностей сторін. Того, що відбувається реально. Тільки інфа оця з Матриці. Яка видає ну просто абсолютно протиречиві бачення вищих посадовців. З самими серйозними обличчями.
Нещодавно міністр ЗакордСправ хфранцуз оди проспівав... щоб отримати на хфрацію гроші по зброї.
Так і цей Каволі тепер може згущає фарби, щоб на себе потягнути увагу до підготовки сил оборони.
Після підриву Північного потоку у роїсі тільки одна ціль: відновити прокачку газу в європу в обсягах які були до війни і гарантувати цю прокачку. Подивіться на все це з цієї точки зору і все стане на місце. Час біжить. Газ і нафта потроху здають позиції. Може скоро Маск і сферу Дайсона почне будувати (ха-ха), тому треба продавати газ тут і зараз, і швидко, поки є попит.
Mimohod написав:Після підриву Північного потоку у роїсі тільки одна ціль: відновити прокачку газу в європу в обсягах які були до війни і гарантувати цю прокачку. Подивіться на все це з цієї точки зору і все стане на місце. Час біжить.
Так є ще мета Штатів, Британії. Та навіть саудитів, китаїв та індій. Їм-то нащо рашогаз в ЄС і для ЄС?
detroytred написав:- пу лежить десь на уралі непритомний з 26 жовтня минулого року; - двійник. Це відомо всім елітам і за кордоном. Тому особисто на ДР мало хто вітав; - за розмови про двійника на раші нікого не щімлять;
Якраз те що за розмови про двійника нікого не щімлять говорять за те що путін живий. Інакше б щемили.
Hotab написав:detroytred Вам не здається , що ви (не особисто ви, але оці дискусії) це намагання вирішити задачу з 8 невідомими в одному рівнянні? Причому поки ви пробуєте звести невідомі хоча б під один дріб, і спробувати скоротити щось, як раптом щось з невідомого стає відомим, але зʼявляються нові невідомі. І це все якась «мишина возня».
Ні, не здається))) Я з цим згоден на 100%. Як каже один фахівець, рішення рівняння вже з трьома нема. З двома і то складно. А тут купа.
Стосовно тролити будь-кого -- в кожного свої цікавості 😀 Мені нецікаво.
А от сам процес розгляду отого рівняння цікавий. Якщо рішити неможливо, то можна ж спостерігати, розглядати, обговорювати. Тобто оте, що в цілях форуму --- обговорення. Питань, а не форумчан. Ну і не місію, як б..., нести))
веселий вікенд, "псевдо-рекрутери в балаклавах бо бояться вірусів", "крим. відповідальність за фейки та повідомлення в чатах", серія однотипних виступів депутатів та окремих всл на тему "при потребі ми будемо воювати 18-річними, жінками, пенсіонерами, але тільки не силовиками та вищосортними" - це вже агонія чи вихід на вищий рівень демократії. В цей час головне не перепутати де "1984" а де "спасітєлі Європи з її цінностями". добре що є гриби в лісі і можна було відволіктись від цієї маячні
Mimohod написав:Після підриву Північного потоку у роїсі тільки одна ціль: відновити прокачку газу в європу в обсягах які були до війни і гарантувати цю прокачку. Подивіться на все це з цієї точки зору і все стане на місце. Час біжить.
Так є ще мета Штатів, Британії. Та навіть саудитів, китаїв та індій. Їм-то нащо рашогаз в ЄС і для ЄС?
Я так думаю що головні гравці (Штати, Брити) вже порахували бабки і зібрались фіксувати прибуток. Німці будуть раді відновити поставки дешевого газу. Нафта вже радісно біжить по нафтогону незламної дружби. Тепер маятник України піде в іншу сторону, від европи до роїсі. Молдова вже не хоче в ЕС. Грузія вже не попаде в ЕС. Маятник пішов назад до СНГ.
