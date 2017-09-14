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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 21 жов, 2024 17:56
detroytred написав: Бетон написав:
Кто условно вам/нам мешал?
Як хто????
Да Кравчук і Ко й заважали!
Ні на йоту не маю сумнівів, що якби можновладці в отих 90-х пропагували (тобто голосили, співали і розповідали самі, через артистів та ін. ЛОМів того часу, в ЗМІ) про нам треба в НАТО...що це клас, що це принесе нам "да хоч золоті гори та безпеку", то українці були б за НАТО руками й ногами.
З отих постсавєцьких людей можна було ліпити, що завгодно...
Хоч Рим, хоч Рейх, хоч 2 хФранцію...
Але можновладці зліпили оте саме.
Ну і ще питання чи бажали нас бачити в отому НАТО?
______________________
Наші можновладці тоді тільки отримали волю і повну владу (зникла зверху влада мацкви), і щоб вони одразу схотіли під НАТО, Європу?
Вони й досі (якщо відверто казати) цього не хочуть...
На гад їм вимоги Єврокомісії та структур управління НАТО???
Скільки того кравчука і Ко? 100 чоловік? І шо вони власноруч відкривали руській школи, судили, саджали, вибирались в місцеві районо?
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Додано: Пон 21 жов, 2024 17:57
Letusrock написав: pesikot написав:
Путін каже прямим текстом умови навіть не самих перемовин, а умови для початку перемовин - 4 області і Крим за РФ, війська ЗСУ виходять з цих областей, нейтральний статус, зменьшення чисельності ЗСУ та гарантія невступу України в НАТО
ми теж можем попросити кубань назад. яка різниця хто що хоче. все залежить від політичної волі і бажання всяких америк з китаями. Як тільки захочуть зупинити це то нас ніхто й питати небуде
Знову і знову ти робишь одну і туж саму помилку, що ти виводишь Путіна за дужки
Він є, саме він почав цю війну. Ні Китай, ні США, ні Європа, а саме він
Путін не хоче нікого чути, ні США, ні Китай, якщо вони не кажуть про капітуляцію України
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:04
Бетон написав:
Скільки того кравчука і Ко? 100 чоловік? І шо вони власноруч відкривали руській школи, судили, саджали, вибирались в місцеві районо?
Вони. Створювали. Законодавчі. Та виконавчі. Умови. Щоб оте все мало можливість відбуватися.
І відповідно -- не створювали сприятливих умов, щоб відбувалось навпаки.
А облоно, районо?
Так і овсі наявне --- хто розробляє та затверджує усі держстандарти тощо, на базі яких навчальні заклади розробляють свої навчальні програми та тематичні плани?
Ну і адміністративні вказівки та вимоги -- впритул як на перемєнкє розмовляти та вести))
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:07
pesikot написав:
Путін не хоче нікого чути, ні США, ні Китай, якщо вони не кажуть про капітуляцію України
Флер каже про Хазяїна путла.
Ти про наявність в раба своїх хатєлок.
Спробуйте обидва не впадати в оцінках в крайнощі.
І тоді може картинко стане більш ближче до реальної.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:09
fox767676 написав:
Ну вы и наивные самоеды
В 92-93, Клинтон отписал другу Борису Беларусь с Украиной взамен на Прибалтику
Результатом стал синхрон досрочных президентских выборов 1994, где шли к успеху пророссийские кандидаты, более пророссийские чем бывшие номенклатурщики Кравчук с Шущхевичем
И протоколы будапештстского меморандума писались в американском посольстве москвы. никаких гарантий выкрутить с БМ больше не было шансов, американцам это не нужно было.
Когда в 1999 в москве начал усиливаться чекизм и реваншизм, то США запустилли балансирующие процессы, но как всегда с опозданием, и не с теми людьми
Черновол в 91 мог запустить только центробежные процессы, как Эльчибей в Азербайджане и Гамсахурдиа в Грузии.
Ви надто вдарились в конспірологію.
В 1994 перемогли Кучма і Лука тому що народ сильно зневірився в "незалежностях". В 90-91 людям обіцяли золоті гори(аля Україна - друга Франція), а по факту рівень життя сильно впав.
І Кучма ніяким "проросійським" не був, Лука в 1994 році теж. Вони скоріше були проСРСР-івські.
Тому голосування за представників СРСР-івських часів - цілком логічно без усяких Клінтонів, Борисів, злиття України і БМ.
