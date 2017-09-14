RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1054410545105461054710548>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 75
до кінця 2024 року
19%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
11
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
33
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 17:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Я уже видел экспертов. Дурогоны редкие


вы на обшеукраинском форуме
а электоральные предпочтнения вашего днепропетрвска 90х - Витренко\Лазаренко
Кравчук на этом фоне просто нобелевский лауреат
fox767676
 
Повідомлень: 2201
З нами з: 13.06.20
Подякував: 318 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 17:37

  Hotab написав:Бетон

Те що там одиниці по телєку показали, когось посадили? Ні.


Ви як ніхто інший маєте знати, що люди з мільйонами вкрадених доларів вміють затягнути справу на роки. І тут знов дилема: або застосувати «революційну доцільність» , і покласти на закони та посадити (але ж ви проти її проявів в питаннях наприклад мобілізації), або таки довго і методично доводити провину.
«что ты выберешь сейчас»? :D

Коли треба, керуються політичною доцільністю і садять аж гай шумить. Тим більше всі суди - вершина корупції
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3688
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 17:38

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Я уже видел экспертов. Дурогоны редкие


вы на обшеукраинском форуме
а электоральные предпочтнения вашего днепропетрвска 90х - Витренко\Лазаренко
Кравчук на этом фоне просто нобелевский лауреат

Днепропетровск не мой. Я срыгнул с него при первой возможности и не голосовал там ни за кого
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3688
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 17:39

  Бетон написав:
Кто условно вам/нам мешал?

Як хто????
Да Кравчук і Ко й заважали!

Ні на йоту не маю сумнівів, що якби можновладці в отих 90-х пропагували (тобто голосили, співали і розповідали самі, через артистів та ін. ЛОМів того часу, в ЗМІ) про нам треба в НАТО...що це клас, що це принесе нам "да хоч золоті гори та безпеку", то українці були б за НАТО руками й ногами.

З отих постсавєцьких людей можна було ліпити, що завгодно...
Хоч Рим, хоч Рейх, хоч 2 хФранцію...

Але можновладці зліпили оте саме.
Ну і ще питання чи бажали нас бачити в отому НАТО?
______________________
Наші можновладці тоді тільки отримали волю і повну владу (зникла зверху влада мацкви), і щоб вони одразу схотіли під НАТО, Європу?
Вони й досі (якщо відверто казати) цього не хочуть...
На гад їм вимоги Єврокомісії та структур управління НАТО???
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 жов, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 30883
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 17:43

whois2010

истории по 3000 повесток из которых реально пришли 6 человек уже давно были и не раз. план планом а выполняется он слабо.
мобилизировать пока есть кого. там доберутся до купленных инвалидов, студентов, броневиков и тд, которых развелось тоннами.
история с прокурорами и инвалидностью не зря ж на слуху. начнут пересматривать
неясно почему няньчатся со студентами и аспирантами вообще, те кто реально учится после школы и под 25+ не попадают, а хитрожопых наукивцев от слова Кива можно б и прошерстить
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 448
З нами з: 05.08.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ну і це вже як мінімум не «парагвайський» сценарій.
Давайте домовимось, що тільки дебіли далі використовують оце словосполучення. Бо розумні люди розуміють що він неможливий.

Не домовимось.
Чим словосполучення "парагвайський сценарій" гірше за "ірпінський курятник", "відклєєна сітківка" чи "120-кг туша" і т.д. (список можна довго продовжувати)?
Давайте теж домовимость що
тільки дебіли далі використовують оце словосполучення
? :lol:
Letusrock
 
Повідомлень: 1840
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 17:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну вы и наивные самоеды
В 92-93, Клинтон отписал другу Борису Беларусь с Украиной взамен на Прибалтику
Результатом стал синхрон досрочных президентских выборов 1994, где шли к успеху пророссийские кандидаты, более пророссийские чем бывшие номенклатурщики Кравчук с Шущхевичем
И протоколы будапештстского меморандума писались в американском посольстве москвы. никаких гарантий выкрутить с БМ больше не было шансов, американцам это не нужно было.
Когда в 1999 в москве начал усиливаться чекизм и реваншизм, то США запустилли балансирующие процессы, но как всегда с опозданием, и не с теми людьми
Черновол в 91 мог запустить только центробежные процессы, как Эльчибей в Азербайджане и Гамсахурдиа в Грузии.
fox767676
 
Повідомлень: 2201
З нами з: 13.06.20
Подякував: 318 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 17:51

  fox767676 написав:Ну вы и наивные самоеды
В 92-93, Клинтон отписал другу Борису Беларусь с Украиной взамен на Прибалтику
Результатом стал синхрон досрочных президентских выборов 1994, где шли к успеху пророссийские кандидаты
И протоколы будапештстского меморандума писались в американском посольстве москвы. никаких гарантий выкрутить с МУ больше не было шансов, американцам это не нужно было.
Когда в 1999 в москве начал усиливаться чекизм и реваншизм, то США запустилли балансирующие процессы, но как всегда с опозданием, и не с теми людьми
Черновол в 91 мог запустить только центробежные процессы, как Эльчибей в Азербайджане и Гамсахурдиа в Грузии.

Так і я про це.
Де тут роль та бажання чи рівень свідомості пересічних? Ні де.

Хоча некрасива картинко саме з таких даних (якщо дійсно так було) витікає --- Штати самі ж відписали, а тепер щось проти виступають))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 21 жов, 2024 17:54, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 30883
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 17:52

Ірина_

+++++
холява
2
 
Повідомлень: 4835
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4131 раз.
Подякували: 4509 раз.
 
Профіль
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 17:52

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Ну і це вже як мінімум не «парагвайський» сценарій.
Давайте домовимось, що тільки дебіли далі використовують оце словосполучення. Бо розумні люди розуміють що він неможливий.

Не домовимось.
Чим словосполучення "парагвайський сценарій" гірше за "ірпінський курятник", "відклєєна сітківка" чи "120-кг туша" і т.д. (список можна довго продовжувати)?
Давайте теж домовимость що
тільки дебіли далі використовують оце словосполучення
? :lol:

«А ты не путай личную шерсть с государственной».
Особисті конфлікти вони тому і особисті, що наприклад якийсь дятел бойового пілота, який багато років ризикував життям у війні з РФ , називає «ваєнний мірного врємєні». То чому б йому не пояснити хто він? :lol:
А от базові принципи, про державу , про геополітику, які не залежать від особистісних стосунків. «это другое».
Наче ж прості речі, але чомусь треба пояснювати. :D
Hotab
 
Повідомлень: 13470
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2276 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 1054410545105461054710548>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 71300
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237757
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 867831
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.