Hotab написав:detroytred Вам не здається , що ви (не особисто ви, але оці дискусії) це намагання вирішити задачу з 8 невідомими в одному рівнянні? Причому поки ви пробуєте звести невідомі хоча б під один дріб, і спробувати скоротити щось, як раптом щось з невідомого стає відомим, але зʼявляються нові невідомі. І це все якась «мишина возня».
Ні, не здається))) Я з цим згоден на 100%. Як каже один фахівець, рішення рівняння вже з трьома нема. З двома і то складно. А тут купа.
Стосовно тролити будь-кого -- в кожного свої цікавості 😀 Мені нецікаво.
А от сам процес розгляду отого рівняння цікавий. Якщо рішити неможливо, то можна ж спостерігати, розглядати, обговорювати. Тобто оте, що в цілях форуму --- обговорення. Питань, а не форумчан. Ну і не місію, як б..., нести))
в систему рівнянь вводяться додаткові, напр.: 0 < X < 140 млн. населення 0 < Y < 25 млн. населення W = #допомога до літа і т.д. і т.п.
Тоді тема зводиться до лінійного програмування і знаходження параметрів у вузлових точках, далі беруться мін. мах. для отримання оптимального значення.
1) Вигідна, насамперед, США. Штати вже витратили на допомогу Україні майже $200 млрд. – Україна вистояла. – послабила росію. – ОПК США отримав рекордні замовлення. - НАТО отримало друге життя. – Економічні позиції Китаю ослаблені. Головних цілей для США досягнуто. Програш та падіння Росії в ці цілі не входять. Але Штати бачать ризик зближення Росії та Китаю і продовження війни лише прискорить цей трек. Головне, Штати не бачать перспективи "спалювати" далі гроші на війну. І зупинити "спалювання" можна лише заморожуванням.
2) Вигідна Європі. ЄС уже витратили на допомогу майже 150 млрд. євро https://bit.ly/3A9w4fX І планують витратити ще 35 млрд. https://bit.ly/3NwcEVw Європейським політикам все важче пояснювати своїм виборцям, куди витрачають їхні гроші. Негативним тлом тут Європою російські агенти розганяють новини про корупційні факти в Україні. ЄС хоче мати безпеку в регіоні, але не хоче продовжувати витрачати такі великі гроші на це. Ну і хоче повернутися до торгівлі з росією – великим ринком європейських товарів.
3) Вигідна Китаю. вторгнення в Україну та затяжний конфлікт - обнулили плани Китаю на успішний розвиток проекту "Один пояс Один шлях", який втратив першість серед основних торгових партнерів США. Китайська економіка перебуває на порозі глибоких проблем, і при цьому Китай так і не закінчив переозброєння своєї армії (планував це зробити до 2027 року). https://econ.st/3NyOSIH 3) росія так само зацікавлена в "заморожуванні" та у звільненні територій Курської області. російська економіка так само відчуває глибокі проблеми і їй потрібна "перепочинок". Витрати на війну їй уже обійшлися більш ніж $200 млрд, не враховуючи наслідків санкцій. Поява військових з "Північної Кореї" лише підтверджує кризу, яка розгортається і в економіці, і в армії. Головне питання - у якому форматі та на яких умовах відбудеться "заморозка"
4) Україна. Не писатиму, що ми зацікавлені в "заморожуванні". Ми зацікавлені у перемозі та завершенні війни. Але війна завжди ресурси. Ми не можемо самі фінансувати свій бюджет, і нам у цьому допомагають партнери. $36 млрд - це дірка бюджету, яку закривають партнери https://bit.ly/3NugBu6
Яка і коли буде заморозка? Тут кожен хоче мати умови заморозки на своїх умовах:
1. Росія Хоче максимально контрорлювати території України, деміліторизувати Україну вглиб. - Отримати гарантії того, що Крим та окуповані території не будуть предметом подальших суперечок. - Повернення територій Курської області. - Збереження сухопутного коридору в Крим (на південь України) - хоче розморожування заморожених активів. - І, звісно, хоче не вступ України до НАТО
2. США та Європа - хочуть "Заморозку" по лінії зіткнення. - А також гарантії того, що конфлікт не повториться і що Європа буде в безпеці. - Зменшити витрати, знявши з себе "головний біль". Вони не бачать перспективи військової перемоги. І вважають, що щодня продовження війни - лише "спалює" ресурси та створює у них внутрішні проблеми.
