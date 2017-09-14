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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10541105421054310544

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:За битого двох небитих дають.
Якщо два роки тому ЗСРФ мали 1М штиків, а зараз 1.5M, які "відчуваються як 3" (c)(тм)

відємне ослаблення. А шо там з ракетами та шахедами які закінчуються вже 150-й тиждень поспіль
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 15:59

flyman


1М штиків, а зараз 1.5M, які "відчуваються як 3" (c)(тм)

В якому саме місці ти їх відчуваєш? 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 16:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Знову запитую, якщо ти вважаєщь, що Україна ослаблюється, то нащо Путіну заморозка ?

ми незнаємо наскільки саме (і як довго) цей "товстий" готовий худнути, заради того щоб "худий" здох. Бо навіть не спробували разом з іншими товстунами знайти якесь рішення крім "давайте просто продовжимо голодувати"
  pesikot написав:А нагадай, сам ти з якого окопу пишешь ?

якщо такий безкомпромісний борець до останнього не там, то чому там має бути людина з більш прагматичним баченням світу? Це я навіть не беру до уваги географічний фактор
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 16:22

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Хтось не помітив
Другий – успіхи чи неуспіхи росі та України на фронті (як в Україні так і на росії)
Цікаво , зриваючи мобілізацію , включно з закликами тут, це про «успіхи, чи про «неуспіхи» на переговорах?

дехто закликає небачити корупцію,

«а кто это сделал» ?
Хто ці люди?
Я якраз прихильник прилюдних вішань за корупцію.
Непогоджені погляди не у тому, що я ЗА корупцію, а ви «ні» А у тому, що я незважаючи на корупцію (про яку я ніколи не казав позитивно) закликаю державу все ж захищати. Бо те що нам несуть рузькомірні - то ще гірше.
Ви ж прихильник «до основанья а затем».
А що буде «затєм»? Ви думали? Ні, в Карпатах і за ними мабуть нічого поганого. А от в Дніпрі я не впевнений.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 16:27

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Знову запитую, якщо ти вважаєщь, що Україна ослаблюється, то нащо Путіну заморозка ?

ми незнаємо наскільки саме (і як довго) цей "товстий" готовий худнути, заради того щоб "худий" здох. Бо навіть не спробували разом з іншими товстунами знайти якесь рішення крім "давайте просто продовжимо голодувати"

Путін каже прямим текстом умови навіть не самих перемовин, а умови для початку перемовин - 4 області і Крим за РФ, війська ЗСУ виходять з цих областей, нейтральний статус, зменьшення чисельності ЗСУ та гарантія невступу України в НАТО
І Путін не говорить про якісь гарантії зі свого боку

Що повністью відкидає будь-які спроби знайти якесь рішення

Якщо навіть припустити, що Україна на це погодиться, то далі перемовини будуть ідти в руслі, у вас же армії немає, в НАТО ви не вступите, то Харьківська, Миколаївська, Одеська області теж віддаєте Росії

То ж, не в ту сторону ти дивишься
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не знаю что может быть хуже такой оголтелой коррупции, где прокуроры в 39 лет платят себе пенсию миллионы в год. И это только цветочки. Это то, что случайно вырвалось в общество.
Это хуже
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 16:48

  Letusrock написав:В той же час
Командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні.

Так Захід сам обрав такий сценарій!
Якщо б він дав в 2022 багато зброї Україні, війна б у 2022 і закінчилась.

Хоча я не згідний що армія РФ стає сильнішою. Досвідченішою - так. Але кількість танків, техніки, артилерії, снарядів, літаків сильно впала. Для відновлення цих кількостей підуть десятиліття.
Звичайно, для захоплення умовної Естонії чи Молдови - армія стала сильніша.
Але для захоплення Польщі - армія стала слабшою.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 16:51

Бетон
Не знаю что может быть хуже такой оголтелой коррупции,


Це її наявність, але + відсутність права про неї казати.
Хоча ні, право є.
Але його ціна вам не сподобається
:lol:
Ну і плюс відсутність оцих викривань.
Які тобі зараз здаються як «корупції стає ще більше», а наприклад мені «з нею хоч почали боротись». Не факт що надовго, але роблять вигляд
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 жов, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:А у тому, що я незважаючи на корупцію (про яку я ніколи не казав позитивно) закликаю державу все ж захищати. Бо те що нам несуть рузькомірні - то ще гірше

а я хіба когось відговорюю? тільки за, якщо все в межах закону. а не це що зараз, зйомки ремейку "1984" по пн.корейському сценарію.
Нема можливості забезпечити ресурс у законний спосіб? тоді корегуй задачі, а не оце все "формули, останні верби, фортеці, до останнього, кава в ялті"
Який сенс перемогти по-парагвайські щоб жити в Сомалі..чим довше війна тим краще (чи навпаки)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 16:59

Letusrock
А що, є ознаки парагвайського сценарію?
Чи просто зараз це модно для «красного слова»?
Який відсоток чоловічого населення втратив Парагвай і за скільки років? Саме бойові втрати . А який у нас?
То може трохи попустимось з маячнею?
Hotab
 
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  #<1 ... 10541105421054310544
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