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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10541105421054310544>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 13:31

Що чекає на Україну найближчий рік?

Анатолій Амелін

Заморозка вигідна всім:

1) Вигідна, насамперед, США. Штати вже витратили на допомогу Україні майже $200 млрд.
– Україна вистояла.
– послабила росію.
– ОПК США отримав рекордні замовлення.
- НАТО отримало друге життя.
– Економічні позиції Китаю ослаблені.
Головних цілей для США досягнуто.
Програш та падіння Росії в ці цілі не входять.
Але Штати бачать ризик зближення Росії та Китаю і продовження війни лише прискорить цей трек.
Головне, Штати не бачать перспективи "спалювати" далі гроші на війну.
І зупинити "спалювання" можна лише заморожуванням.

2) Вигідна Європі.
ЄС уже витратили на допомогу майже 150 млрд. євро
https://bit.ly/3A9w4fX
І планують витратити ще 35 млрд.
https://bit.ly/3NwcEVw
Європейським політикам все важче пояснювати своїм виборцям, куди витрачають їхні гроші.
Негативним тлом тут Європою російські агенти розганяють новини про корупційні факти в Україні.
ЄС хоче мати безпеку в регіоні, але не хоче продовжувати витрачати такі великі гроші на це.
Ну і хоче повернутися до торгівлі з росією – великим ринком європейських товарів.

3) Вигідна Китаю.
вторгнення в Україну та затяжний конфлікт - обнулили плани Китаю на успішний розвиток проекту "Один пояс Один шлях", який втратив першість серед основних торгових партнерів США.
Китайська економіка перебуває на порозі глибоких проблем, і при цьому Китай так і не закінчив переозброєння своєї армії (планував це зробити до 2027 року).
https://econ.st/3NyOSIH
3) росія так само зацікавлена ​​в "заморожуванні" та у звільненні територій Курської області.
російська економіка так само відчуває глибокі проблеми і їй потрібна "перепочинок".
Витрати на війну їй уже обійшлися більш ніж $200 млрд, не враховуючи наслідків санкцій.
Поява військових з "Північної Кореї" лише підтверджує кризу, яка розгортається і в економіці, і в армії.
Головне питання - у якому форматі та на яких умовах відбудеться "заморозка"

4) Україна.
Не писатиму, що ми зацікавлені в "заморожуванні".
Ми зацікавлені у перемозі та завершенні війни.
Але війна завжди ресурси.
Ми не можемо самі фінансувати свій бюджет, і нам у цьому допомагають партнери.
$36 млрд - це дірка бюджету, яку закривають партнери
https://bit.ly/3NugBu6

Яка і коли буде заморозка?
Тут кожен хоче мати умови заморозки на своїх умовах:

1. Росія
Хоче максимально контрорлювати території України, деміліторизувати Україну вглиб.
- Отримати гарантії того, що Крим та окуповані території не будуть предметом подальших суперечок.
- Повернення територій Курської області.
- Збереження сухопутного коридору в Крим (на південь України)
- хоче розморожування заморожених активів.
- І, звісно, ​​хоче не вступ України до НАТО

2. США та Європа
- хочуть "Заморозку" по лінії зіткнення.
- А також гарантії того, що конфлікт не повториться і що Європа буде в безпеці.
- Зменшити витрати, знявши з себе "головний біль". Вони не бачать перспективи військової перемоги. І вважають, що щодня продовження війни - лише "спалює" ресурси та створює у них внутрішні проблеми.

3. Китай.
- Він у принципі хоче зупинку війни, зняття санкцій, відкриття кордонів Росії та Європи.
- Але він не хоче сильної росії. йому необхідна слабка росія - постачальник сировинних ресурсів, необхідні Китаю.
- Китаю будуть потрібні потужності ВПК росії для підготовки до великої війни.

4. Україна
- Хоча Україна офіційно не артикулює свій план "заморозки", Курська операція має пряме відношення до неї.
- Курська область (частина, контрольована нами) буде обміняна, найімовірніше, на окуповані території запорізької та Херсонської областей.
- Таким чином, "український варіант заморозки" це максимальне звільнення Херсонської та Запорізької областей,
- Отримання контролю над ЗАЕС
- Отримання гарантій безпеки та не повторення вторгнення

І не варто думати, що сьогодні ще не йдуть переговори.
Ідуть.
І вже обговорюється конструкція майбутнього "замороженого світу"

Коли може бути результатом?
- Вибори в США – головний визначальний фактор.
- Другий – успіхи чи неуспіхи росі та України на фронті (як в Україні так і на росії)
З моменту проведення виборів та до інавгурації заморозки чекати не варто.
Тобто. Лютий – період активізації процесу. та займе він не менше 3 міс. Квітень – травень 2025 року – потенційний період офіційного припинення вогню.
Повторюся - це лише сценарій. Який може сильно змінитись під впливом "чорних лебедів"

Що буде з Україною?

