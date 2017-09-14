Hotab написав:Хтось не помітив Другий – успіхи чи неуспіхи росі та України на фронті (як в Україні так і на росії) Цікаво , зриваючи мобілізацію , включно з закликами тут, це про «успіхи, чи про «неуспіхи» на переговорах?
дехто закликає небачити корупцію, "неначасі", "то не система", бо перемоги нема не від вкрадених мільярдів а від того що останнього рахіта з лопатою ще не зловили Зривати ми можемо тільки потуги перетворити країну у 1984
барабашов написав:Хотаб а ото пакование с ломанием тела на асфальте в Николаеве утром в субботу или стрельба с калаша по бабам в Запоре вчера то срыв мобилизации или углубление улучшения её показателей?
лише минулого тижня... розтрощили таз лікарю, що їхав на велосипеді... Військова прокуратура розслідує наїзд працівниками ТЦК на велосипедиста на Тернопільщині Постраждалий перебуває у важкому стані в лікарні швидкої допомоги Тернополя https://zaxid.net/pratsivniki_ttsk_na_t ... i_n1596064
барабашов написав:Хотаб а ото пакование с ломанием тела на асфальте в Николаеве утром в субботу или стрельба с калаша по бабам в Запоре вчера то срыв мобилизации или углубление улучшения её показателей?
Это в рамках борьбы с организованной преступностью, препятствующей армии выполнять свои задачи. Ну и в воспитательных целях.