відємне ослаблення. А шо там з ракетами та шахедами які закінчуються вже 150-й тиждень поспіль
|
|
|
Додано: Пон 21 жов, 2024 15:52
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 21 жов, 2024 15:59
flyman
В якому саме місці ти їх відчуваєш? 😅
Додано: Пон 21 жов, 2024 16:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ми незнаємо наскільки саме (і як довго) цей "товстий" готовий худнути, заради того щоб "худий" здох. Бо навіть не спробували разом з іншими товстунами знайти якесь рішення крім "давайте просто продовжимо голодувати"
якщо такий безкомпромісний борець до останнього не там, то чому там має бути людина з більш прагматичним баченням світу? Це я навіть не беру до уваги географічний фактор
Додано: Пон 21 жов, 2024 16:22
«а кто это сделал» ?
Хто ці люди?
Я якраз прихильник прилюдних вішань за корупцію.
Непогоджені погляди не у тому, що я ЗА корупцію, а ви «ні» А у тому, що я незважаючи на корупцію (про яку я ніколи не казав позитивно) закликаю державу все ж захищати. Бо те що нам несуть рузькомірні - то ще гірше.
Ви ж прихильник «до основанья а затем».
А що буде «затєм»? Ви думали? Ні, в Карпатах і за ними мабуть нічого поганого. А от в Дніпрі я не впевнений.
Додано: Пон 21 жов, 2024 16:27
Путін каже прямим текстом умови навіть не самих перемовин, а умови для початку перемовин - 4 області і Крим за РФ, війська ЗСУ виходять з цих областей, нейтральний статус, зменьшення чисельності ЗСУ та гарантія невступу України в НАТО
І Путін не говорить про якісь гарантії зі свого боку
Що повністью відкидає будь-які спроби знайти якесь рішення
Якщо навіть припустити, що Україна на це погодиться, то далі перемовини будуть ідти в руслі, у вас же армії немає, в НАТО ви не вступите, то Харьківська, Миколаївська, Одеська області теж віддаєте Росії
То ж, не в ту сторону ти дивишься
Додано: Пон 21 жов, 2024 16:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не знаю что может быть хуже такой оголтелой коррупции, где прокуроры в 39 лет платят себе пенсию миллионы в год. И это только цветочки. Это то, что случайно вырвалось в общество.
Это хуже
Додано: Пон 21 жов, 2024 16:48
Так Захід сам обрав такий сценарій!
Якщо б він дав в 2022 багато зброї Україні, війна б у 2022 і закінчилась.
Хоча я не згідний що армія РФ стає сильнішою. Досвідченішою - так. Але кількість танків, техніки, артилерії, снарядів, літаків сильно впала. Для відновлення цих кількостей підуть десятиліття.
Звичайно, для захоплення умовної Естонії чи Молдови - армія стала сильніша.
Але для захоплення Польщі - армія стала слабшою.
Додано: Пон 21 жов, 2024 16:51
Бетон
Це її наявність, але + відсутність права про неї казати.
Хоча ні, право є.
Але його ціна вам не сподобається
Ну і плюс відсутність оцих викривань.
Які тобі зараз здаються як «корупції стає ще більше», а наприклад мені «з нею хоч почали боротись». Не факт що надовго, але роблять вигляд
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 21 жов, 2024 16:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 жов, 2024 16:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а я хіба когось відговорюю? тільки за, якщо все в межах закону. а не це що зараз, зйомки ремейку "1984" по пн.корейському сценарію.
Нема можливості забезпечити ресурс у законний спосіб? тоді корегуй задачі, а не оце все "формули, останні верби, фортеці, до останнього, кава в ялті"
Який сенс перемогти по-парагвайські щоб жити в Сомалі..чим довше війна тим краще (чи навпаки)
Додано: Пон 21 жов, 2024 16:59
Letusrock
А що, є ознаки парагвайського сценарію?
Чи просто зараз це модно для «красного слова»?
Який відсоток чоловічого населення втратив Парагвай і за скільки років? Саме бойові втрати . А який у нас?
То може трохи попустимось з маячнею?
|