Відповідь залежить від низки важливих чинників:

1. Гарантії безпеки для України.
- Мова не лише про "меморандуми".
мова про реальний захист України та Європи від нової війни.
- Тут може бути як вступ України до НАТО (у чому дуже сумніваюся, думаю, від цієї ідеї відмовляться в обмін на поступки від Росії) так і формування локального оборонного союзу (Україна, Польща. Латвія, Естонія, Литва та Великобританія) + статус союзника США (за аналогією з Південною Кореєю та Ізраїлем)
Додатковою гарантією безпеки буде:
- Закриття неба (як власними ППО так і європейсикмі)
- забезпечення замовленнями українського ОПК на наступні 5-10 років
- Будівництво мережі оборонних споруд
- Розміщення в Україні військового контингенту США (за аналогією з Південною Кореєю)

2. Економіка.
Українську економіку зруйновано.
Першого року вторгнення ми втратили 30% економіки.
На відновлення економіки впливатимуть:
- Обсяг та якість капіталу, який ми зможемо залучити (і який нам дадуть партнери)
- технології (це комерціалізація українських технологій та передача в Україну сучасних технологій західних країн, зокрема виробництво мікроелектроніки, як варіант)
– Люди. Повернення українців (стимулювання, а не тиск) та виважена міграційна політика.
Якщо Захід буде готовий інвестувати в Україну хоча б 50% того, що витрачав на війну, то Україна може отримувати до $100 млрд на рік.
І мова не про кредити, а про інвестиції.
- в інфраструктуру
- Сектор ОПК
- IT
- Мікроелектроніку
- Виробництво та зберігання енергії
- Агро та переробка
- Машинобудування та роботобудування

3. Управління державою
І тут розпочинається головний чинник.
- Без проведення виборів – грошей не буде
– Без зміни системи управління країною (відмова від совка, обнулення 70% функцій держави, які потрібні лише чиновникам) – грошей не буде. Нагадаю, що Україна посідає 150 місце в індексі економічної свободи.
https://bit.ly/4hfIyTW
– Без довгострокової стратегії (зрозумілої інвесторам) – грошей не буде. Нагадаю, що стратегія - доля суб'єктів.
- Без перезавантаження судово та правоохоронної систем – грошей не буде
– Без зміни фіскальної системи (де Україна аутсайдер у Європі) – грошей не буде.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 13:34

Ірина_

резюмуючи кількома словами: "іпсо про демонтаж системи"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 13:38

  flyman написав:Ірина_
резюмуючи кількома словами: "іпсо про демонтаж системи"

гарний план, але "давайте просто воювати" кращий
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 13:42

  Letusrock написав:
  flyman написав:Ірина_
резюмуючи кількома словами: "іпсо про демонтаж системи"

гарний план, але "давайте просто воювати" кращий


Хтось не помітив
Другий – успіхи чи неуспіхи росі та України на фронті (як в Україні так і на росії)


Цікаво , зриваючи мобілізацію , включно з закликами тут, це про «успіхи, чи про «неуспіхи» на переговорах?

Повторюся - це лише сценарій. Який може сильно змінитись під впливом "чорних лебедів"

Зриваючи мобілізацію і пришвидшуючи падіння фронту, це про білих лебедів, чи про чорних?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Хтось не помітив
Другий – успіхи чи неуспіхи росі та України на фронті (як в Україні так і на росії)
Цікаво , зриваючи мобілізацію , включно з закликами тут, це про «успіхи, чи про «неуспіхи» на переговорах?

дехто закликає небачити корупцію, "неначасі", "то не система", бо перемоги нема не від вкрадених мільярдів а від того що останнього рахіта з лопатою ще не зловили
Зривати ми можемо тільки потуги перетворити країну у 1984
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:17

Військова прокуратура розслідує наїзд працівниками ТЦК на велосипедиста на Тернопільщині
Постраждалий перебуває у важкому стані в лікарні швидкої допомоги Тернополя
https://zaxid.net/pratsivniki_ttsk_na_t ... i_n1596064

збили насмерть...
Загинула жінка: смертельну ДТП біля Луцька скоїв військовий ТЦК
https://www.volynnews.com/news/all/zahy ... ovyy-ttsk/
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 14:41

  Ірина_ написав:Анатолій Амелін

Заморозка вигідна всім:


Через рік буде пізно для заморозки. В нас вже не буде балансу на фронті, хіба нато введе війська.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 15:40

  Banderlog написав:
  Ірина_ написав:Анатолій Амелін
Заморозка вигідна всім:

Через рік буде пізно для заморозки. В нас вже не буде балансу на фронті, хіба нато введе війська.

тилові яструби з 2022 повторюють одну й ту же мантру "жодних заморозок інакше рф не розвалиться і не ослабиться". А те що Україна ослаблюється то вони не бачать

В той же час
Командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 15:47

  Letusrock написав:тилові яструби з 2022 повторюють одну й ту же мантру "жодних заморозок інакше рф не розвалиться і не ослабиться". А те що Україна ослаблюється то вони не бачать



Знову запитую, якщо ти вважаєщь, що Україна ослаблюється, то нащо Путіну заморозка ?
Чи ти знову включишь мантру, а Путіна хтось повинен дотиснути
Чи що ти там про стихійні явища казав

  Letusrock написав:В той же час
Командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні.

А викласти повну цитату яка релігія не дозволяє ?
Я вчора викладав, зі своїм коментарем :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 15:48

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:Через рік буде пізно для заморозки. В нас вже не буде балансу на фронті, хіба нато введе війська.

тилові яструби з 2022 повторюють одну й ту же мантру "жодних заморозок інакше рф не розвалиться і не ослабиться". А те що Україна ослаблюється то вони не бачать

В той же час
Командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні.

За битого двох небитих дають.
Якщо два роки тому ЗСРФ мали 1М штиків, а зараз 1.5M, які "відчуваються як 3" (c)(тм)
flyman
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