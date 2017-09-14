1) Вигідна, насамперед, США. Штати вже витратили на допомогу Україні майже $200 млрд. – Україна вистояла. – послабила росію. – ОПК США отримав рекордні замовлення. - НАТО отримало друге життя. – Економічні позиції Китаю ослаблені. Головних цілей для США досягнуто. Програш та падіння Росії в ці цілі не входять. Але Штати бачать ризик зближення Росії та Китаю і продовження війни лише прискорить цей трек. Головне, Штати не бачать перспективи "спалювати" далі гроші на війну. І зупинити "спалювання" можна лише заморожуванням.
2) Вигідна Європі. ЄС уже витратили на допомогу майже 150 млрд. євро https://bit.ly/3A9w4fX І планують витратити ще 35 млрд. https://bit.ly/3NwcEVw Європейським політикам все важче пояснювати своїм виборцям, куди витрачають їхні гроші. Негативним тлом тут Європою російські агенти розганяють новини про корупційні факти в Україні. ЄС хоче мати безпеку в регіоні, але не хоче продовжувати витрачати такі великі гроші на це. Ну і хоче повернутися до торгівлі з росією – великим ринком європейських товарів.
3) Вигідна Китаю. вторгнення в Україну та затяжний конфлікт - обнулили плани Китаю на успішний розвиток проекту "Один пояс Один шлях", який втратив першість серед основних торгових партнерів США. Китайська економіка перебуває на порозі глибоких проблем, і при цьому Китай так і не закінчив переозброєння своєї армії (планував це зробити до 2027 року). https://econ.st/3NyOSIH 3) росія так само зацікавлена в "заморожуванні" та у звільненні територій Курської області. російська економіка так само відчуває глибокі проблеми і їй потрібна "перепочинок". Витрати на війну їй уже обійшлися більш ніж $200 млрд, не враховуючи наслідків санкцій. Поява військових з "Північної Кореї" лише підтверджує кризу, яка розгортається і в економіці, і в армії. Головне питання - у якому форматі та на яких умовах відбудеться "заморозка"
4) Україна. Не писатиму, що ми зацікавлені в "заморожуванні". Ми зацікавлені у перемозі та завершенні війни. Але війна завжди ресурси. Ми не можемо самі фінансувати свій бюджет, і нам у цьому допомагають партнери. $36 млрд - це дірка бюджету, яку закривають партнери https://bit.ly/3NugBu6
Яка і коли буде заморозка? Тут кожен хоче мати умови заморозки на своїх умовах:
1. Росія Хоче максимально контрорлювати території України, деміліторизувати Україну вглиб. - Отримати гарантії того, що Крим та окуповані території не будуть предметом подальших суперечок. - Повернення територій Курської області. - Збереження сухопутного коридору в Крим (на південь України) - хоче розморожування заморожених активів. - І, звісно, хоче не вступ України до НАТО
2. США та Європа - хочуть "Заморозку" по лінії зіткнення. - А також гарантії того, що конфлікт не повториться і що Європа буде в безпеці. - Зменшити витрати, знявши з себе "головний біль". Вони не бачать перспективи військової перемоги. І вважають, що щодня продовження війни - лише "спалює" ресурси та створює у них внутрішні проблеми.
3. Китай. - Він у принципі хоче зупинку війни, зняття санкцій, відкриття кордонів Росії та Європи. - Але він не хоче сильної росії. йому необхідна слабка росія - постачальник сировинних ресурсів, необхідні Китаю. - Китаю будуть потрібні потужності ВПК росії для підготовки до великої війни.
4. Україна - Хоча Україна офіційно не артикулює свій план "заморозки", Курська операція має пряме відношення до неї. - Курська область (частина, контрольована нами) буде обміняна, найімовірніше, на окуповані території запорізької та Херсонської областей. - Таким чином, "український варіант заморозки" це максимальне звільнення Херсонської та Запорізької областей, - Отримання контролю над ЗАЕС - Отримання гарантій безпеки та не повторення вторгнення
І не варто думати, що сьогодні ще не йдуть переговори. Ідуть. І вже обговорюється конструкція майбутнього "замороженого світу"
Коли може бути результатом? - Вибори в США – головний визначальний фактор. - Другий – успіхи чи неуспіхи росі та України на фронті (як в Україні так і на росії) З моменту проведення виборів та до інавгурації заморозки чекати не варто. Тобто. Лютий – період активізації процесу. та займе він не менше 3 міс. Квітень – травень 2025 року – потенційний період офіційного припинення вогню. Повторюся - це лише сценарій. Який може сильно змінитись під впливом "чорних лебедів"
Що буде з Україною?
Відповідь залежить від низки важливих чинників:
1. Гарантії безпеки для України. - Мова не лише про "меморандуми". мова про реальний захист України та Європи від нової війни. - Тут може бути як вступ України до НАТО (у чому дуже сумніваюся, думаю, від цієї ідеї відмовляться в обмін на поступки від Росії) так і формування локального оборонного союзу (Україна, Польща. Латвія, Естонія, Литва та Великобританія) + статус союзника США (за аналогією з Південною Кореєю та Ізраїлем) Додатковою гарантією безпеки буде: - Закриття неба (як власними ППО так і європейсикмі) - забезпечення замовленнями українського ОПК на наступні 5-10 років - Будівництво мережі оборонних споруд - Розміщення в Україні військового контингенту США (за аналогією з Південною Кореєю)
2. Економіка. Українську економіку зруйновано. Першого року вторгнення ми втратили 30% економіки. На відновлення економіки впливатимуть: - Обсяг та якість капіталу, який ми зможемо залучити (і який нам дадуть партнери) - технології (це комерціалізація українських технологій та передача в Україну сучасних технологій західних країн, зокрема виробництво мікроелектроніки, як варіант) – Люди. Повернення українців (стимулювання, а не тиск) та виважена міграційна політика. Якщо Захід буде готовий інвестувати в Україну хоча б 50% того, що витрачав на війну, то Україна може отримувати до $100 млрд на рік. І мова не про кредити, а про інвестиції. - в інфраструктуру - Сектор ОПК - IT - Мікроелектроніку - Виробництво та зберігання енергії - Агро та переробка - Машинобудування та роботобудування
3. Управління державою І тут розпочинається головний чинник. - Без проведення виборів – грошей не буде – Без зміни системи управління країною (відмова від совка, обнулення 70% функцій держави, які потрібні лише чиновникам) – грошей не буде. Нагадаю, що Україна посідає 150 місце в індексі економічної свободи. https://bit.ly/4hfIyTW – Без довгострокової стратегії (зрозумілої інвесторам) – грошей не буде. Нагадаю, що стратегія - доля суб'єктів. - Без перезавантаження судово та правоохоронної систем – грошей не буде – Без зміни фіскальної системи (де Україна аутсайдер у Європі) – грошей не буде.
Hotab написав:Хтось не помітив Другий – успіхи чи неуспіхи росі та України на фронті (як в Україні так і на росії) Цікаво , зриваючи мобілізацію , включно з закликами тут, це про «успіхи, чи про «неуспіхи» на переговорах?
дехто закликає небачити корупцію, "неначасі", "то не система", бо перемоги нема не від вкрадених мільярдів а від того що останнього рахіта з лопатою ще не зловили Зривати ми можемо тільки потуги перетворити країну у 1984