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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 21 жов, 2024 17:09
andrijk777 написав: Letusrock написав:
В той же час
Командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що незалежно від результату війни в Україні, російська армія після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні.
Так Захід сам обрав такий сценарій!
Якщо б він дав в 2022 багато зброї Україні, війна б у 2022 і закінчилась.
Хоча я не згідний що армія РФ стає сильнішою. Досвідченішою - так. Але кількість танків, техніки, артилерії, снарядів, літаків сильно впала. Для відновлення цих кількостей підуть десятиліття.
Звичайно, для захоплення умовної Естонії чи Молдови - армія стала сильніша.
Але для захоплення Польщі - армія стала слабшою.
Озвучували рік чи два тому стратегічний план НАТО оборони Польщі: швидко відійти за Віслу.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 17:10
Hotab написав:
Який відсоток чоловічого населення втратив Парагвай і за скільки років? Саме бойові втрати . А який у нас?
То може трохи попустимось з маячнею?
в старшої в 11 класі лишився один хлопець в класі, не факт що до 18 залишиться.
Це звісно за межами середньостатистичного показника, але тенденція зрозуміла.
Hotab написав:
А що, є ознаки парагвайського сценарію?
при поточній міжнародній політиці це питання часу. Вам стане сильно легше якщо сценарій реалізується в 2100 році?
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Додано: Пон 21 жов, 2024 17:10
Hotab написав:Letusrock
А що, є ознаки парагвайського сценарію?
Чи просто зараз це модно для «красного слова»?
Який відсоток чоловічого населення втратив Парагвай і за скільки років? Саме бойові втрати . А який у нас?
То може трохи попустимось з маячнею?
зараз багато розмов від різних осіб про мобілізацію жінок, мобілізацію 18-25. Чого б це, якщо в нас не парагвай?
В нас не прийнято говорити про кількість загиблих.
По моїй області план по мобілізації 6000/міс, інформація від воєнкома області. По решті областей +/- так само. Тобто щомісяця мобілізовано має бути більше 100 тис осіб. Припустимо, план виконується на 80%. Це не менше 80 тис щомісяця. За рік це майже мільйон мобілізованих. ДМБ нема. Потєрь наче теж нема (Зеленський заявив, що значно менше 80 тис загиблих). За сімейними і по стану здоров'я ну яка кількість списана? Казмірчук заявив, що близько 70% поранених повертаються в стрій.
То де поділися люди? Якщо це не парагвайський сценарій, куди кожен місяць мобілізують десятки тисяч людей людей?
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Додано: Пон 21 жов, 2024 17:12
Letusrock
Так він неможливий в 2100-му..
по цілому ряду причин
Ну і це вже як мінімум не «парагвайський» сценарій.
Давайте домовимось, що тільки дебіли далі використовують оце словосполучення. Бо розумні люди розуміють що він неможливий.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 17:15
whois2010 написав: Hotab написав:Letusrock
А що, є ознаки парагвайського сценарію?
Чи просто зараз це модно для «красного слова»?
Який відсоток чоловічого населення втратив Парагвай і за скільки років? Саме бойові втрати . А який у нас?
То може трохи попустимось з маячнею?
зараз багато розмов від різних осіб про мобілізацію жінок, мобілізацію 18-25. Чого б це, якщо в нас не парагвай?
В нас не прийнято говорити про кількість загиблих.
По моїй області план по мобілізації 6000/міс, інформація від воєнкома області. По решті областей +/- так само. Тобто щомісяця мобілізовано має бути більше 100 тис осіб. Припустимо, план виконується на 80%. Це не менше 80 тис щомісяця. За рік це майже мільйон мобілізованих. ДМБ нема. Потєрь наче теж нема (Зеленський заявив, що значно менше 80 тис загиблих). За сімейними і по стану здоров'я ну яка кількість списана? Казмірчук заявив, що близько 70% поранених повертаються в стрій.
То де поділися люди? Якщо це не парагвайський сценарій, куди кожен місяць мобілізують десятки тисяч людей людей?
на 80%? там хорошо если на 20 выполняется. плюс сзч, 3 детей родилось, 60 стукнуло и куча других поводов списаться. кто-то погиб, плен, инвалидность, что угодно
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Додано: Пон 21 жов, 2024 17:21
whois2010
зараз багато розмов від різних осіб про мобілізацію жінок, мобілізацію 18-25. Чого б це,
Ну наприклад тому, що чоловіки ховаються. А в кацапів з 1 млн до 1.5 виросла кількість готових чоловіків.
Але ж хіба небажання наших чоловіків захищати себе , жінок і країну , а також вимушене бажання держави залучити жінок - це про Парагвай??
