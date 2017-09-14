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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10544105451054610547

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 13:34

Ірина_

резюмуючи кількома словами: "іпсо про демонтаж системи"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 13:38

  flyman написав:Ірина_
резюмуючи кількома словами: "іпсо про демонтаж системи"

гарний план, але "давайте просто воювати" кращий
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 13:42

  Letusrock написав:
  flyman написав:Ірина_
резюмуючи кількома словами: "іпсо про демонтаж системи"

гарний план, але "давайте просто воювати" кращий


Хтось не помітив
Другий – успіхи чи неуспіхи росі та України на фронті (як в Україні так і на росії)


Цікаво , зриваючи мобілізацію , включно з закликами тут, це про «успіхи, чи про «неуспіхи» на переговорах?

Повторюся - це лише сценарій. Який може сильно змінитись під впливом "чорних лебедів"

Зриваючи мобілізацію і пришвидшуючи падіння фронту, це про білих лебедів, чи про чорних?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хотаб а ото пакование с ломанием тела на асфальте в Николаеве утром в субботу или стрельба с калаша по бабам в Запоре вчера то срыв мобилизации или углубление улучшения её показателей?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:07

  _Mykola_ написав:
  Letusrock написав:добре що є гриби в лісі і можна було відволіктись від цієї маячні

Так за збір грибів та ягід у лісі, без дозволу також на порядок підвищили штрафи. :mrgreen:

та що нам "ухилянтам" боятись, навіть наявність трупа у багажнику не сильно погіршить ситуацію при зустрічі заброньованими першосортними :lol:
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Хтось не помітив
Другий – успіхи чи неуспіхи росі та України на фронті (як в Україні так і на росії)
Цікаво , зриваючи мобілізацію , включно з закликами тут, це про «успіхи, чи про «неуспіхи» на переговорах?

дехто закликає небачити корупцію, "неначасі", "то не система", бо перемоги нема не від вкрадених мільярдів а від того що останнього рахіта з лопатою ще не зловили
Зривати ми можемо тільки потуги перетворити країну у 1984
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:17

  барабашов написав:Хотаб а ото пакование с ломанием тела на асфальте в Николаеве утром в субботу или стрельба с калаша по бабам в Запоре вчера то срыв мобилизации или углубление улучшения её показателей?



лише минулого тижня...
розтрощили таз лікарю, що їхав на велосипеді...
Військова прокуратура розслідує наїзд працівниками ТЦК на велосипедиста на Тернопільщині
Постраждалий перебуває у важкому стані в лікарні швидкої допомоги Тернополя
https://zaxid.net/pratsivniki_ttsk_na_t ... i_n1596064

збили насмерть...
Загинула жінка: смертельну ДТП біля Луцька скоїв військовий ТЦК
https://www.volynnews.com/news/all/zahy ... ovyy-ttsk/
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:41

  Ірина_ написав:Анатолій Амелін

Заморозка вигідна всім:


Через рік буде пізно для заморозки. В нас вже не буде балансу на фронті, хіба нато введе війська.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:47

  барабашов написав:Хотаб а ото пакование с ломанием тела на асфальте в Николаеве утром в субботу или стрельба с калаша по бабам в Запоре вчера то срыв мобилизации или углубление улучшения её показателей?

Это в рамках борьбы с организованной преступностью, препятствующей армии выполнять свои задачи. Ну и в воспитательных целях.
antey1969
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