3. Китай. - Він у принципі хоче зупинку війни, зняття санкцій, відкриття кордонів Росії та Європи. - Але він не хоче сильної росії. йому необхідна слабка росія - постачальник сировинних ресурсів, необхідні Китаю. - Китаю будуть потрібні потужності ВПК росії для підготовки до великої війни.
4. Україна - Хоча Україна офіційно не артикулює свій план "заморозки", Курська операція має пряме відношення до неї. - Курська область (частина, контрольована нами) буде обміняна, найімовірніше, на окуповані території запорізької та Херсонської областей. - Таким чином, "український варіант заморозки" це максимальне звільнення Херсонської та Запорізької областей, - Отримання контролю над ЗАЕС - Отримання гарантій безпеки та не повторення вторгнення
І не варто думати, що сьогодні ще не йдуть переговори. Ідуть. І вже обговорюється конструкція майбутнього "замороженого світу"
Коли може бути результатом? - Вибори в США – головний визначальний фактор. - Другий – успіхи чи неуспіхи росі та України на фронті (як в Україні так і на росії) З моменту проведення виборів та до інавгурації заморозки чекати не варто. Тобто. Лютий – період активізації процесу. та займе він не менше 3 міс. Квітень – травень 2025 року – потенційний період офіційного припинення вогню. Повторюся - це лише сценарій. Який може сильно змінитись під впливом "чорних лебедів"
Що буде з Україною?
Відповідь залежить від низки важливих чинників:
1. Гарантії безпеки для України. - Мова не лише про "меморандуми". мова про реальний захист України та Європи від нової війни. - Тут може бути як вступ України до НАТО (у чому дуже сумніваюся, думаю, від цієї ідеї відмовляться в обмін на поступки від Росії) так і формування локального оборонного союзу (Україна, Польща. Латвія, Естонія, Литва та Великобританія) + статус союзника США (за аналогією з Південною Кореєю та Ізраїлем) Додатковою гарантією безпеки буде: - Закриття неба (як власними ППО так і європейсикмі) - забезпечення замовленнями українського ОПК на наступні 5-10 років - Будівництво мережі оборонних споруд - Розміщення в Україні військового контингенту США (за аналогією з Південною Кореєю)
2. Економіка. Українську економіку зруйновано. Першого року вторгнення ми втратили 30% економіки. На відновлення економіки впливатимуть: - Обсяг та якість капіталу, який ми зможемо залучити (і який нам дадуть партнери) - технології (це комерціалізація українських технологій та передача в Україну сучасних технологій західних країн, зокрема виробництво мікроелектроніки, як варіант) – Люди. Повернення українців (стимулювання, а не тиск) та виважена міграційна політика. Якщо Захід буде готовий інвестувати в Україну хоча б 50% того, що витрачав на війну, то Україна може отримувати до $100 млрд на рік. І мова не про кредити, а про інвестиції. - в інфраструктуру - Сектор ОПК - IT - Мікроелектроніку - Виробництво та зберігання енергії - Агро та переробка - Машинобудування та роботобудування
3. Управління державою І тут розпочинається головний чинник. - Без проведення виборів – грошей не буде – Без зміни системи управління країною (відмова від совка, обнулення 70% функцій держави, які потрібні лише чиновникам) – грошей не буде. Нагадаю, що Україна посідає 150 місце в індексі економічної свободи. https://bit.ly/4hfIyTW – Без довгострокової стратегії (зрозумілої інвесторам) – грошей не буде. Нагадаю, що стратегія - доля суб'єктів. - Без перезавантаження судово та правоохоронної систем – грошей не буде – Без зміни фіскальної системи (де Україна аутсайдер у Європі) – грошей не буде.