Вам теж варто нагадати ознаки «Парагваю», чи самі зможете?
Мені здавалось ви розсудливіші.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 17:22
smdtranz написав: whois2010 написав: Hotab написав:Letusrock
А що, є ознаки парагвайського сценарію?
Чи просто зараз це модно для «красного слова»?
Який відсоток чоловічого населення втратив Парагвай і за скільки років? Саме бойові втрати . А який у нас?
То може трохи попустимось з маячнею?
зараз багато розмов від різних осіб про мобілізацію жінок, мобілізацію 18-25. Чого б це, якщо в нас не парагвай?
В нас не прийнято говорити про кількість загиблих.
По моїй області план по мобілізації 6000/міс, інформація від воєнкома області. По решті областей +/- так само. Тобто щомісяця мобілізовано має бути більше 100 тис осіб. Припустимо, план виконується на 80%. Це не менше 80 тис щомісяця. За рік це майже мільйон мобілізованих. ДМБ нема. Потєрь наче теж нема (Зеленський заявив, що значно менше 80 тис загиблих). За сімейними і по стану здоров'я ну яка кількість списана? Казмірчук заявив, що близько 70% поранених повертаються в стрій.
То де поділися люди? Якщо це не парагвайський сценарій, куди кожен місяць мобілізують десятки тисяч людей людей?
на 80%? там хорошо если на 20 выполняется. плюс сзч, 3 детей родилось, 60 стукнуло и куча других поводов списаться. кто-то погиб, плен, инвалидность, что угодно
Ну тобто парагвай? За 20 відсотків плану ви*бали б усіх. По сзч теж цікаво: одні кричать, не може бути 100 тис в сзч, а ви пишете як про одну з вагомих причин нестачі в зсу. 3 дітей це сімейні обставини, я писав про це
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Додано: Пон 21 жов, 2024 17:23
Mimohod написав: detroytred написав: Mimohod написав:
Після підриву Північного потоку у роїсі тільки одна ціль: відновити прокачку газу в європу в обсягах які були до війни і гарантувати цю прокачку. Подивіться на все це з цієї точки зору і все стане на місце. Час біжить.
Так є ще мета Штатів, Британії.
Та навіть саудитів, китаїв та індій.
Їм-то нащо рашогаз в ЄС і для ЄС?
Я так думаю що головні гравці (Штати, Брити) вже порахували бабки і зібрались фіксувати прибуток. Німці будуть раді відновити поставки дешевого газу.
Нафта вже радісно біжить по нафтогону незламної дружби.
Тепер маятник України піде в іншу сторону, від европи до роїсі. Молдова вже не хоче в ЕС. Грузія вже не попаде в ЕС. Маятник пішов назад до СНГ.
Для зриву перемовин (або підтримки продовження) достатньо однієї таблетки (тобто одного суб'єкта)).
Британія? От не чути щось про перемовини тощо від Британії. Навпаки, чути інше.
Індія, Китай? Чи досягли свого?
Китай казав щось про "поки цей час не настав".
Чи на всі пропозиції Індії наші дали згоду?
Ну і звісно, що німці раді, а от їх партнери-конкуренти? Навряд чекають відродження БАСФів та ін., які постраждали від здорожчання енергоресурсів для Німеччини.
А хФранція? Спить і бачить посунути німців. В них-то АЄСи гудуть.
Нема розкладу...
І всі війни легко починаються, але важкувато припиняються.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 17:27
Hotab написав:Бетон
Не знаю что может быть хуже такой оголтелой коррупции,
Це її наявність, але + відсутність права про неї казати.
Хоча ні, право є.
Але його ціна вам не сподобається
Ну і плюс відсутність оцих викривань.
Які тобі зараз здаються як «корупції стає ще більше», а наприклад мені «з нею хоч почали боротись». Не факт що надовго, але роблять вигляд
Від балаканини мені ні холодно ні жарко. Але я не ризикну про це казати не ховаючись за ніком. Той хто про це каже - вже в Америці в вигнанні
Те що там одиниці по телєку показали, когось посадили? Ні.
Корупція тільки збільшилась.
І да це суто завдяки американцям щось видимість боротьби, бо партнери вимагають.
Востаннє редагувалось Бетон
в Пон 21 жов, 2024 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 17:35
Бетон
Те що там одиниці по телєку показали, когось посадили? Ні.
Ви як ніхто інший маєте знати, що люди з мільйонами вкрадених доларів вміють затягнути справу на роки. І тут знов дилема: або застосувати «революційну доцільність» , і покласти на закони та посадити (але ж ви проти її проявів в питаннях наприклад мобілізації), або таки довго і методично доводити провину.
«что ты выберешь сейчас»?
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