вы на обшеукраинском форуме
а электоральные предпочтнения вашего днепропетрвска 90х - Витренко\Лазаренко
Кравчук на этом фоне просто нобелевский лауреат
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Додано: Пон 21 жов, 2024 17:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 21 жов, 2024 17:37
Коли треба, керуються політичною доцільністю і садять аж гай шумить. Тим більше всі суди - вершина корупції
Додано: Пон 21 жов, 2024 17:38
Днепропетровск не мой. Я срыгнул с него при первой возможности и не голосовал там ни за кого
Додано: Пон 21 жов, 2024 17:39
Як хто????
Да Кравчук і Ко й заважали!
Ні на йоту не маю сумнівів, що якби можновладці в отих 90-х пропагували (тобто голосили, співали і розповідали самі, через артистів та ін. ЛОМів того часу, в ЗМІ) про нам треба в НАТО...що це клас, що це принесе нам "да хоч золоті гори та безпеку", то українці були б за НАТО руками й ногами.
З отих постсавєцьких людей можна було ліпити, що завгодно...
Хоч Рим, хоч Рейх, хоч 2 хФранцію...
Але можновладці зліпили оте саме.
Ну і ще питання чи бажали нас бачити в отому НАТО?
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Наші можновладці тоді тільки отримали волю і повну владу (зникла зверху влада мацкви), і щоб вони одразу схотіли під НАТО, Європу?
Вони й досі (якщо відверто казати) цього не хочуть...
На гад їм вимоги Єврокомісії та структур управління НАТО???
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 жов, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 жов, 2024 17:43
whois2010
истории по 3000 повесток из которых реально пришли 6 человек уже давно были и не раз. план планом а выполняется он слабо.
мобилизировать пока есть кого. там доберутся до купленных инвалидов, студентов, броневиков и тд, которых развелось тоннами.
история с прокурорами и инвалидностью не зря ж на слуху. начнут пересматривать
неясно почему няньчатся со студентами и аспирантами вообще, те кто реально учится после школы и под 25+ не попадают, а хитрожопых наукивцев от слова Кива можно б и прошерстить
Додано: Пон 21 жов, 2024 17:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не домовимось.
Чим словосполучення "парагвайський сценарій" гірше за "ірпінський курятник", "відклєєна сітківка" чи "120-кг туша" і т.д. (список можна довго продовжувати)?
Давайте теж домовимость що
?
Додано: Пон 21 жов, 2024 17:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ну вы и наивные самоеды
В 92-93, Клинтон отписал другу Борису Беларусь с Украиной взамен на Прибалтику
Результатом стал синхрон досрочных президентских выборов 1994, где шли к успеху пророссийские кандидаты, более пророссийские чем бывшие номенклатурщики Кравчук с Шущхевичем
И протоколы будапештстского меморандума писались в американском посольстве москвы. никаких гарантий выкрутить с БМ больше не было шансов, американцам это не нужно было.
Когда в 1999 в москве начал усиливаться чекизм и реваншизм, то США запустилли балансирующие процессы, но как всегда с опозданием, и не с теми людьми
Черновол в 91 мог запустить только центробежные процессы, как Эльчибей в Азербайджане и Гамсахурдиа в Грузии.
Додано: Пон 21 жов, 2024 17:51
Так і я про це.
Де тут роль та бажання чи рівень свідомості пересічних? Ні де.
Хоча некрасива картинко саме з таких даних (якщо дійсно так було) витікає --- Штати самі ж відписали, а тепер щось проти виступають))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 жов, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 жов, 2024 17:52
«А ты не путай личную шерсть с государственной».
Особисті конфлікти вони тому і особисті, що наприклад якийсь дятел бойового пілота, який багато років ризикував життям у війні з РФ , називає «ваєнний мірного врємєні». То чому б йому не пояснити хто він?
А от базові принципи, про державу , про геополітику, які не залежать від особистісних стосунків. «это другое».
Наче ж прості речі, але чомусь треба пояснювати.
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