Між іншим в самій РФ також мав перемогти проСРСР-івський кандидат. Зюганов мав більшу підтримку в народу ніж Боря і все йшло до його перемоги. Але усі олігархи(в РФ вже були олігархи на відміну від України) об'єднались і влили сотні мільйонів в ті вибори - тому зі скрипом переміг Боря.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 21 жов, 2024 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:10
detroytred написав: Бетон написав:
Скільки того кравчука і Ко? 100 чоловік? І шо вони власноруч відкривали руській школи, судили, саджали, вибирались в місцеві районо?
Вони. Створювали. Законодавчі. Та виконавчі. Умови. Щоб оте все мало можливість відбуватися.
І відповідно -- не створювали сприятливих умов, щоб відбувалось навпаки.
А облоно, районо?
Так і овсі наявне --- хто розробляє та затверджує усі держстандарти тощо, на базі яких навчальні заклади розробляють свої навчальні програми та тематичні плани?
Ну і адміністративні вказівки та вимоги -- впритул як на перемєнкє розмовляти та вести))
Хоча так. В 2019 групка зелених же захопили владу. Он навіть вибори відмінили.
Погоджуюсь
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:13
detroytred написав:
Де тут роль та бажання чи рівень свідомості пересічних? Ні де.
Та да
1995, рынок в Киеве - "Берите бейсболку, натовская" (обычная цивильнаяб бейсболка, но видимо надо было как-о обозначить "Запад")
Свидомостью жонглировать и тогда легко было - выключить РТР, включить SuperChanell и обратно. Народу лишь бы колбаса была. Была бы комманда с Вашингтона на Киев, пошло бы дальше по медиа что натовская колбаса самая вкусная. Есть записи архивные УТ, Проміня 92-93, всё достаочно свидомо и настороженно к РФ было, что там такого не сделал Кравчук что мог бы сделать Черновол я хз. У Поляков не было Чикен Спич по киевски 1991 . Причины гораздо глубже Кравчука, тут надо до цивилизационнного выбора князя Владимира копать, вот кто во всем виноват
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:18
fox767676 написав: detroytred написав:
Де тут роль та бажання чи рівень свідомості пересічних? Ні де.
Та да
1995, рынок в Киеве - "Берите бейсболку, натовская" (обычная цивильнаяб бейсболка, но видимо надо было как-о обозначить "Запад")
Свидомостью жонглировать и тогда легко было - выключить РТР, включить SuperChanell и обратно. Народу лишь бы колбаса была. Была бы комманда с Вашингтона на Киев, пошло бы дальше по медиа что натовская колбаса самая вкусная. Есть записи архивные УТ, Проміня 92-93, всё достаочно свидомо и настороженно к РФ было, что там такого не сделал Кравчук что мог бы сделать Черновол я хз. У Поляков не было Чикен Спич по киевски 1991 . Причины гораздо глубже Кравчука, тут надо до цивилизационнного выбора князя Владимира копать, вот кто во всем виноват
Во!
Коли увесь постсовок захоплювався західними музикою, речами, авто, їжею (згадайте черги за дока-батонами)) да всім!
То які проблеми, щоб аж пісчали в захваті від НАТО, Європи?
Да ніяких...
Ліпити можна було будь-що.
Окрім знов совка))
А як завзято всі подалися в бізнес!!! Від прибиральниці до прохфесорів...
Виробляли, продавали, купували аж гай шумів.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 21 жов, 2024 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:22
pesikot написав:
Путін не хоче нікого чути, ні США, ні Китай, якщо вони не кажуть про капітуляцію України
Він не хоче зупинятись, ми не можемо його зупинити. То хто ж його зупинить, Дніпро чи вже кордон Польщі? Це такий твій план Перемоги, як у Зеленського, - воювати до повної окупації України?
В 2014 вже бігав по наших каналах якийсь хароший руський, який теж верещав, що путіна ніхто не зупинить.
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Додано: Пон 21 жов, 2024 18:22
andrijk777 написав:
Ви надто вдарились в конспірологію.
Чикен спіч по-київські 1991 то хіба конспірологія ?
Очевидно що США були не зацікавлені у надто радикальному переформатуванні Східної Європи, покладали надії на Єльцина, що саме він поведе східних слов'ян до капіталізму та демократії. Лист Ніксона до Клінтона з застереженнями проти такої москвофільної політики не на пустому місці з'явився.
Дострокові вибори на постсовку ну дуже рідкість, а тут ще й у 2 країнах одночасно
Співпадіння ? Не думаю
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